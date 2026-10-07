Leapmotor: Τα μοντέλα της στην Auto Athina 2026

Η γκάμα σε πλήρη ανάπτυξη

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Αυτοκινητο
Leapmotor: Τα μοντέλα της στην Auto Athina 2026
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Η Leapmotor αποτελεί μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες και στην Ευρώπη δραστηριοποιείται μέσω της κοινοπραξίας της (Leapmotor International) με την Stellantis.Δίνοντας δυναμικό «παρών» στην Auto Athina 2026 έως τις 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo, η μάρκα περιμένει το κοινό σε ένα επιβλητικό περίπτερο με την γκάμα της σε πλήρη ανάπτυξη.

Leapmotor: Τα μοντέλα της στην Auto Athina 2026

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο μοιράζονται τα ολοκαίνουργια B03X, και το Β05. Το πρώτο, είναι το πολυαναμενόμενο ηλεκτρικό B-SUV της μάρκας που έχει μήκος 4,27 m, αυτονομία 382 km, νεανικό σχεδιασμό και χώρο αποσκευών 510 lt. Με τιμή που ξεκινά από τις €19.990 αλλάζει τα δεδομένα της κατηγορίας, αποτελώντας παράλληλα τον απόλυτο συνδυασμό άνεσης, πρακτικότητας και ευρυχωρίας.

Leapmotor: Τα μοντέλα της στην Auto Athina 2026

Πρεμιέρα κάνει και το Β05, ένα εντυπωσιακό αμιγώς ηλεκτρικό C-Hatchback με σπορ χαρακτήρα τόσο αισθητικά όσο και οδηγικά. Πέρα από τα δύο νέα μοντέλα παρόν είναι επίσης το T03, το πιο προσιτό ηλεκτρικό αυτοκίνητο της αγοράς καθώς επίσης τα B10 και C10 που αποτελούν τους εκπροσώπους της μάρκας στην κατηγορία των C-SUV και D-SUV αντίστοιχα. Να σημειωθεί ότι τόσο το B05 όσο και το Β10 είναι διαθέσιμα και για test drive.Πέρα από 100% ηλεκτρικά (εκδόσεις EV) αμφότερα διατίθενται και με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid EV. Αυτό σημαίνει αμιγώς ηλεκτρική κίνηση, καθώς και μια γεννήτρια ενσωματωμένη στο σύστημα ώστε η αυτονομία να πλησιάζει τα 1.000 km στην περίπτωση του C10.

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