Παράνομη η απεργία των ελεγκτών - Κανονικά οι πτήσεις την Τετάρτη 1/10

Παράνομη κηρύχθηκε η συμμετοχή της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), της ΟΣΥΠΑ και της ΕΝΗΜΑΕΚ στην αυριανή 24ωρη απεργία που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ.
Ως εκ τούτου, δεν θα επηρεαστούν, από την απεργιακή κινητοποίηση, οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025.
24ωρη πανελλαδική απεργία 1/10: Τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
Η ανακοίνωση της ΥΠΑ
Η συμμετοχή της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), της ΟΣΥΠΑ και της ΕΝΗΜΑΕΚ στην 24ωρη απεργία της 1/10/25, που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ, κηρύχθηκε παράνομη, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Ως εκ τούτου, δεν θα επηρεαστούν, από την απεργιακή κινητοποίηση, οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.