Χανιά: «Δε θα μάθετε ποτέ την αλήθεια», λέει η σύζυγος του 52χρονου

Η γυναίκα του θύματος από την Κίσσαμο στην «Κοινωνία Ώρα Mega»

Τη δική της εκδοχή για τη φονική ενέδρα στα Χανιά έδωσε η σύζυγος του 52χρονου άνδρα που έπεσε νεκρός από τα πυρά του 22χρονου. Όπως αποκάλυψε, ανάμεσα στις δύο οικογένειες υπήρχε «βεντέτα» που κρατούσε πάνω από δέκα χρόνια, με τις σχέσεις να έχουν πλήρως διακοπεί.

Η γυναίκα μίλησε για ένα χρόνιο μίσος ανάμεσα στον δράστη και το θύμα, το οποίο, όπως είπε, δεν σχετιζόταν με οικονομικές διαφορές αλλά με προσωπικές εντάσεις και μικροζητήματα γύρω από τα ζώα και τα χωράφια. Μάλιστα, περιέγραψε ένα παλαιότερο περιστατικό, όταν μέλη της οικογένειας του 22χρονου είχαν απειλήσει και προκαλέσει φθορές στο σπίτι της μητέρας του 52χρονου στο χωριό των Χανίων.

«Βγαίνουν ανακρίβειες για έναν άνθρωπο που δεν έχουμε καν προλάβει να κηδέψουμε», δήλωσε η χήρα. «Δεν ήμουν στο γλέντι, γιατί είχα χάσει πρόσφατα δικό μου άνθρωπο και πενθούσα. Οι οικογένειες είχαν να μιλήσουν 15 χρόνια. Υπήρχε πάντα μίσος — όχι για λεφτά, αλλά για θέματα γης και ζώων. Ο άντρας μου είχε στιγματιστεί, (τον έλεγαν ‘Πάσσαρη’) γιατί ήταν οξύθυμος και ζητούσε δικαίωση όταν ένιωθε αδικημένος».

Το σημείο του εγκλήματος / INTIME (ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ)

Σύμφωνα με την ίδια, οι κάτοικοι του χωριού αποφεύγουν να συνεργαστούν με τις αρχές, «καλύπτοντας ο ένας τον άλλον». Υποστήριξε επίσης ότι στο χωριό υπάρχουν «κλίκες» που στοχοποιούσαν τον σύζυγό της εδώ και χρόνια.

«Δεν θα μάθετε ποτέ την καθαρή αλήθεια. Ο άνθρωπός μου θα ταφεί στο δικό μου χωριό, γιατί το δικό του τον πρόδωσε», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Ο 22χρονος δράστης παραδόθηκε στις αρχές τη Δευτέρα, υποστηρίζοντας ότι δεχόταν απειλές και φοβόταν για τη ζωή του. Ομολόγησε το έγκλημα και υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε κρύψει το όπλο.

Η σύζυγος του θύματος επανέλαβε ότι το παρελθόν ανάμεσα στις δύο οικογένειες ήταν τεταμένο, με ένα ακόμη επεισόδιο πριν από δύο χρόνια, όταν —όπως είπε— συγγενείς του δράστη, υπό την επήρεια αλκοόλ, είχαν εισβάλει στο σπίτι της μητέρας του συζύγου της και προκάλεσαν ζημιές, ενώ η αστυνομία έφτασε καθυστερημένα.

«Προσπαθούσα πάντα να κρατώ την οικογένεια ήρεμη και να του δείξω έναν άλλο δρόμο από τη νοοτροπία που κυριαρχεί εδώ. Ο άντρας μου είχε ασχοληθεί μόνο με υποθέσεις που αφορούσαν αδέσποτα ζώα — τίποτα άλλο», κατέληξε.

«Βεντέτα» πίσω από το φονικό στα Χανιά / INTIME (ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ)

Χανιά: Γνώριμοι των Αρχών και οι δύο εμπλεκόμενοι

Σημειώνεται ότι τόσο ο 23χρονος δράστης όσο και το 52χρονο θύμα ήταν γνώριμοι των Αρχών. Ο πρώτος είχε στο παρελθόν κατηγορηθεί για άσκοπους πυροβολισμούς, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Ο δεύτερος είχε συλληφθεί επανειλημμένα για παραβάσεις που σχετίζονταν με αγροτικές ζημίες, οπλοκατοχή και κακομεταχείριση ζώων.