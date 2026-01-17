Καιρός: Ψυχρή εισβολή από την Ουκρανία – Πού θα χιονίσει;

Ραγδαία επιδείνωση θα παρουσιάσει σήμερα, Σάββατο ο καιρός, με τη θερμοκρασία να σημειώνει κατακόρυφη πτώση, καθώς νέα ψυχρή εισβολή από την Ουκρανία φέρνει τσουχτερό κρύο.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Star, Θοδωρή Κολυδά, κύμα ψυχρών αερίων μαζών που προέρχεται από τη βορειοανατολική Ευρώπη αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από σήμερα, Σάββατο 17 Ιανουαρίου, με τις χαμηλές θερμοκρασίες να γίνονται πιο αισθητές κυρίως την Κυριακή και τη Δευτέρα.

🎯ΠΤΩΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟ, ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ - ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΑΝΟΝΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΕΙΝΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΗΜΙΟΡΕΙΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΧΩΡΑΣ

✅Ψυχρές αέριες μάζες προερχόμενες από τη βορειοανατολική Ευρώπη… pic.twitter.com/Db0U1WXzI7 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 16, 2026

Όπως αναφέρει, ο υδράργυρος θα υποχωρήσει συνολικά κατά 7 έως 8 βαθμούς Κελσίου σε σύγκριση με τα επίπεδα που καταγράφονται σήμερα.

Την ίδια ώρα, στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 7 έως 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο οι άνεμοι θα στραφούν σε ανατολικούς φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ, ενισχύοντας την αίσθηση του ψύχους, κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας.

Καιρός: Πού θα χιονίσει ανά ημέρα

Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, σε ανάρτησή του, καταγράφει αναλυτικά πού αναμένονται χιονοπτώσεις ανά ημέρα.

Όπως αναφέρει, οι χιονοπτώσεις που αναμένονται στο πλαίσιο της προσεχούς ψυχρής εισβολής μέτριας εντάσεως (από σήμερα Σάββατο έως και την Τρίτη), θα είναι ασθενείς και τοπικά έως πρόσκαιρα μέτριας έντασης, με τον ασθενή χαρακτήρα να αποτελεί τον κανόνα.

Επομένων δε θα πρέπει να αναμένουμε συνθήκες πυκνών χιονοπτώσεων ή εκτεταμένων και σημαντικών χιονοστρώσεων.

Κατά βάση αναμένουμε εξασθενημένα φαινόμενα στις εξής περιοχές:

Σάββατο 17 Ιανουαρίου

Κεντρική Μακεδονία : 200-300 μέτρα (Δυτικά και Βόρεια νομού Θεσσαλονίκης, ν. Κιλκίς) και 500 μέτρα (Πέλλα, Πιερία, Ημαθία)

Δυτική Μακεδονία : 600-700 μέτρα

Σποράδες : 500 μέτρα

Θεσσαλία : 600-700 μέτρα

Κεντρική Στερεά : 800-900 μέτρα

Ανατολική Στερεά : 800-900 μέτρα

Αττική : 900-1000 μέτρα

Εύβοια : 800 μέτρα

Ανατολική / Βορειοανατολική Πελοπόννησος : 900-1000 μέτρα

Κρήτη : 1200-1300 μέτρα

Κυριακή 18 Ιανουαρίου

Κεντρική Μακεδονία : 200 μέτρα (πέριξ της Θεσσαλονίκης) και 150-200 μέτρα (ν. Σερρών, ν. Κιλκίς και Άγιο όρος) και 350-400 μέτρα (κατά βάση Πέλλα, Πιερία, Ημαθία)

