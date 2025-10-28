Χανιά: Στον Εισαγγελέα ο 23χρονος - Εντοπίστηκε το όπλο του φονικού

Για ανθρωποκτονία από πρόθεση διώκεται ο δράστης

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR / Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi (Γ. Αγγελάκης)
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (28/10/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νέα στοιχεία για το φονικό που έγινε στο Έλος Κισσάμου, στα Χανιά, σε κρητικό γλέντι. Οδηγήθηκε σήμερα (28/10) στον εισαγγελέα Χανίων ο 23χρονος που κατηγορείται για την εν ψυχρώ δολοφονία του θείου του. Το ρεπορτάζ είναι της ανταποκρίτριας του Star στην Κρήτη, Γωγώς Αποστολάκη. 

Χανιά: «Δε θα μάθετε ποτέ την αλήθεια», λέει η σύζυγος του 52χρονου

Οδηγήθηκε σήμερα (28/10) στον εισαγγελέα Χανίων ο 23χρονος που κατηγορείται για την εν ψυχρώ δολοφονία του θείου του

Υπό το φόβο βεντέτας και αντιδράσεων, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και με σκυμμένο κεφάλι ο 23χρονος οδηγήθηκε από άνδρες της ΟΠΚΕ στο δικαστικό μέγαρο Χανίων και πέρασε το κατώφλι του εισαγγελέα.

Η κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και αναμένεται να ζητήσει προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του για τις επόμενες ημέρες.

Έγκλημα Χανιά: «Έβρισε τη μητέρα μου. Νόμιζα ότι θα με σκοτώσει»

Χανιά: Βρέθηκε το όπλο του εγκλήματος 

Χανιά: Βρέθηκε το όπλο του εγκλήματος 

Στο μεταξύ βρέθηκε και το όπλο του εγκλήματος, ένα 22άρι πιστόλι, καθώς χθες κατά την παράδοσή του δεν το είχε παραδώσει στους αστυνομικούς. Ο ίδιος υπέδειξε πού το είχε πετάξει στο Ελαφονήσι, το οποίο απέχει τουλάχιστον τέσσερις ώρες με τα πόδια από το χωριό που έγινε το αιματοβαμμένο γλέντι.

Χανιά: Παραδόθηκε ο 23χρονος δράστης του φονικού στο γλέντι

Αυτή την ώρα στο χωριό Πλοκαμιανά, σε βαρύ κλίμα γίνεται η κηδεία του 52χρονου θύματος.
 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΧΑΝΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
Back to Top