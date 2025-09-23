Αδελφοκτονία Θεσσαλονίκη: Το STAR στη γειτονιά του δράστη - «Ήταν δύσκολος»

«Εύκολα θύμωνε, έκανε παρεξηγήσεις και ερχότανε σε αντιπαράθεση»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.09.25 , 00:10 Πέθανε η σταρ του ιταλικού κινηματογράφου Κλαούντια Καρντινάλε
23.09.25 , 23:57 Ένοχος για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ στη Φλόριντα ο Ράιαν Ράουθ
23.09.25 , 23:49 Αδελφοκτονία Θεσσαλονίκη: Το STAR στη γειτονιά του δράστη - «Ήταν δύσκολος»
23.09.25 , 23:45 Ένας οργισμένος άνδρας εκδικείται: Δείτε την ταινία OnDemand
23.09.25 , 23:35 Φάρμα: Ένταση στο συμβούλιο των «γαλάζιων» - Ποιος βγήκε πρώτος μονομάχος;
23.09.25 , 23:23 Κορυδαλλός: Με... «Αγκαλιές» Άρπαξαν Σταυρό Από Τον Λαιμό Ηλικιωμένης
23.09.25 , 23:19 Σπάνια δημόσια εμφάνιση για τον Στέλιο Μάινα και τη σύζυγό του, Κάτια
23.09.25 , 23:14 Ασπρόπυργος: Εισέβαλαν Με Αυτοκίνητο Μέσα Σε Εταιρία
23.09.25 , 23:09 Νορβηγία: Έκρηξη από χειροβομβίδα στο κέντρο του Όσλο
23.09.25 , 22:52 Χαρές για τον Κωνσταντίνο Αργυρό – Η οικογένεια μεγαλώνει
23.09.25 , 22:51 Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Ανέβασε φωτογραφίες από την 4η σεζόν του Maestro
23.09.25 , 22:40 Θύμα ενδοοικογενειακής βίας: «Όταν νευρίαζε, ερχόταν & με χτυπούσε»
23.09.25 , 22:15 Φάρμα: Η πράσινη ομάδα κέρδισε την απαιτητική δοκιμασία ασυλίας
23.09.25 , 22:11 Νατάσα Θεοδωρίδου – Πέτρος Ιακωβίδης: Μια μαγική μουσική συνύπαρξη on stage
23.09.25 , 22:07 Κλήρωση Tζόκερ 23/9/25: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 2.400.000 ευρώ
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
Χαρές για τον Κωνσταντίνο Αργυρό – Η οικογένεια μεγαλώνει
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
Χανιά: Νεκρό βρέφος από ασφυξία - Φέρεται να το καταπλάκωσαν οι γονείς του
Βοιωτία: Στο ίδιο σπίτι πέθανε και ο πατέρας της 62χρονης
24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου: Τι θα γίνει με τα σχολεία
Μαρία Γεωργιάδου: Ο λόγος που δεν ξαναπαντρεύτηκε μετά τον Τζώρτζογλου
Αδελφοκτονία Θεσσαλονίκη: Το STAR στη γειτονιά του δράστη - «Ήταν δύσκολος»
«Kαίγομαι, καίγομαι» - Ψέκασε με σπρέι πιπεριού πατέρα και 8χρονο παιδί!
Πέθανε η σταρ του ιταλικού κινηματογράφου Κλαούντια Καρντινάλε
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (23/9/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την πόρτα του ανακριτή περνά αύριο ο αδελφοκτόνος της Θεσσαλονίκης. Το STAR βρέθηκε στη γειτονιά του δράστη, όπου όλοι παρακολουθούν παγωμένοι τις εξελίξεις. Όσοι τον γνώριζαν, μιλώντας αποκλειστικά στη Ραλλιώ Λεπίδου, κάνουν λόγο για έναν ήσυχο οικογενειάρχη, που λάτρευε την αδελφή του. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει πώς οδηγήθηκε στο στυγερό έγκλημα.   

Αδελφοκτονία Θεσσαλονίκη: Το STAR στη γειτονιά του δράστη - «Ήταν δύσκολος»

Αδελφοκτονία Θεσσαλονίκη: Το STAR στη γειτονιά του δράστη - «Έφυγε από το καφέ για να πάει να πάρει την αδελφή του από το νοσοκομείο»

«Οικογενειάρχης! Δεν μπορώ να φανταστώ τι τον οδήγησε εκεί. Το Σάββατο το πρωί ήρθε εδώ ήπιε καφέ κάθισε λίγο και μου λέει  έχω μια δουλειά...», λέει φίλος του 50χρονου κατηγορούμενου. 

Στο μαγαζί  όπου ο κατηγορούμενος έπινε καθημερινά τον καφέ του, έχουν όλοι...σαστίσει! Ο 50χρονος λογιστής και πατέρας δύο παιδιών φεύγοντας από κει, πήγε να πάρει την αδελφή του από το νοσοκομείο, να την πάει στο σπίτι της και να διανυκτερεύσει εκεί για να την προσέχει. Κανείς δεν μπορεί να διανοηθεί πως -λίγη ώρα αργότερα- ο ίδιος άνθρωπος θα ομολογούσε  στις αρχές πως έπνιξε την 59χρονη μακιγιέζ, περνώντας της μια σακούλα στο κεφάλι. 

Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»

Τι ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος 

«Μου επιτέθηκε λεκτικά και θόλωσα! Μία για του πού πάτησα μέσα στο σπίτι και μία, με άσχημο ύφος, για τη σχάρα στην αποχέτευση του μπάνιο. Οι παρατηρήσεις της, σε συνδυασμό με έναν καυγά που είχα νωρίτερα με τη  γυναίκα μου, επειδή θα έμενα το βράδυ στην αδελφή μου, με οδήγησαν να ενεργήσω με τρόπο, που δεν μπορώ ακόμα να συνειδητοποιήσω». 

«Το θύμα ήταν άνθρωπος λίγο δύσκολος. Εύκολα θύμωνε, έκανε παρεξηγήσεις και ερχότανε σε αντιπαράθεση. Ο αδελφός ήτανε πάντοτε εκεί και ό,τι συνέβαινε κι ό,τι χατίρι σε εισαγωγικά ήθελε η αδερφή ήταν πρόθυμος να το κάνει. Δε γνωρίζεις ποτέ το μυαλό του άλλου πόσο πιέζεται....», παραδέχεται φίλης της άτυχης γυναίκας. 

Αδελφοκτονία Θεσσαλονίκη: «Ο γιος μου είναι καλό παιδί, να τον απαλλάξουν»

Αδελφοκτονία Θεσσαλονίκη: Το STAR στη γειτονιά του δράστη - «Ήταν δύσκολος»

Οι γείτονες του 50χρονου αδελφοκτόνου, ανατολικά της Θεσσαλονίκης, είναι σε κατάσταση σοκ. Αδυνατούν να πιστέψουν τι έγινε μετά τον πρωινό καφέ που ήπιαν μαζί το περασμένου Σάββατο. Όπως λένε, ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετος και χαλαρός. 

«Εδώ πίναμε καφέ. Ερχόταν ο άνθρωπος κάθε μέρα, ήταν πολύ ήσυχος άνθρωπος με το χαμόγελο στα χείλη, ήταν ένας εύθυμος άνθρωπος...  Δεν έχει ξανασυμβεί τέτοιο πράγμα. Πιστεύω το 'κανε εν βρασμώ ψυχής». 

Αδελφοκτονία Θεσσαλονίκη: «Γκρίνιαξε, ήμουν πιεσμένος και τη σκότωσα»

Ο 50χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, αύριο (24/9) θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΑΔΕΛΦΟΚΤΟΝΙΑ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top