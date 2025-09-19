Φωτιά τώρα στην Κάρυστο - Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.09.25 , 15:55 Εκκενώνεται το εμπορικό κέντρο River West
19.09.25 , 15:44 «Θα συνεχίσεις να με αγαπάς, μαμά;»: Τα λόγια του 5χρονου μετά τον βιασμό
19.09.25 , 15:06 Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
19.09.25 , 15:04 Μαρία Φαραντούρη και Γρηγόρης Βαλτινός τιμούν τον σπουδαίο Μίκη Θεοδωράκη
19.09.25 , 15:01 Άννα Τσουκαλά: Η ηθοποιός που έγινε μαμά στα 51 της μιλάει για το θαύμα της
19.09.25 , 14:43 Πετράλωνα: Σήμερα η δίκη για τους βιασμούς δύο αδελφών
19.09.25 , 14:38 Η σκοτεινή τριάδα της προσωπικότητας της Ειρήνης Μουρτζούκου
19.09.25 , 14:33 Απόψε η πρεμιέρα του GNTM: Τα νέα πρόσωπα, οι κριτές και τα μεγάλα έπαθλα
19.09.25 , 14:23 Ανατροπή στον μηχανισμό θανάτου Παναγιωτάκη-Η νέα εκδοχή των ιατροδικαστών
19.09.25 , 14:23 Φωτιά τώρα στην Κάρυστο - Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα
19.09.25 , 14:20 Ουγαρρέζος: Άγριο ξέσπασμα κατά Τσιμιτσέλη - «Τι σκ… φιλία είναι αυτή;»
19.09.25 , 14:18 Final Four: Για ποιούς άφησε αιχμές ο Αταμάν
19.09.25 , 14:16 Παντρεύονται Ανδρομάχη - Λιβάνης: Δείτε το ιδιαίτερο προσκλητήριο
19.09.25 , 14:05 Θοδωρής Μαραντίνης: Βάζει τέλος στη δικαστική διαμάχη με τη Χρηστίδου
19.09.25 , 14:00 Τροχαίο λεωφόρος Βουλιαγμένη: Νέο βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης
Εκκενώνεται το εμπορικό κέντρο River West
Μπριζίτ Μακρόν: Πώς ξεκίνησαν οι φήμες ότι είναι άνδρας
Αργυρός - Νίκα: Μετακόμισαν στα νότια προάστια- «Αγαπούν πολύ τη θάλασσα»
«Ο γιος μας την περιμένει»: Θρήνος για τη Βίκυ που σκοτώθηκε σε τροχαίο
«Θα συνεχίσεις να με αγαπάς, μαμά;»: Τα λόγια του 5χρονου μετά τον βιασμό
Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Παραιτήθηκε από το Πρωινό στον αέρα της εκπομπής!
Έλενα Τσαγκρινού: «To μωρό έπεσε από το καρεκλάκι και νοσηλεύτηκε»
Άννα Τσουκαλά: Η ηθοποιός που έγινε μαμά στα 51 της μιλάει για το θαύμα της
Ευχάριστα τα νέα για τον δισεκατομμυριούχο που είχε τραυματιστεί στη Μύκονο
«Φόνισσα»: Σε Α' τηλεοπτική προβολή απόψε στο Star!
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
έκτακτο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 19/9 σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Αντιά Καρύστου, στην Εύβοια, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 58 πυροσβέστες, με τη συνδρομή τριών ομάδων πεζοπόρου προσωπικού από την 4η και 20ή ΕΜΟΔΕ, εθελοντών, 16 πυροσβεστικών οχημάτων, δύο αεροσκαφών και τεσσάρων ελικοπτέρων.

Επιπλέον, επιχειρούν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΤΙΑ
 |
ΦΩΤΙΑ ΤΩΡΑ
 |
ΠΥΡΚΑΓΙΑ
 |
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
 |
ΚΑΡΥΣΤΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top