Ρευματοκλοπές: Συνεργείο ΔΕΔΔΗΕ ξήλωσε 800 μέτρα καλωδίων στο Μενίδι!

Συνελήφθησαν 13 άτομα για ρευματοκλοπές και παραβάσεις του ΚΟΚ

Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Μάνος Σωτηρόπουλος, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Έφοδος του Ελληνικού FBI έγινε στο Μενίδι. Το συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ «ξήλωσε»  εκατοντάδες μέτρα καλωδίων, που ηλεκτροδοτούσαν παράνομα κατοικίες, ενώ είχαμε και αρκετές συλλήψεις

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος του Star Μάνος Σωτηρόπουλος, στο ρεπορτάζ του για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα, η συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας έγινε με πάνοπλους αστυνομικούς, με drone και ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, στους καταυλισμούς των Ρομά στο Μενίδι. 

Αστυνομικός σκύλος συμμετέχει στις έρευνες για ρευματοκλοπή στο Μενίδι

Αστυνομικός σκύλος συμμετέχει στις έρευνες για ρευματοκλοπή στο Μενίδι  

Αφαιρέθηκαν περισσότερα από 800 μέτρα παράνομων καλωδίων ηλεκτροδότησης, τα οποία χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπή. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 13 άτομα. 

Σχηματίστηκαν δικογραφίες για ρευματοκλοπή και από τους ελέγχους προέκυψαν 36 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής κυκλοφορίας, που αφορούσαν κυρίως οδηγούς που δεν είχαν δίπλωμα οδήγησης.


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Ελλαδα
