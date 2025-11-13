Θρήνος στο Κιλκίς: Κρεοπώλης έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία και πέθανε

Τραγωδία στο Κιλκίς: Κρεοπώλης έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία και πέθανε / ANT1

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο χωριό Μαυρονέρι του Κιλκίς με 40χρονο κρεοπώλη να χάνει τη ζωή του. Συγκεκριμένα, έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του και πέθανε.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 12/11 με τον 40χρονο Νίκο να μεταφέρεται αρχικά στο νοσοκομείο του Κιλκίς και στη συνέχεια στο «Γεννηματάς» της Θεσσαλονίκης.

Οι γιατροί έκαναν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο ο κρεοπώλης κατέληξε λόγω της ακατάσχετης αιμορραγίας που είχε.

Η κηδεία του θα γίνει σήμερα, Πέμπτη 13/11, στο Μαυρονέρι του Κιλκίς.