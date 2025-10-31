Ασπρόπυργος: «Δεν έκανε γυμναστική η 10χρονη όταν κατέρρευσε και πέθανε»

Σε ενημέρωση σχετικά με τον τραγικό θάνατο της 10χρονης μαθήτριας σε σχολείο στον Ασπρόπυργο προχώρησε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

«Δεν έκανε γυμναστική, περπατούσε και κατέρρευσε»

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, το παιδί δεν έκανε γυμναστική την ώρα που κατέρρευσε, αλλά περπατούσε στον χώρο του γηπέδου μπάσκετ του σχολείου. Ο γυμναστής κάλεσε αμέσως τον σχολικό νοσηλευτή, ο οποίος έσπευσε και παρείχε αμέσως τις πρώτες βοήθειες με ΚΑΡΠΑ και την ίδια στιγμή εκλήθη το ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η καρτέλα του παιδιού ανέφερε ότι μπορεί να ασκείται χωρίς περιορισμούς και δεν υπήρχε καταγεγραμμένο κάποιο ιατρικό πρόβλημα.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε γύρω στη 1 το μεσημέρι ης Παρασκευής στο 10ο δημοτικό σχολείο Ασπροπύργου όταν το μικρό κορίτσι κατέρρευσε στο προαύλιο.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο Θριάσιο και οι προσπάθειες να κρατηθεί στη ζωή δεν σταμάτησαν ούτε κατά τη διάρκεια της μεταφοράς με ασθενοφόρο, όπου γινόταν ΚΑΡΠΑ.

Ωστόσο, η 10χρονη έφυγε από τη ζωή με τους γιατρούς να μην μπορούν να συγκρατήσουν τη συγκίνησή τους για το τραγικό περιστατικό.

Γιαννάκος: «Οι γιατροί ξέσπασαν σε λυγμούς»

Ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στο MEGA, ανέφερε πως οι γιατροί έκαναν για περισσότερο από μία ώρα ΚΑΡΠΑ στο παιδί και όταν διαπίστωσαν ότι δεν μπορούσαν να το επαναφέρουν, ξέσπασαν σε λυγμούς.

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι (...). Οι γιατροί έκαναν για περισσότερο από μία ώρα ΚΑΡΠΑ, αλλά το παιδί δεν κατέστη εφικτό να ανακτήσει παλμό. Οι γιατροί ξέσπασαν σε λυγμούς, δεν μπορούσαν ούτε να μιλήσουν στην επικοινωνία που είχαμε για να με ενημερώσουν. Είναι τεράστια τραγωδία, αλλά είναι νωρίς να πούμε οτιδήποτε για τα αίτια. Θα πρέπει να περιμένουμε να βγουν τα αποτελέσματα νεκροψίας - νεκροτομής», ανέφερε συγκλονισμένος ο κ. Γιαννάκος.