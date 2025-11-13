Θρήνος στο Κιλκίς: Κρεοπώλης έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία και πέθανε

Είχε ακατάσχετη αιμορραγία

Ελλαδα
Τραγωδία στο Κιλκίς: Κρεοπώλης έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία και πέθανε / ANT1
Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο χωριό Μαυρονέρι του Κιλκίς με 40χρονο κρεοπώλη να χάνει τη ζωή του. Συγκεκριμένα, έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του και πέθανε. 

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 12/11 με τον 40χρονο Νίκο να μεταφέρεται αρχικά στο νοσοκομείο του Κιλκίς και στη συνέχεια στο «Γεννηματάς» της Θεσσαλονίκης. 

Κιλκίς: Πυροβολισμοί με έναν νεκρό έξω από ξενοδοχείο

Ο άτυχος κρεοπώλης από το Κιλκίς

Ο κρεοπώλης που έχασε τη ζωή του / Facebook 

Οι γιατροί έκαναν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο ο κρεοπώλης κατέληξε λόγω της ακατάσχετης αιμορραγίας που είχε. 

Κιλκίς: Μία νεκρή και πέντε τραυματίες μετά από μετωπική σύγκρουση ΙΧ

Η κηδεία του θα γίνει σήμερα, Πέμπτη 13/11, στο Μαυρονέρι του Κιλκίς. 

