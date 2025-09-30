Παράνομη η απεργία των ελεγκτών - Κανονικά οι πτήσεις την Τετάρτη 1/10

Δε θα συμμετέχουν στην απεργία της 1ης Οκτωβρίου - Η ανακοίνωση της ΥΠΑ

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Πανελλαδική απεργία ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ αύριο: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ / ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Παράνομη κηρύχθηκε η συμμετοχή της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), της ΟΣΥΠΑ και της ΕΝΗΜΑΕΚ στην αυριανή 24ωρη απεργία που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ.

Ως εκ τούτου, δεν θα επηρεαστούν, από την απεργιακή κινητοποίηση, οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025.

24ωρη πανελλαδική απεργία 1/10: Τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ

Η ανακοίνωση της ΥΠΑ

Η συμμετοχή της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), της ΟΣΥΠΑ και της ΕΝΗΜΑΕΚ στην 24ωρη απεργία της 1/10/25, που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ, κηρύχθηκε παράνομη, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Ως εκ τούτου, δεν θα επηρεαστούν, από την απεργιακή κινητοποίηση, οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025.

 

