Λάρισα: Το μηχάνημα που μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου για τη 49χρονη

Ο τραγικός θάνατος στο ζυμωτήριο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.11.25 , 20:31 Cash or Trash: Τα ραδιοφωνάκια του Βασίλη... άναψαν τα λαμπάκια των buyers!
13.11.25 , 20:00 Λάρισα: Το μηχάνημα που μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου για τη 49χρονη
13.11.25 , 19:58 Μελίνα Ασλανίδου: «Οι προσπάθειές μου να κάνω παιδί, δεν ευοδώθηκαν»
13.11.25 , 19:52 Ελβετικό φράγκο: Το νέο σχέδιο για τα δάνεια αφήνει πολλούς εκτεθειμένους
13.11.25 , 19:43 Τροχός της Τύχης: Λίγα τα γράμματα, δύσκολα τα «Αντίθετα» - Για εσένα;
13.11.25 , 19:17 Πιλοτικό επίδομα ανεργίας για 12.000 ωφελούμενους
13.11.25 , 19:13 ΗΠΑ κατά Antifa: Χαρακτηρίζει «τρομοκρατικές» δύο ελληνικές οργανώσεις!
13.11.25 , 19:13 Μαρία Ηλιάκη: Η αλλαγή στα μαλλιά της που λίγοι παρατήρησαν
13.11.25 , 19:04 Την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ υποδέχθηκε ο Δένδιας στο Πεντάγωνο
13.11.25 , 18:52 Ένα τραπεζάκι για «βραδιές Μπιρίμπας» κατέφτασε στο Cash or Trash!
13.11.25 , 18:43 «Ο σύζυγός μου διαγνώστηκε με καρκίνο έναν χρόνο μετά τον γάμο μας»
13.11.25 , 18:33 VW-Kosmocar: Ποιος είναι ο νέος συνεργάτης
13.11.25 , 18:19 Βορίζια: «Πότε θα μεγαλώσεις να πάρεις εκδίκηση;»
13.11.25 , 18:14 General Tire Greece:Χαράζει νέους δρόμους με επίκεντρο την ασφάλεια
13.11.25 , 17:46 Γιώργος Κακοσαίος: «Η αγένεια με εκνευρίζει αλλά προσπαθώ να είμαι ήρεμος»
ΗΠΑ κατά Antifa: Χαρακτηρίζει «τρομοκρατικές» δύο ελληνικές οργανώσεις!
Iωάννα Τούνη: Ποιοι είναι οι άνδρες που κατηγορούνται για το ροζ βίντεο
Διαζύγιο μετά από 15 χρόνια γάμου για πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια
Βορίζια: «Πότε θα μεγαλώσεις να πάρεις εκδίκηση;»
Λάρισα: Το μηχάνημα που μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου για τη 49χρονη
Μελίνα Ασλανίδου: «Οι προσπάθειές μου να κάνω παιδί, δεν ευοδώθηκαν»
Λευτέρης Χαρίτος: Σπάνια έξοδος με τη σύντροφό του- ηθοποιό του Porto Leone
Αχαΐα: «Πού είσαι αγάπη μου» - Σπάραξε η μάνα του 3χρονου στην κηδεία του
Λάρισα: «Τη βρήκα πιασμένη στον πλάστη, είχε μπλεχτεί το φουλάρι της»
Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια - Τι του είπε για το παιδί του
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δύο συγκλονιστικά εργατικά δυστυχήματα μέσα σε λίγες ώρες έχουν βυθίσει στο πένθος δύο κοινότητες της χώρας. Μία 49χρονη φουρνάρισσα στο Δαμάσι Λάρισας και ένας 40χρονος κρεοπώλης στο Κιλκίς έχασαν τη ζωή τους ενώ εργάζονταν, σε δύο διαφορετικά περιστατικά που συγκλονίζουν για την τραγικότητά τους.

