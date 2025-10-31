Ασπρόπυργος: 10χρονη κατέρρευσε και πέθανε στο προαύλιο του σχολείου της

Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.10.25 , 17:29 Ασπρόπυργος: «Δεν έκανε γυμναστική η 10χρονη την ώρα που κατέρρευσε»
31.10.25 , 17:19 Βάσω Λασκαράκη: «Η Εύα γνώρισε τον Λευτέρη Σουλτάτο σαν κοινή παρέα»
31.10.25 , 17:05 Επίθεση στον Βορίδη: Συνελήφθησαν έξι άτομα
31.10.25 , 16:27 GNTM: «Η Ελένη υποστηρίζει το αγόρι της; Δεν ξέρω αν τα έχουν...»
31.10.25 , 15:54 Κηδεία Γιώργου Νιάρχου: Συντετριμμένες η Μάρα Θρασυβουλίδου και η κόρη του
31.10.25 , 15:51 Πειραιάς: Ακρωτηριάστηκε το πόδι 72χρονης που παρασύρθηκε από λεωφορείο
31.10.25 , 15:50 Χωρίς τον Στέφανο Τσιτσιπά το τουρνουά ATP Athens
31.10.25 , 15:49 Ασπρόπυργος: 10χρονη κατέρρευσε και πέθανε στο προαύλιο του σχολείου της
31.10.25 , 15:39 Χανιά: Φόβοι Για Βεντέτα Μετά Τη Δολοφονία - Τι Λένε Συγγενείς Του Θύματος
31.10.25 , 15:38 First Dates: Οι καλύτερες ατάκες από το χθεσινό επεισόδιο!
31.10.25 , 15:30 Χανιά: Τι Λέει Ο Πατέρας Του 22χρονου Που Έχασε Τη Ζωή Του Σε Τροχαίο
31.10.25 , 15:27 Αναστασία: Η solo περιοδεία της σε Αμερική & Καναδά- Tραγούδησε σε 9 πόλεις
31.10.25 , 15:16 ΕΛΤΑ: Η ανακοίνωση για το «κύμα» λουκέτων - «Κανείς χωρίς ταχυδρόμο»
31.10.25 , 15:11 Κωνσταντίνος Μπογδάνος: «Μια χαρά μιλάμε με τον Αναστάσιο Ντούγκα»
31.10.25 , 15:05 Φοινικούντα: Η κρύπτη στο εικονοστάσι και το τρισάγιο στο σπίτι του θύματος
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Ασπρόπυργος: 10χρονη κατέρρευσε και πέθανε την ώρα της γυμναστικής
Πληρώνεται το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
Ερωτευμένη η Δανάη Μπάρκα: Ο επιχειρηματίας που της «έκλεψε» την καρδιά
Για πρώτη φορά καταδικάστηκε συνοδηγός για τροχαίο - Θρήνος για τη Νάντια
Κηδεία Γιώργου Νιάρχου: Συντετριμμένες η Μάρα Θρασυβουλίδου και η κόρη του
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
7+1 τοξικά συστατικά που «κρύβονται» σε προϊόντα περιποίησης
Καινούργιου: «Διανύω μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο της ζωής μου»
Δέσποινα Βανδή: Το νέο της επαγγελματικό βήμα και η συνεργασία με τη Μελίνα
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τραγωδία συγκλονίζει τον Ασπρόπυργο. 10χρονη μαθήτρια κατέρρευσε και πέθανε στο σχολείο της, την ώρα της γυμναστικής. 

Συγκεκριμένα, γύρω στη 1 το μεσημέρι, το κορίτσι υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο στο προαύλιο του σχολείου την ώρα της γυμναστικής. 

Ασπρόπυργος: Επιτέθηκαν άγρια σε 14χρονο - «Θα μπορούσε να έχει πεθάνει»

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ και διασώστες του ΕΚΑΒ για να της δώσουν τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου, παρά τις προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών, κατέληξε.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο θάνατός της προήλθε από παθολογικά αίτια.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
 |
ΣΧΟΛΕΙΟ
 |
ΜΑΘΗΤΡΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top