Λάρισα: Τι έδειξε η ιατροδικαστική στη 49χρονη - Σήμερα η κηδεία της

Σήμερα (14/11) το μεσημέρι, συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι του Δαμασίου της Λάρισας αποχαιρετούν τη 49χρονη Ζωή, η οποία έχασε τη ζωή της μέσα στον φούρνο όπου εργαζόταν εδώ και δεκαετίες. Η κηδεία της θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα, σε κλίμα βαθιάς θλίψης για τον αιφνίδιο και τραγικό τρόπο με τον οποίο έφυγε από τη ζωή.

Λάρισα: Τι έδειξε η ιατροδικαστική στην άτυχη 49χρονη

Το δυστύχημα συνέβη τη στιγμή που η άτυχη γυναίκα καθάριζε το ζυμωτήριο. Το φουλάρι που φορούσε —το οποίο χρησιμοποιούσε συχνά λόγω προβλημάτων στον αυχένα— πιάστηκε στον μηχανισμό, με αποτέλεσμα να τυλιχτεί γύρω από τον λαιμό της και να της προκαλέσει θανάσιμη ασφυξία.

Η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε ότι ο θάνατός της επήλθε από απαγχονισμό δια βρόγχου, καθώς το φουλάρι λειτούργησε σαν θηλιά.

Το σώμα της βρέθηκε από μία πελάτισσα που είχε πάει νωρίς το πρωί να αγοράσει ψωμί. Αντιλαμβανόμενη ότι κάτι δεν πάει καλά, ειδοποίησε αμέσως τους ανθρώπους της επιχείρησης και τις αρχές. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν για ανάνηψη, τόσο από παρευρισκόμενους όσο και από τους διασώστες που έφτασαν γρήγορα στο σημείο, η 49χρονη δεν επανήλθε.

Λάρισα: «Φορούσε το φουλάρι λόγω αυχενικού»

Ο κουμπάρος της, εμφανώς συγκλονισμένος, περιέγραψε στο Live News το σοκ που προκάλεσε η απώλεια: «Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Της έκαναν ΚΑΡΠΑ, ήρθαν οι διασώστες, αλλά δεν καταφέραμε να την κρατήσουμε κοντά μας. Τριάντα χρόνια δούλευε αδιάκοπα. Ήταν η κακιά η ώρα». Η Ζωή ήταν μητέρα δύο παιδιών και είχε αφιερώσει σχεδόν όλη της τη ζωή στον φούρνο που συντηρούσε την οικογένειά της.

Η θεία της, συγκινημένη, συμπλήρωσε ότι εκείνη τη μέρα ζύμωνε μαζί με την αδελφή της, η οποία συχνά τη βοηθούσε για ένα μεροκάματο. «Έβαλαν τα ψωμιά, η αδελφή της έφυγε για λίγο και η Ζωή έσκυψε να καθαρίσει τον κύλινδρο. Φορούσε το φουλάρι της λόγω του αυχενικού. Δεν είχε μακριά μαλλιά, είχε και το σκουφί της… Δεν μπορούμε να πιστέψουμε πως συνέβη».

Ολόκληρη η τοπική κοινωνία έχει βυθιστεί στη θλίψη. Για όσους τη γνώριζαν, η Ζωή ήταν άνθρωπος εργατικός, χαμηλών τόνων και πάντα πρόθυμη να βοηθήσει. Το τραγικό συμβάν υπενθυμίζει, με τον πιο σκληρό τρόπο, πόσο σημαντικά είναι τα μέτρα ασφαλείας στους επαγγελματικούς χώρους.