Λάρισα: Το μηχάνημα που μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου για τη 49χρονη

Δύο συγκλονιστικά εργατικά δυστυχήματα μέσα σε λίγες ώρες έχουν βυθίσει στο πένθος δύο κοινότητες της χώρας. Μία 49χρονη φουρνάρισσα στο Δαμάσι Λάρισας και ένας 40χρονος κρεοπώλης στο Κιλκίς έχασαν τη ζωή τους ενώ εργάζονταν, σε δύο διαφορετικά περιστατικά που συγκλονίζουν για την τραγικότητά τους.

Σοκ έχει προκαλέσει στο Δαμάσι Λάρισας ο τραγικός θάνατος της 49χρονης Ζωής, μητέρας δύο παιδιών, η οποία έχασε τη ζωή της μέσα στον φούρνο της. Η άτυχη γυναίκα, την ώρα που καθάριζε το ζυμωτήριο, είδε το φουλάρι που φορούσε να πιάνεται στους κυλίνδρους του μηχανήματος, με αποτέλεσμα να πνιγεί.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το STAR και η δημοσιογράφος Δήμητρα Τζιότζιου, φαίνεται το φουλάρι μπλεγμένο στο μηχάνημα που μετατράπηκε σε φονική παγίδα. Η γυναίκα βρέθηκε λίγο αργότερα από συγγενικό της πρόσωπο, το οποίο, σοκαρισμένο, προσπάθησε να την απεγκλωβίσει κόβοντας το ύφασμα με μαχαίρι.

«Έσκυψε να καθαρίσει το ζυμωτήριο, και το φουλάρι την πήρε… Την τύλιξε. Τη βρήκε η ανιψιά μου πιασμένη. Μετά πήρανε μαχαίρι και κόψανε το φουλάρι…», περιέγραψε συγγενής της 49χρονης.

Η γυναίκα που τη βρήκε πρώτη μέσα στο φούρνο βρίσκεται σε κατάσταση σοκ:

«Μπήκα μέσα και φώναζα Ζωή, Ζωή… Όταν την είδα, πρέπει να είχε ήδη φύγει».

Η άτυχη φουρνάρισσα είχε χάσει πριν λίγους μήνες και τη μητέρα της. Όπως λένε οι κάτοικοι του χωριού, ήταν αγαπητή, εργατική και αφοσιωμένη στα δύο παιδιά της, που μεγάλωνε μόνη.

Τραγωδία και στο Κιλκίς: Κρεοπώλης έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του

Μόλις λίγες ώρες μετά, στο Μαυρονέρι Κιλκίς, ένα νέο εργατικό δυστύχημα προκάλεσε ανείπωτη θλίψη. Ο 40χρονος κρεοπώλης Νίκος Θεοδωρίδης τραυματίστηκε θανάσιμα μέσα στο κατάστημά του.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άτυχος άνδρας βρισκόταν στο πίσω μέρος του κρεοπωλείου και καθάριζε το κρέας από τα κόκκαλα, όταν – από λάθος χειρισμό – αυτοτραυματίστηκε με το μαχαίρι του, κόβοντας τη μηριαία αρτηρία. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, η αιμορραγία αποδείχθηκε μοιραία.

Αυτόπτες μάρτυρες από το διπλανό καφενείο έτρεξαν να τον βοηθήσουν, όμως ήταν ήδη πολύ αργά.

«Φώναζα “μη φοβάσαι Νίκο, άνοιξε τα μάτια σου!” και τότε μου είπε: “φεύγω…”», είπε συγκλονισμένη μία γυναίκα που ήταν δίπλα του τις τελευταίες στιγμές.

Η κηδεία του 40χρονου τελέστηκε μέσα σε κλίμα οδύνης, με φίλους και συγγενείς να αποχαιρετούν έναν άνθρωπο που, όπως λένε, «ήταν πάντα πρόθυμος να βοηθήσει τους πάντες». Ο Νίκος είχε μάλιστα ταξιδέψει πέρυσι στην Ουγκάντα για να προσφέρει εθελοντικά βοήθεια σε παιδιά και άπορες οικογένειες.

«Νικάκη μου, σήκω Νικάκη…», φώναζε η αδελφή του πάνω από το φέρετρο, ραγίζοντας καρδιές.

Μέσα σε μόλις ένα 24ωρο, δύο εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Δύο άνθρωποι που, όπως λένε οι συγγενείς τους, «δούλευαν σκληρά για να ζήσουν τις οικογένειές τους».

