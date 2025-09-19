Χωρίς ταξί η Αθήνα για 18ωρες - Πότε «τραβούν» χειρόφρενο

Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.09.25 , 13:26 10 τροφές που καταπολεμούν τον καρκίνο: Ποιες συνιστά ειδικός του Χάρβαρντ
19.09.25 , 13:02 Δούνια: «Έστειλα "καλή επιτυχία" στον Κ. Τσουρό. Είμαστε πολιτισμένοι»
19.09.25 , 13:00 Άση Μπήλιου: Η Ηλιακή Έκλειψη στις 21/9 φέρνει καρμικές αλλαγές!
19.09.25 , 12:54 Μαρίνα Σάττι: «Όλο το καλοκαίρι δε σας ενδιέφερε τι έκανα;»
19.09.25 , 12:53 Κοζάνη: Έκρηξη φιάλης οξυγόνου με δύο τραυματίες
19.09.25 , 12:51 Mandarin Oriental:Βραβεύτηκε ως το κορυφαίο πολυτελές ξενοδοχείο στον κόσμο
19.09.25 , 12:44 Αργυρός - Νίκα: Μετακόμισαν στα νότια προάστια- «Αγαπούν πολύ τη θάλασσα»
19.09.25 , 12:42 Γκοτσόπουλος: «Οι αγάπες οι μεγάλες ξεκινάνε από μεγάλο μίσος»
19.09.25 , 12:40 Ίλιον: 13χρονη «έφαγε» γροθιά στο πρόσωπο
19.09.25 , 12:17 Εριέττα Κούρκουλου: «Έκανα τατουάζ την προσωπογραφία του πατέρα μου»
19.09.25 , 12:14 Πέθανε σε ηλικία 81 ετών ο Αλέκος Ακριβάκης, πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ
19.09.25 , 12:07 Τροχαίο λεωφόρος Βουλιαγμένη: Νέο βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης
19.09.25 , 12:00 Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Παραιτήθηκε από το Πρωινό στον αέρα της εκπομπής!
19.09.25 , 11:50 GNTM αποκλειστικό: «Έχουμε συγκλονιστεί. Είναι το καλύτερο casting ever»
19.09.25 , 11:50 Aυτές είναι οι υγιεινές τροφές που κάνουν καλό και στα μάτια
Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Παραιτήθηκε από το Πρωινό στον αέρα της εκπομπής!
Κοζάνη: Έκρηξη φιάλης οξυγόνου με δύο τραυματίες
Ευχάριστα τα νέα για τον δισεκατομμυριούχο που είχε τραυματιστεί στη Μύκονο
Αργυρός - Νίκα: Μετακόμισαν στα νότια προάστια- «Αγαπούν πολύ τη θάλασσα»
Έλενα Τσαγκρινού: «To μωρό έπεσε από το καρεκλάκι και νοσηλεύτηκε»
«Φόνισσα»: Σε Α' τηλεοπτική προβολή απόψε στο Star!
Συναγερμός για την έξαρση του μύκητα Candida auris
Άση Μπήλιου: Η Ηλιακή Έκλειψη στις 21/9 φέρνει καρμικές αλλαγές!
Ίλιον: 13χρονη «έφαγε» γροθιά στο πρόσωπο
10 τροφές που καταπολεμούν τον καρκίνο: Ποιες συνιστά ειδικός του Χάρβαρντ
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (αρχείου)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Απεργία έχουν προκηρύξει οι αυτοκινητιστές ταξί από τις 12 το βράδυ της Κυριακής έως τις 18:00 το απόγευμα της Δευτέρας.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΑΤΑ καλεί τα μέλη του να συμμετάσχουν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση που γίνει στις 10:00 στις 22/9 στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου.

«Η υποβάθμιση του ρόλου μας και η ανεξέλεγκτη είσοδος μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων στο μεταφορικό έργο δεν είναι ένα μακρινό σενάριο – είναι ήδη σε εξέλιξη με τις ευλογίες της κυβέρνησης»

Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ

«(18ωρη απεργία από τις 12 το βράδυ της Κυριακής έως τις 18:00 το απόγευμα της Δευτέρας)

Έκτακτη Γενική Συνέλευση – Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου – Δωδεκανήσου 106 Περιστέρι

Συνάδελφοι,

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής καλεί τα μέλη του σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:00 π.μ., στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου.

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια κρίσιμη και επικίνδυνη καμπή για τον κλάδο μας. Τα σενάρια περί πλήρους απελευθέρωσης του μεταφορικού έργου επανέρχονται πιο έντονα από ποτέ και απειλούν ευθέως:

Την βιωσιμότητα του επαγγέλματός μας

Την οικονομική αξιοπρέπεια χιλιάδων οικογενειών

Τη νόμιμη λειτουργία του ταξί ως δημόσιας υπηρεσίας μεταφοράς

Κυρανάκης & Κεφαλογιάννη καταστρατηγούν αντισυνταγματικά μέσω Κ.Υ.Α. την έννοια της αστικής μεταφοράς όπως ορίζει ο νόμος και τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.

Υποχρεωτική ηλ/κίνηση – Φορολογικό – Πειρατεία – Υποκλοπή Μετ. Έργου – Πολυεθνικές, μας τελειώνουν.

Η υποβάθμιση του ρόλου μας και η ανεξέλεγκτη είσοδος μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων στο μεταφορικό έργο δεν είναι ένα μακρινό σενάριο – είναι ήδη σε εξέλιξη με τις ευλογίες της κυβέρνησης.

Η παρουσία όλων είναι επιβεβλημένη.
Αν δεν αντιδράσουμε τώρα, αύριο ίσως είναι αργά.
Οι εμείς ή αυτοί.

Όλοι στη Γενική Συνέλευση να αποφασίσουμε για το μέλλον μας. Όλοι στον αγώνα».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΑΞΙ
 |
ΑΠΕΡΓΙΑ
 |
ΣΑΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top