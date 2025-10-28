Χανιά: Στον Εισαγγελέα ο 23χρονος - Εντοπίστηκε το όπλο του φονικού

Νέα στοιχεία για το φονικό που έγινε στο Έλος Κισσάμου, στα Χανιά, σε κρητικό γλέντι. Οδηγήθηκε σήμερα (28/10) στον εισαγγελέα Χανίων ο 23χρονος που κατηγορείται για την εν ψυχρώ δολοφονία του θείου του. Το ρεπορτάζ είναι της ανταποκρίτριας του Star στην Κρήτη, Γωγώς Αποστολάκη.

Υπό το φόβο βεντέτας και αντιδράσεων, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και με σκυμμένο κεφάλι ο 23χρονος οδηγήθηκε από άνδρες της ΟΠΚΕ στο δικαστικό μέγαρο Χανίων και πέρασε το κατώφλι του εισαγγελέα.

Η κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και αναμένεται να ζητήσει προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του για τις επόμενες ημέρες.

Χανιά: Βρέθηκε το όπλο του εγκλήματος

Στο μεταξύ βρέθηκε και το όπλο του εγκλήματος, ένα 22άρι πιστόλι, καθώς χθες κατά την παράδοσή του δεν το είχε παραδώσει στους αστυνομικούς. Ο ίδιος υπέδειξε πού το είχε πετάξει στο Ελαφονήσι, το οποίο απέχει τουλάχιστον τέσσερις ώρες με τα πόδια από το χωριό που έγινε το αιματοβαμμένο γλέντι.

Αυτή την ώρα στο χωριό Πλοκαμιανά, σε βαρύ κλίμα γίνεται η κηδεία του 52χρονου θύματος.

