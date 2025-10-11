Τρίπολη: Μάχη για την όραση του 12χρονου μετά τις μαχαιριές του συμμαθητή

Τι δήλωσε ο πατέρας του 13χρονου δράστη

Ελλαδα
Στο Νοσοκομείο Παίδων δίνεται μάχη για να μην χάσει την όρασή του ο 12χρονος μαθητής από την Τρίπολη, ο οποίος δέχτηκε αλλεπάλληλες μαχαιριές από έναν 13χρονο συμμαθητή του. Οι γονείς του παιδιού δηλώνουν σοκαρισμένοι, καθώς μέσα σε λίγα λεπτά το παιδί τους βρέθηκε στην εντατική, παλεύοντας για τη ζωή και την όρασή του.

Τρίπολη: Άγρια συμπλοκή ανηλίκων με μαχαίρι - Στην εντατική 12χρονος

Από την άλλη πλευρά, ο 13χρονος δράστης μίλησε αποκλειστικά στο Star, δηλώνοντας μετανιωμένος για την πράξη του και αναμένοντας να αλλάξει σχολικό περιβάλλον μετά την επιβολή περιοριστικών μέτρων από τον ανακριτή.

Μετανιωμένος ο 13χρονος δράστης

Ο 13χρονος νεαρός δήλωσε στο Star ότι δεν ήθελε να προκαλέσει κακό στον συμμαθητή του και ότι ελπίζει να τα βρουν όταν ο 12χρονος βγει από το νοσοκομείο: «Δεν ήθελα να του κάνω κακό. Ζητώ συγγνώμη και θέλω να είμαστε ξανά φίλοι».

Τρίπολη: Μετανιωμένος ο 13χρονος - Τι υποστήριξε στον ανακριτή

Η οικογένεια του 13χρονου προσπαθεί να ρίξει τους τόνους, ενώ ο ανακριτής επέβαλε περιοριστικά μέτρα στον νεαρό, γεγονός που θα οδηγήσει σε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος για ένα από τα δύο παιδιά.

Ο πατέρας του 13χρονου δήλωσε: «Όλα καλά θα πάνε και για τα δύο παιδάκια. Σίγουρα είναι μετανιωμένο. Εννοείται, ποιος άνθρωπος κάνει κάτι και δεν είναι μετανιωμένος;». 

Η δήλωση του πατέρα του 13χρονου δράστη στο Star

Παράλληλα, αναπάντητα παραμένουν βασικά ερωτήματα για την υπόθεση, όπως πώς ξεκίνησε ο καβγάς, ποιος έβγαλε πρώτος το μαχαίρι και αν τα δύο παιδιά είχαν προηγούμενα.

Η κατάσταση της υγείας του 12χρονου

Η οικογένεια του 12χρονου βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό του στο Νοσοκομείο Παίδων. Η κατάσταση του παιδιού είναι σοβαρή, καθώς οι μαχαιριές που δέχτηκε απειλούν την όρασή του.

Τι ανέφερε ο πατέρας του 12χρονου στο Star

Ο πατέρας του ανέφερε:

«Υπάρχει θέμα με το μάτι του. Δεν μπορεί να δει — το παιδί είναι ακόμη σε σοκ. Δεν μιλάει, είναι σε κατάθλιψη».

Η γιαγιά του 12χρονου τόνισε:

«Ο εγγονός μου είναι το καλύτερο παιδί — ο Θεός να τον βοηθήσει να το ξεπεράσει. Μαζί μου είναι όλο το καλοκαίρι, και πιστεύω ότι θα το ξεπεράσουμε».

Οι γιατροί συνεχίζουν τις προσπάθειες για να διασφαλίσουν ότι η όραση του παιδιού θα διατηρηθεί, ενώ οι οικογένειες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν ψυχολογικά το σοκαριστικό περιστατικό.
 