Λάρισα: «Τη βρήκα πιασμένη στον πλάστη, είχε μπλεχτεί το φουλάρι της»

Σοκ έχει προκαλέσει στο Δαμάσι Λάρισας ο τραγικός θάνατος της 49χρονης Ζωής, μητέρας δύο παιδιών, η οποία έχασε τη ζωή της μέσα στον φούρνο της. Η άτυχη γυναίκα, την ώρα που καθάριζε το ζυμωτήριο, είδε το φουλάρι που φορούσε να πιάνεται στους κυλίνδρους του μηχανήματος, με αποτέλεσμα να πνιγεί.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το STAR και η δημοσιογράφος Δήμητρα Τζιότζιου, φαίνεται το φουλάρι μπλεγμένο στο μηχάνημα που μετατράπηκε σε φονική παγίδα. Η γυναίκα βρέθηκε λίγο αργότερα από συγγενικό της πρόσωπο, το οποίο, σοκαρισμένο, προσπάθησε να την απεγκλωβίσει κόβοντας το ύφασμα με μαχαίρι.

Λάρισα: Πώς εγκλωβίστηκε η γυναίκα στο μηχάνημα

Φουλάρι - πνιγμός -φούρνος

«Έσκυψε να καθαρίσει το ζυμωτήριο, και το φουλάρι την πήρε… Την τύλιξε. Τη βρήκε η ανιψιά μου πιασμένη. Μετά πήρανε μαχαίρι και κόψανε το φουλάρι…», περιέγραψε συγγενής της 49χρονης.

Η γυναίκα που τη βρήκε πρώτη μέσα στο φούρνο βρίσκεται σε κατάσταση σοκ:

«Μπήκα μέσα και φώναζα Ζωή, Ζωή… Όταν την είδα, πρέπει να είχε ήδη φύγει».

Η άτυχη φουρνάρισσα είχε χάσει πριν λίγους μήνες και τη μητέρα της. Όπως λένε οι κάτοικοι του χωριού, ήταν αγαπητή, εργατική και αφοσιωμένη στα δύο παιδιά της, που μεγάλωνε μόνη.

Η γυναίκα που σκοτώθηκε σε φούρνο στη Λάρισα

Τραγωδία και στο Κιλκίς: Κρεοπώλης έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του

Μόλις λίγες ώρες μετά, στο Μαυρονέρι Κιλκίς, ένα νέο εργατικό δυστύχημα προκάλεσε ανείπωτη θλίψη. Ο 40χρονος κρεοπώλης Νίκος Θεοδωρίδης τραυματίστηκε θανάσιμα μέσα στο κατάστημά του.

Θρήνος στο Κιλκίς: Κρεοπώλης έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία και πέθανε

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άτυχος άνδρας βρισκόταν στο πίσω μέρος του κρεοπωλείου και καθάριζε το κρέας από τα κόκκαλα, όταν – από λάθος χειρισμό – αυτοτραυματίστηκε με το μαχαίρι του, κόβοντας τη μηριαία αρτηρία. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, η αιμορραγία αποδείχθηκε μοιραία.

Νεκρός κρεοπώλης στο Κιλκίς

Αυτόπτες μάρτυρες από το διπλανό καφενείο έτρεξαν να τον βοηθήσουν, όμως ήταν ήδη πολύ αργά.

«Φώναζα “μη φοβάσαι Νίκο, άνοιξε τα μάτια σου!” και τότε μου είπε: “φεύγω…”», είπε συγκλονισμένη μία γυναίκα που ήταν δίπλα του τις τελευταίες στιγμές.

Η κηδεία του 40χρονου τελέστηκε μέσα σε κλίμα οδύνης, με φίλους και συγγενείς να αποχαιρετούν έναν άνθρωπο που, όπως λένε, «ήταν πάντα πρόθυμος να βοηθήσει τους πάντες». Ο Νίκος είχε μάλιστα ταξιδέψει πέρυσι στην Ουγκάντα για να προσφέρει εθελοντικά βοήθεια σε παιδιά και άπορες οικογένειες.

«Νικάκη μου, σήκω Νικάκη…», φώναζε η αδελφή του πάνω από το φέρετρο, ραγίζοντας καρδιές.

Μέσα σε μόλις ένα 24ωρο, δύο εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Δύο άνθρωποι που, όπως λένε οι συγγενείς τους, «δούλευαν σκληρά για να ζήσουν τις οικογένειές τους».

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΑΡΙΣΑ
 |
ΦΟΥΡΝΑΡΙΣΣΑ
 |
49ΧΡΟΝΗ
 |
ΦΟΥΡΝΟΣ
 |
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
 |
ΚΙΛΚΙΣ
 |
ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top