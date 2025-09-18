Γλυφάδα: Νεκρός άνδρας μέσα σε κάδο ανακύκλωσης

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Γλυφάδα. Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε κάδο ανακύκλωσης ρούχων.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις τους γύρω στις 03:15 στην οδό Καραγιώργου και Διαδόχου Παύλου στη Γλυφάδα.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως πυροσβεστικές δυνάμεις για να τον απεγκλωβίσουν. Τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για Ρομά. Η αστυνομία εκτιμά ότι μπήκε μέσα στον κάδο ανακύκλωσης ρούχων για να πάρει ό,τι χρήσιμο μπορούσε να βρει, όμως κατά πάσα πιθανότητα εγκλωβίστηκε σε αυτόν και πέθανε από ασφυξία.

