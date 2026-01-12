LEADERS 12.01.2026 – Καθηγητής Π. Ήφαιστος

«Το Αιγαίο θα εκτοξεύσει την Τουρκία»

Στην εκπομπή LEADERS στις 12.01.2026 με τον Ηλία Παπανικολάου, ο Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Παναγιώτης Ήφαιστος, αναλύει τις επεμβάσεις Τραμπ στη Λατινική Αμερική, τις αξιώσεις του για την “επανάκτηση” της Γροιλανδίας και τι προσπαθούν να κάνουν οι ΗΠΑ σε Μέση και Άπω Ανατολή. Σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, εξηγεί πού πρέπει να μπουν οι “κόκκινες γραμμές” από τη χώρα μας απέναντι στην τουρκική αναθεωρητική πολιτική.

LEADERS 12.01.2026 – Καθηγητής Π. Ήφαιστος

Ο διευθυντής σύνταξης του Geopolitico.gr, Χρήστος Κωνσταντινίδης, «φωτίζει» ένα κρίσιμο ζήτημα που τέθηκε στην πρόσφατη τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ–Ερντογάν με αφορμή την υπόθεση “Μαδούρο” στη Βενεζουέλα.

