ΕΛΠΙΣ: Λήξη συναγερμού για τον άνδρα που απειλούσε να πέσει στο κενό

Το απόγευμα της Παρασκευής (05/09) σήμανε συναγερμός στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ στους Αμπελόκηπους, όταν ένας άνδρας ανέβηκε στο περβάζι του 3ου ορόφου απειλώντας να πέσει στο κενό.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διαπραγματευτές της αστυνομίας, οι οποίοι, μετά από αρκετή ώρα, κατάφεραν να τον πείσουν να κατέβει με ασφάλεια. Ο άνδρας, ηλικίας περίπου 30 ετών, μεταφέρθηκε αμέσως εντός του νοσοκομείου, όπου εξετάστηκε από ψυχίατρο.

Για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο βρέθηκαν και 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, οι οποίοι είχαν τοποθετήσει κάτω από το σημείο ειδικό στρώμα διάσωσης σε περίπτωση πτώσης.