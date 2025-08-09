Τραγωδία στη Σαντορίνη: Εργαζόμενος βρέθηκε νεκρός στην πισίνα ξενοδοχείου

Νεκρός βρέθηκε ένας 45χρονος άνδρας σε πισίνα ξενοδοχείου στη Σαντορίνη. Ο άνδρα που καταγόταν από τη Μεσοποταμία Καστοριάς βρήκε τραγικό θάνατο τα ξημερώματα.
Όπως αναφέρει το ertnews.gr, ο άνδρας, ο οποίος εργαζόταν εποχικά σε ξενοδοχείο της Σαντορίνης, εντοπίστηκε νεκρός μέσα στην πισίνα.
Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις Αρχές.
Νεκρή εργαζόμενη στη Σαντορίνη - Καταπλακώθηκε από κρεβάτι
Άλλο ένα εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε πριν λίγους μήνες στη Σαντορίνη, όπου εργαζόμενη καταπλακώθηκε από κρεβάτι εν ώρα εργασίας.
Το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο Απρίλιο. Η 59χρονη γυναίκα με καταγωγή από την Αλβανία καθάριζε δωμάτιο σε τουριστικό κατάλυμα, όταν ξαφνικά αποκολλήθηκε τμήμα κρεβατιού που ήταν στερεωμένο ή αιωρούμενο στον τοίχο και τη χτύπησε με δύναμη στο κεφάλι. Αποτέλεσμα ήταν να σπάσει ο αυχένας της και να βρει φρικτό θάνατο, όπως μετέδωσε το santonews.com.
Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, όμως η 59χρονη ήταν ήδη νεκρή.
Οι αρχές συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου και καλείται να δώσει εξηγήσεις για τις συνθήκες ασφάλειας της επιχείρησης.