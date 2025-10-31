Ασπρόπυργος: 10χρονη κατέρρευσε και πέθανε στο προαύλιο του σχολείου της

Τραγωδία συγκλονίζει τον Ασπρόπυργο. 10χρονη μαθήτρια κατέρρευσε και πέθανε στο σχολείο της, την ώρα της γυμναστικής.

Συγκεκριμένα, γύρω στη 1 το μεσημέρι, το κορίτσι υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο στο προαύλιο του σχολείου την ώρα της γυμναστικής.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ και διασώστες του ΕΚΑΒ για να της δώσουν τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου, παρά τις προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών, κατέληξε.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο θάνατός της προήλθε από παθολογικά αίτια.