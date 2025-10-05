Θεσσαλονίκη: Η στιγμή της σύλληψης του πρώην δημάρχου Βουκουρεστίου

Γιατί τον αναζητούσαν οι αρχές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.10.25 , 22:46 Ανήλικοι Παρήγγελναν Φαγητό Και Λήστευαν Τους Ντελιβεράδες
05.10.25 , 22:28 Μεσσηνία: Διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα
05.10.25 , 22:14 Παγιδευμένη με τα Φαντάσματα η Μαρίνα: «Νικήσατε! Όλους σας βλέπω»
05.10.25 , 22:12 Κλήρωση Tζόκερ 5/10/25: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 4.000.000 ευρώ
05.10.25 , 22:00 Τα Φαντάσματα: Στα όρια της τρέλας η Μαρίνα!
05.10.25 , 21:45 Ρόδος: Ιερέας κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση 30χρονου τουρίστα
05.10.25 , 21:25 Τα Φαντάσματα: Ήταν όλα στη φαντασία της Μαρίνας ή όχι;
05.10.25 , 21:23 Θεσσαλονίκη: Η στιγμή της σύλληψης του πρώην δημάρχου Βουκουρεστίου
05.10.25 , 20:46 Γιώργος Λιβάνης - Ανδρομάχη: Ο παραμυθένιος γάμος και το bridal look!
05.10.25 , 20:21 Αργυρούπολη: «Μου κατέβασε το παντελόνι» - Απόπειρα βιασμού μέρα μεσημέρι!
05.10.25 , 20:06 Nέα εμπλοκή στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου λόγω ΑΔΜΗΕ
05.10.25 , 19:43 Εσύ θα έλυνες τον γρίφο στον Τροχό της Τύχης; Η Νάσια δεν τα κατάφερε!
05.10.25 , 19:32 BYD: Τέτοια πίστα δοκιμών δεν έχετε ξαναδεί
05.10.25 , 18:35 «Γαλλικά» Τραμπ σε Νετανιάχου: «Γιατί είσαι πάντα τόσο γ@@α αρνητικός»
05.10.25 , 18:32 Μυτιλήνη: Σερβιτόρα «έκαψε» βρέφος με καυτό τσάι μέσα σε καφετέρια
Μεσσηνία: Διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα
Γιώργος Λιβάνης - Ανδρομάχη: Ο παραμυθένιος γάμος και το bridal look!
Κλήρωση Tζόκερ 5/10/25: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 4.000.000 ευρώ
Γενιά Ζ: 4+1 λόγοι που απολύονται λίγο μετά την πρόσληψη
Toυρκική μαφία: Πάνω από 300 χαρτογραφήσεις στην Ελλάδα - Οι περιοχές
Μυτιλήνη: Σερβιτόρα «έκαψε» βρέφος με καυτό τσάι μέσα σε καφετέρια
Τα Φαντάσματα: Πόλεμος συγκατοίκησης στο στοιχειωμένο σπίτι
Μεταφέρθηκε σε ξενοδοχείο ο Ρούτσι - Κρίσιμη η κατάστασή του
Σάκης Ρουβάς: Η Αναστασία φεύγει για σπουδές στο εξωτερικό
GNTM: Η Ειρήνη δεν ήξερε ότι η Ζενεβιέβ είναι στην κριτική επιτροπή!
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Βίντεο από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ο πρώην δήμαρχος Βουκουρεστίου, σε μια καλά οργανωμένη επιχείρηση των ελληνικών αρχών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον υπαίθριο χώρο του Αεροδρομίου «Μακεδονία», όπου οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και του πέρασαν χειροπέδες, σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις αρχές της Ρουμανίας.

O 74χρονος πολιτικός είχε καταδικαστεί στη Ρουμανία σε 10 χρόνια και οκτώ μήνες φυλάκιση για υποθέσεις διαφθοράς. Εντοπίστηκε έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση των ελληνικών και ρουμανικών αρχών και μεταφέρθηκε στο κρατητήριο υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Θεσσαλονίκη: Η στιγμή της σύλληψης του πρώην δημάρχου Βουκουρεστίου

Οι αρχές της Ρουμανίας ζητούν τώρα την έκδοσή του, ώστε να εκτίσει την ποινή του στη χώρα του.

Αυτή δε είναι η πρώτη φορά που ο πρώην δήμαρχος βρίσκεται αντιμέτωπος με τη σύλληψη στην Ελλάδα. Είχε συλληφθεί ξανά και τον Μάιο του 2022, ωστόσο τότε η ελληνική Δικαιοσύνη απέρριψε το αίτημα έκδοσης και τον είχε αφήσει ελεύθερο με εγγύηση. Έκτοτε, παρέμεινε στη χώρα μας.

Ο πρώην δήμαρχος Βουκουρεστίου αναμένεται να οδηγηθεί αύριο στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, όπου θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες που αφορούν το ρουμανικό αίτημα έκδοσης.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για μία από τις πλέον εμβληματικές πολιτικές φυσιογνωμίες της Ρουμανίας, που πλέον βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με τη Δικαιοσύνη.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΣΥΛΛΗΨΗ
 |
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 |
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top