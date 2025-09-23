Αδελφοκτονία Θεσσαλονίκη: Το STAR στη γειτονιά του δράστη - «Ήταν δύσκολος»

Την πόρτα του ανακριτή περνά αύριο ο αδελφοκτόνος της Θεσσαλονίκης. Το STAR βρέθηκε στη γειτονιά του δράστη, όπου όλοι παρακολουθούν παγωμένοι τις εξελίξεις. Όσοι τον γνώριζαν, μιλώντας αποκλειστικά στη Ραλλιώ Λεπίδου, κάνουν λόγο για έναν ήσυχο οικογενειάρχη, που λάτρευε την αδελφή του. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει πώς οδηγήθηκε στο στυγερό έγκλημα.

Αδελφοκτονία Θεσσαλονίκη: Το STAR στη γειτονιά του δράστη - «Έφυγε από το καφέ για να πάει να πάρει την αδελφή του από το νοσοκομείο»

«Οικογενειάρχης! Δεν μπορώ να φανταστώ τι τον οδήγησε εκεί. Το Σάββατο το πρωί ήρθε εδώ ήπιε καφέ κάθισε λίγο και μου λέει έχω μια δουλειά...», λέει φίλος του 50χρονου κατηγορούμενου.

Στο μαγαζί όπου ο κατηγορούμενος έπινε καθημερινά τον καφέ του, έχουν όλοι...σαστίσει! Ο 50χρονος λογιστής και πατέρας δύο παιδιών φεύγοντας από κει, πήγε να πάρει την αδελφή του από το νοσοκομείο, να την πάει στο σπίτι της και να διανυκτερεύσει εκεί για να την προσέχει. Κανείς δεν μπορεί να διανοηθεί πως -λίγη ώρα αργότερα- ο ίδιος άνθρωπος θα ομολογούσε στις αρχές πως έπνιξε την 59χρονη μακιγιέζ, περνώντας της μια σακούλα στο κεφάλι.

Τι ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος

«Μου επιτέθηκε λεκτικά και θόλωσα! Μία για του πού πάτησα μέσα στο σπίτι και μία, με άσχημο ύφος, για τη σχάρα στην αποχέτευση του μπάνιο. Οι παρατηρήσεις της, σε συνδυασμό με έναν καυγά που είχα νωρίτερα με τη γυναίκα μου, επειδή θα έμενα το βράδυ στην αδελφή μου, με οδήγησαν να ενεργήσω με τρόπο, που δεν μπορώ ακόμα να συνειδητοποιήσω».

«Το θύμα ήταν άνθρωπος λίγο δύσκολος. Εύκολα θύμωνε, έκανε παρεξηγήσεις και ερχότανε σε αντιπαράθεση. Ο αδελφός ήτανε πάντοτε εκεί και ό,τι συνέβαινε κι ό,τι χατίρι σε εισαγωγικά ήθελε η αδερφή ήταν πρόθυμος να το κάνει. Δε γνωρίζεις ποτέ το μυαλό του άλλου πόσο πιέζεται....», παραδέχεται φίλης της άτυχης γυναίκας.

Οι γείτονες του 50χρονου αδελφοκτόνου, ανατολικά της Θεσσαλονίκης, είναι σε κατάσταση σοκ. Αδυνατούν να πιστέψουν τι έγινε μετά τον πρωινό καφέ που ήπιαν μαζί το περασμένου Σάββατο. Όπως λένε, ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετος και χαλαρός.

«Εδώ πίναμε καφέ. Ερχόταν ο άνθρωπος κάθε μέρα, ήταν πολύ ήσυχος άνθρωπος με το χαμόγελο στα χείλη, ήταν ένας εύθυμος άνθρωπος... Δεν έχει ξανασυμβεί τέτοιο πράγμα. Πιστεύω το 'κανε εν βρασμώ ψυχής».

Ο 50χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, αύριο (24/9) θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.

