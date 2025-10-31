Ασπρόπυργος: Βίντεο - ντοκουμέντο του Star για την κατάρρευση της 10χρονης

Βίντεο – ντοκουμέντο για τον θάνατο της μαθήτριας στον Ασπρόπυργο, που εξασφάλισε ο δημοσιογράφος του Star Βαγγέλης Γκούμας, μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα. Πρόκειται για τη στιγμή που το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ φτάνει στο Δημοτικό Σχολείο του Ασπροπύργου για να παραλάβει την μαθήτρια που κατέρρευσε στο προαύλιο.

Η στιγμή που η μαθήτρια καταρρέει στο προαύλιο του σχολείου στον Ασπρόπυργο

Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνονται γονείς και μαθητές να κοιτούν σοκαρισμένοι το κορίτσι που βρίσκεται στο έδαφος.

«Ήταν ένα παιδάκι εκεί ανάσκελα, του έκαναν κάποιος γιατρός του σχολείου του έκανε ΚΑΡΠΑ» δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες το κοριτσάκι έπεσε ακριβώς στο σημείο μπροστά από την μπασκέτα. Εκεί έφτασαν γρήγορα άνθρωποι οι πρώτοι οι οποίοι προσπάθησαν να το βοηθήσουν.

«Άκουσα φωνές και είδα που κάνανε αναπνοές στο παιδί και βοηθούσαν οι δάσκαλοι και ο γιατρός» δήλωσε άλλος αυτόπτης μάρτυρας.

Θριάσιο Νοσοκομείο: Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να την επαναφέρουν

Το κορίτσι μεταφέρθηκε άμεσα στο Θριάσιο νοσοκομείο, το οποίο δεν εφημέρευε αλλά ήταν το πιο κοντινό. Εκεί οι γιατροί έδωσαν μάχη. Για πάνω από μια ώρα έκαναν στην μαθήτρια ΚΑΡΠΑ, προσπαθώντας να την επαναφέρουν δυστυχώς όμως δεν ανταποκρίθηκε.

«Τώρα ήμουν εγώ στο Θριάσιο, και μιλήσαμε με το γιατρό, με τους γονείς, μαζί πήγα εγώ και λέει παθολογικά δεν έχει τίποτα. Πως έτσι ξαφνικά λιποθύμησε το παιδί;» δήλωσε συγγενής της μαθήτριας στο Star. τ

Aναπάντητα ερωτήματα για την ανείπωτη τραγωδία

Το κορίτσι δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα υγείας λένε οι συγγενείς στο SΨάχνουν να βρουν απαντήσεις για το τι συνέβη στο προαύλιο του σχολείου.

«Τώρα δεν ξέρω τι την κάνανε την σπρώξανε, έπεσε μόνη της δεν ξέρω. Από τι το έπαθε; Οι δάσκαλοι να μας το πούνε. Ας μας λένε την αλήθεια από τι το έπαθε, 10 χρονών μωρό χάσαμε Θα την πάνε Πειραιά, θα τηw κάνουν νεκροψία θα το δείξει αυτός ο ιατροδικαστής» δήλωσε επίσης συγγενής.

Τι είπε συγγενής της άτυχης 10χρονης στο Star



Τι κατέθεσε ο γυμναστής για τον θάνατο της 10χρονης στην ΕΛ.ΑΣ.

Ο γυμναστής του σχολείου στον Ασπρόπυργο που ήταν και ο αυτόπτης μάρτυρας του θανάτου της 10χρονης ήταν ο πρώτος άνθρωπος που κάλεσαν οι αστυνομικοί να καταθέσει, όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος του Star Βαγγέλης Γκούμας, από το αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για τον θάνατο της μικρής μαθήτριας.

Ασπρόπυργος: Τι μετέδωσε ο Β. Γκούμας για την κατάθεση του Γυμναστή

Όπως είπε ο γυμναστής, το κοριτσάκι την ώρα που η τάξη του έκανε γυμναστική δεν συμμετείχε σε κάποια άσκηση, αλλά περπατούσε στο χώρο μπροστά στην μπασκέτα και ξαφνικά κατέρρευσε.

Οι αστυνομικοί ζήτησαν από το σχολείο να τους προσκομίσει το πιστοποιητικό γιατρού ότι το παιδί ήταν υγιές και ικανό να κάνει γυμναστική το οποίο και τους παρέδωσε η διεύθυνση του σχολείου.

Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια του τραγικού περιστατικού

Όπως ακόμη ανέφερε ο Β. Γκούμας, στο αστυνομικό τμήμα βρίσκεται και καταθέτει επίσης μία γυναίκα που ήταν παρούσα στο περιστατικό.

Επιπλέον έχει ζητηθεί από τους γονείς, όταν είναι σε θέση, να έρθουν στο τμήμα και να καταθέσουν ό, τι γνωρίζουν. Φυσικά οι αστυνομικοί περιμένουν και το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής εξέταση. Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Δυτικής Αττικής της ΕΛ.ΑΣ.