Γλυφάδα: Γερανός ανατράπηκε και «εισέβαλε» σε καφετέριες!

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Γλυφάδα, με την ανατροπή ξγερανού στην οδό Φοίβης.

Όπως γράφει το noupou.gr ανυψωτικό όχημα για μεταφορές, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ανετράπη και έπεσε ανάμεσα σε δύο καφετέριες και ένα εστιατόριο.

Η πτώση του γερανού στη Γλυφάδα (πηγή noupou.gr)

Η πτώση προκάλεσε υλικές ζημιές στις προσόψεις και στους εξωτερικούς χώρους των καταστημάτων, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί θαμώνων, εργαζομένων ή περαστικών, προφανώς λόγω καθαρής τύχης, δεδομένης της ώρας και της κίνησης στην περιοχή.



Η αστυνομία και η Πυροσβεστική έσπευσαν στο σημείο, αποκλείοντας άμεσα το τμήμα της οδού Φοίβης. Η κυκλοφορία διεκόπη για αρκετή ώρα ώστε να απομακρυνθεί με ασφάλεια το όχημα και να αποτραπεί τυχόν νέος κίνδυνος. Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται.