Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή αέρια μάζα από τη Μαύρη Θάλασσα

Μετά τα χιόνια και τις πολικές θερμοκρασίες, ο υδράργυρος θα ανέβει ξανά, αλλά θα είναι για λίγο. Ο καιρός θα αλλάξει και πάλι, καθώς από το Σαββατοκύριακο αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, ο καιρός θα παρουσιάσει προσωρινή βελτίωση με πιο ήπιες θερμοκρασίες και περιορισμένες βροχές. Ωστόσο, η ανάπαυλα αυτή δε θα διαρκέσει για πολύ, καθώς ένα νέο καιρικό σύστημα που σχηματίζεται στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και της Ουκρανίας αναμένεται να κινηθεί προς τη χώρα μας.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Τι καιρό θα κάνει το σαββατοκύριακο

Η μεταβολή του καιρού θα συνοδευτεί από την κάθοδο ψυχρών, πολικών αερίων μαζών, οι οποίες θα κινηθούν αντίθετα από τη συνηθισμένη ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Από το Σάββατο, και κυρίως την Κυριακή, προβλέπονται βροχές σε αρκετές περιοχές, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, σε μεγαλο μέρος της χώρας.

Από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, το σκηνικό θα παραμείνει ψυχρό και άστατο, με φαινόμενα βροχής αλλά και χιονοπτώσεις κυρίως σε ορεινές περιοχές, καθώς και στα βόρεια και ανατολικά τμήματα. Αν και τα χιόνια δεν αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρά, θεωρούνται φυσιολογικά για την εποχή.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας κρίνεται σημαντική, καθώς ενδέχεται να επηρεάσει την καθημερινότητα των πολιτών. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται η τακτική ενημέρωση από τις τοπικές προγνώσεις, ώστε να υπάρχει έγκαιρη εικόνα για την ένταση και τη διάρκεια των φαινομένων.

Συμπερασματικά, μέχρι και την Παρασκευή ο καιρός θα διατηρηθεί σχετικά ήπιος, όμως από το Σαββατοκύριακο και έπειτα η χώρα θα μπει ξανά σε τροχιά χειμώνα, με χαμηλότερες θερμοκρασίες, βροχές και πιθανές χιονοπτώσεις στα ορεινά, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού για την Τρίτη 13/1

Σήμερα Τρίτη 13/1, στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές και στα ορεινά και τα ημιορεινά της Κρήτης ασθενείς χιονοπτώσεις μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις σταβόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 7 με 8 και πρόσκαιρα τοπικά 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 08 βαθμούς και στην

υπόλοιπη χώρα τους 10 με 13 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, ο οποίος τις πρωινές ώρες στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις τις πρωινές καιμεσημβρινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ καιαπό το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον 1) έως 08 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ και από το βράδυ στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από -04 (μείον 4) έως 08 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο μέχρι το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον 1) έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον 2) έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές και στα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης ασθενείς χιονοπτώσεις. Από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά έως 8 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση. Από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικών διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα νότια 7 με 8 και πρόσκαιρα τοπικά 9 μποφόρ. Από το μεσημέρι βαθμιαία θα εξασθενήσουν και στα βόρεια θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

