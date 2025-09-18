Θεσσαλονίκη: Nεκρός 35χρονος σε εργατικό δυστύχημα

Χτυπήθηκε από μηχάνημα παλετοποίησης

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)
Θεσσαλονίκη: Nεκρός 35χρονος Σε Εργατικό Δυστύχημα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νέο εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με θύμα έναν 35χρονο άνδρα.

Τη ζωή του εν ώρα εργασίας έχασε το πρωί της Πέμπτης ένας 35χρονος σε εργοστάσιο στη δυτική Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 35χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα όταν, υπό συνθήκες που ερευνώνται, χτυπήθηκε από μηχάνημα παλετοποίησης.

Εκτός από τους διασώστες στο ΕΚΑΒ, στο σημείο έσπευσε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, που δεν χρειάστηκε να επιχειρήσει.

Η έρευνα των αρμόδιων αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Follow us:

