Η BYD κερδίζει τις εντυπώσεις στην AUTO ATHINA

Η παρουσία της BYD στην AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ αποτυπώνει με τον πιο άμεσο τρόπο την εξέλιξη της μάρκας στην Ελλάδα μέσα σε δυόμισι χρόνια. Από τα δύο μοντέλα και το ένα σημείο πώλησης του Μαρτίου του 2024, όταν η BYD λανσαρίστηκε στη χώρα μας, η εταιρεία παρουσιάζεται σήμερα στην έκθεση με μια γκάμα που καλύπτει διαφορετικές κατηγορίες της αγοράς, περισσότερους από 20 συνεργάτες σε όλη τη χώρα και, κυρίως, περισσότερους από 6.000 πελάτες που έχουν ήδη επιλέξει ένα όχημα Νέας Ενέργειας της BYD.

Στην AUTO ATHINA, οι επισκέπτες γνωρίζουν από κοντά τέσσερα νέα μοντέλα που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το DOLPHIN G DM-i, το μοναδικό Plug-in Hybrid με τεχνολογία Super Hybrid DM-i στην κατηγορία B hatchback, το BYD SHARK, το πρώτο ευρωπαϊκό pick-up της μάρκας, το ανανεωμένο ηλεκτρικό sport sedan SEAL και το DENZA Z9GT, το εντυπωσιακό shooting brake της premium μάρκας του Ομίλου BYD, που αποτελεί μια επίδειξη των τεχνολογικών δυνατοτήτων του Ομίλου. Παράλληλα, οι επισκέπτες ενημερώνονται για ολόκληρη τη γκάμα μοντέλων που εκτίθεται.

Σημαντικό μέρος της εμπειρίας που προσφέρει η BYD αποτελούν τα test drive. Το ενδιαφέρον των επισκεπτών είναι ιδιαίτερα υψηλό, καθώς η δυνατότητα οδήγησης επιτρέπει στο κοινό να περάσει από τη θεωρία στην πράξη: να γνωρίσει την αίσθηση και τα χαρακτηριστικά ενός αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου με τα DOLPHIN SURF, ATTO 2, ATTO 3 EVO, αλλά και να κατανοήσει καλύτερα τον τρόπο λειτουργίας της τεχνολογίας Super Hybrid DM-i των ATTO 2 DM-i, SEAL U DM-i.