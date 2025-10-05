Θεσσαλονίκη: Η στιγμή της σύλληψης του πρώην δημάρχου Βουκουρεστίου

Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ο πρώην δήμαρχος Βουκουρεστίου, σε μια καλά οργανωμένη επιχείρηση των ελληνικών αρχών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον υπαίθριο χώρο του Αεροδρομίου «Μακεδονία», όπου οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και του πέρασαν χειροπέδες, σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις αρχές της Ρουμανίας.

O 74χρονος πολιτικός είχε καταδικαστεί στη Ρουμανία σε 10 χρόνια και οκτώ μήνες φυλάκιση για υποθέσεις διαφθοράς. Εντοπίστηκε έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση των ελληνικών και ρουμανικών αρχών και μεταφέρθηκε στο κρατητήριο υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Οι αρχές της Ρουμανίας ζητούν τώρα την έκδοσή του, ώστε να εκτίσει την ποινή του στη χώρα του.

Αυτή δε είναι η πρώτη φορά που ο πρώην δήμαρχος βρίσκεται αντιμέτωπος με τη σύλληψη στην Ελλάδα. Είχε συλληφθεί ξανά και τον Μάιο του 2022, ωστόσο τότε η ελληνική Δικαιοσύνη απέρριψε το αίτημα έκδοσης και τον είχε αφήσει ελεύθερο με εγγύηση. Έκτοτε, παρέμεινε στη χώρα μας.

Ο πρώην δήμαρχος Βουκουρεστίου αναμένεται να οδηγηθεί αύριο στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, όπου θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες που αφορούν το ρουμανικό αίτημα έκδοσης.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για μία από τις πλέον εμβληματικές πολιτικές φυσιογνωμίες της Ρουμανίας, που πλέον βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με τη Δικαιοσύνη.