Δυτική Μακεδονία : 500-600 μέτρα

Σποράδες : 400 μέτρα

Θεσσαλία : 400-500 μέτρα

Κεντρική Στερεά : 500-600 μέτρα

Ανατολική Στερεά : 500-600 μέτρα

Αττική : 500-600 μέτρα

Εύβοια : 500-600 μέτρα

Ανατολική / Βορειοανατολική Πελοπόννησος : 600-700 μέτρα

Βορειοανατολικό Αιγαίο : 100-200 μέτρα

Βόρειες Κυκλάδες : 550-600 μέτρα

Κρήτη : 900-1000 μέτρα

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

Κεντρική Μακεδονία : 100-200 μέτρα ( κατά βάση Άγιο όρος και νομοί Πέλλας, Πιερίας και Ημαθίας)

Δυτική Μακεδονία : 500-600 μέτρα

Σποράδες : 300 μέτρα

Θεσσαλία : 250-350 μέτρα

Κεντρική Στερεά : 400-500 μέτρα

Ανατολική Στερεά : 400-500 μέτρα

Αττική : 400-500 μέτρα

Εύβοια : 450-500 μέτρα

Ανατολική / Βορειοανατολική Πελοπόννησος : 550-600 μέτρα

Βορειοανατολικό Αιγαίο : 0-100 μέτρα

Βόρειες Κυκλάδες : 500-600 μέτρα

Κρήτη : 800-900 μέτρα

Καιρός: Χάρτης με τις περιοχές που θα χιονίσει

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / ΕΑΑ, ψυχρές αέριες μάζες προερχόμενες από τη Ρωσία, θα μεταβάλλουν αισθητά τον καιρό στη χώρα μας από το Σάββατο.

Πιο αναλυτικά, το διήμερο Σάββατο 17/01 και Κυριακή 18/01 αναμένονται:

Συνολική πτώση της θερμοκρασίας της τάξης των 10 βαθμών.

Τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας και στην Κρήτη.

Τοπικές χιονοπτώσεις, που κατά βάση θα είναι ασθενείς, στα ορεινά, σε ημιορεινά τμήματα από την Κεντρική Στερεά και βορειότερα και σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Ιόνιο.

Ο καιρός σήμερα

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη καθώς και στα νησιά του Ιονίου όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο έως 7, τοπικά 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 06 με 08 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 08 με 13, στα δυτικά τοπικά τους 15 και στη νησιωτική χώρα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και βαθμιαία και σε ημιορεινές περιοχές. Στη Θράκη νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιόνια σε ορεινά – ημιορεινά. Σταδιακά από τις πρωινές ώρες τα φαινόμενα στη Θράκη θα εξασθενήσουν. Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στα θαλάσσια έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από -02 (μείον) έως 08 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου. Άνεμοι: Ανατολικών διευθύνσεων 4 με 6 και στα νότια θαλάσσια έως 7, τοπικά 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της Θεσσαλίας. Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά 7 και στα νότια θαλάσσια παραθαλάσσια τοπικά έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 02 έως 13, τοπικά στα νότια 14 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Στην Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τις βραδινές ώρες στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις. Άνεμοι: Στις Κυκλάδες βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ. Στην Κρήτη βόρειοι 3 με 5, από το μεσημέρι 5 με 6 και βαθμιαία έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες. Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα νοτιότερα τμήματα. Άνεμοι: Στα βόρεια βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ. Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18-01-2026

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, στη δυτική, την κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και σε ημιορεινές περιοχές.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά από βόρειες 5 με 7 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 04 με 06 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου τους 07 με 12 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά και τις Κυκλάδες τους 13 με 14 και μόνο στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βορειοανατολικά θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 19-01-2026

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20-01-2026

Στα νοτιότερα τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, το νότιο Ιόνιο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα νότια και χιονόνερο στα βόρεια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί, στα δυτικά 6 με 8, στα νοτιοδυτικά τοπικά 9 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα νοτιοανατολικά. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21-01-2026

Επιδείνωση του καιρού με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα της κεντρικής και νότιας χώρας.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, οι οποίες αναμένονται εντονότερες στα κεντρικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και τις πρωινές ώρες τοπικά 9 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Στα ανατολικά θα πνέουν βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα νότια νοτιοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περεταίρω άνοδο σε όλη σχεδόν τη χώρα, όμως παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.