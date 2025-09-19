ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκινά η δίκη - Το κατηγορητήριο για τις «μαϊμού» καλλιέργειες

Πέντε χρόνια μετά τις πρώτες καταγγελίες το σχέδιο δράσης

Ελλαδα
Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star
Ξεκινά τη Δευτέρα στην Κρήτη η δίκη 105 κατηγορουμένων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την ώρα που η Κομισιόν δηλώνει πως δεν είναι ακόμα ευχαριστημένη από τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για να διορθωθεί το χάλι στον αμαρτωλό οργανισμό. Η προθεσμία για επιπλέον διορθωτικές κινήσεις εκπνέει αρχές Νοεμβρίου, αλλιώς, οι αγροτικές επιδοτήσεις κινδυνεύουν. 

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Κόντρα με το «καλημέρα» για την κλήτευση μαρτύρων

«Παραπλανήσατε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και κάθε αρμόδια αρχή», αναφέρεται στο κατηγορητήριο για τα 105 άτομα που δήλωναν ότι νοίκιαζαν χωράφια, προκειμένου να τα καλλιεργούν και να εισπράττουν επιδοτήσεις. Μόνο που ο έλεγχος έδειξε ότι τα χωράφια ούτε ανήκαν σε αυτούς που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες και επιπλέον, καλλιεργούσαν… αέρα κοπανιστό.

Σύντροφος  Σεμερτζίδου: Η Ferrari  δεν είναι από χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Οι εκμισθωτές δεν είχαν στην ιδιοκτησία τους τα αγροτεμάχια, ούτε η κατηγορούμενη τα είχε μισθώσει από αυτούς και ουδέποτε καλλιέργησε τις επίδικες εκτάσεις».

 

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πέντε χρόνια μετά τις πρώτες καταγγελίες το σχέδιο δράσης για τις επιδοτήσεις

Την ίδια ώρα, η Κομισιόν στέλνει αυστηρό μήνυμα για διακοπή των αγροτικών ενισχύσεων.

Είναι ενδεικτικό ότι η ελληνική κυβέρνηση πήρε για πρώτη φορά καταγγελία το 2020. Δεν ενήργησε. Τον Σεπτέμβριο του 2024 η Κομισιόν στέλνει το πρώτο «ραβασάκι». Το αρμόδιο Υπουργείο «ξυπνά» και στέλνει έναν χρόνο μετά, τον Ιούνιο του 2025, πλάνο εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ούτε αυτό όμως είναι επαρκές.

ΟΠΕΚΕΠΕ - κατηγορητήριο

«Η Επιτροπή σε αυτό το σημείο δεν ήταν πλήρως ικανοποιημένη και εξηγήσαμε πολύ καλά σε εκείνη την επιστολή τον τρόπο με τον οποίο περιμένουμε από τις ελληνικές αρχές να βελτιώσουν περαιτέρω το σχέδιο δράσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Ουζβάρι Μπάλας.

Με δεδομένο ότι η Ελλάδα έχει προθεσμία μέχρι τις 3 Νοεμβρίου, ώστε να μην διακοπούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια, το Star επέμεινε με ερώτησή του μέσω της Μαρίας Ψαρά προς τον εκπρόσωπο της Κομισιόν με τον ίδιο να απαντά: «Εάν ένα σχέδιο δράσης δεν υποβληθεί εγκαίρως, αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε αναστολή της χρηματοδότησης».

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΟΠΕΚΕΠΕ
 |
ΣΚΑΝΔΑΛΟ
 |
ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
 |
ΚΡΗΤΗ
 |
ΔΙΚΗ
