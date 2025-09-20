Γλυφάδα: Γερανός ανατράπηκε και «εισέβαλε» σε καφετέριες!

Από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Πηγή: noupou.gr
Γλυφάδα πτώση γερανού
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Γλυφάδα, με την ανατροπή ξγερανού στην οδό Φοίβης.  

Γλυφάδα: Νεκρός άνδρας μέσα σε κάδο ανακύκλωσης

Όπως γράφει το noupou.gr ανυψωτικό όχημα για μεταφορές, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ανετράπη και έπεσε ανάμεσα σε δύο καφετέριες και ένα εστιατόριο.

Η πτώση του γερανού στη Γλυφάδα

Η πτώση του γερανού στη Γλυφάδα (πηγή noupou.gr)

Η πτώση προκάλεσε υλικές ζημιές στις προσόψεις και στους εξωτερικούς χώρους των καταστημάτων, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί θαμώνων, εργαζομένων ή περαστικών, προφανώς λόγω καθαρής τύχης, δεδομένης της ώρας και της κίνησης στην περιοχή.

Γλυφάδα: Κεραία έπεσε πάνω σε συρμό του Τραμ


Η αστυνομία και η Πυροσβεστική έσπευσαν στο σημείο, αποκλείοντας άμεσα το τμήμα της οδού Φοίβης. Η κυκλοφορία διεκόπη για αρκετή ώρα ώστε να απομακρυνθεί με ασφάλεια το όχημα και να αποτραπεί τυχόν νέος κίνδυνος. Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται.

