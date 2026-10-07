Mercedes-Benz και smart στην AUTO ATHINA 2026

Στη μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έχει διενεργηθεί μέχρι σήμερα στη χώρα μας, την AUTO ATHINA 2026, η Mercedes-Benz παρουσιάζει έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της νέας της γενιάς: τη νέα GLA Hybrid, που πραγματοποιεί στην Αθήνα την Πανελλήνια Πρεμιέρα της, λίγο μόλις καιρό μετά την παγκόσμια παρουσίασή της στη Βαρσοβία.

Το 2026 αποτελεί μια χρονιά-ορόσημο για τη Mercedes-Benz, καθώς συμπληρώνονται 140 χρόνια από την εφεύρεση του αυτοκινήτου. Στην AUTO ATHINA 2026, η ιστορία της μάρκας συναντά το μέλλον με τις νέες, αμιγώς ηλεκτρικές GLC EQ Technology και GLB EQ Technology, τη νέα CLA που απέσπασε τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Αυτοκινήτου της Χρονιάς για το 2026, την εντυπωσιακή Mercedes-AMG GT 4-Door και την ολοκαίνουρια GLA Hybrid στο επίκεντρο.



Mercedes-Benz: ολόκληρη η νέα γενιά είναι εδώ

Στο επίκεντρο της παρουσίας της Mercedes-Benz βρίσκεται η νέα GLA Hybrid, ένα μοντέλο με ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική αγορά. Η νέα γενιά GLA έρχεται πιο σύγχρονη, πιο δυναμική, πιο ευρύχωρη και πιο ολοκληρωμένη από ποτέ, προσφέροντας μια σύγχρονη hybrid προσέγγιση, παράλληλα με την αμιγώς ηλεκτρική της έκδοση.

Με τη νέα GLA, η Mercedes-Benz απαντά στις ανάγκες μιας κατηγορίας που βρίσκεται στον πυρήνα της αγοράς των premium SUV και έχει αποτελέσει το πιο αγαπημένο μοντέλο της μάρκας στη χώρα μας τα τελευταία δέκα τουλάχιστον χρόνια. Η νέα γενιά συνδυάζει την ευελιξία και την πρακτικότητα που ανέδειξαν την GLA σε ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της Mercedes-Benz, με ακόμη υψηλότερο επίπεδο τεχνολογίας, άνεσης και αποδοτικότητας, καθιστώντας την πιο δυναμική, πιο έξυπνη, πιο αποδοτική, πιο ευρύχωρη και πιο ολοκληρωμένη από ποτέ.



Μαζί της παρουσιάζονται η νέα CLA και η νέα GLB, ενώ η Mercedes-AMG GT 63 4-Door Coupé προσθέτει στην Έκθεση μια πρόταση με ξεκάθαρο προσανατολισμό στις επιδόσεις και τη σπορ εμφάνιση.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει η νέα, αμιγώς ηλεκτρική GLC που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα νέα μοντέλα της μάρκας, αφού συνδυάζει την ηλεκτρική τεχνολογία της νέας γενιάς Mercedes-Benz με τη σχεδιαστική γοητεία, τους χώρους και την πρακτικότητα ενός SUV της μάρκας.

smart: η σημερινή γκάμα και το επόμενο βήμα

Η smart δίνει το δικό της δυναμικό παρών στην AUTO ATHINA 2026, παρουσιάζοντας την ολοκληρωμένη γκάμα των αμιγώς ηλεκτρικών SUV της, τα- smart #1, smart #3 και smart #5.

Τρία αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα με διαφορετικό χαρακτήρα, αλλά κοινή φιλοσοφία: premium σχεδίαση, πρακτικότητα και προηγμένη τεχνολογία. Από το compact smart #1, στο δυναμικό #3 και το μεγαλύτερο και πιο ευρύχωρο #5, η smart έχει εξελιχθεί σε μια σύγχρονη premium μάρκα ηλεκτρικών αυτοκινήτων με ολοκληρωμένη παρουσία στην αγορά.

smart #2: η επιστροφή ενός εμβληματικού διθέσιου

Το smart #2 σηματοδοτεί την επιστροφή της smart στις ρίζες της: ένα αμιγώς ηλεκτρικό διθέσιο city car, εμπνευσμένο από τη φιλοσοφία του εμβληματικού smart fortwo και σχεδιασμένο για μια νέα εποχή αστικής μετακίνησης. Με εξαιρετικά compact διαστάσεις, έμφαση στην ευελιξία και τη χαρακτηριστική σχεδιαστική ταυτότητα της smart, το νέο #2 επαναπροσδιορίζει την έννοια του σύγχρονου αυτοκινήτου πόλης. Η εξέλιξή του περιλαμβάνει τη νέα Electric Compact Architecture που αναμένεται να προσφέρει πλέον αυτονομία 300 χλμ. και τη νέα γενιά του χαρακτηριστικού κλωβού Tridion, επιβεβαιώνοντας ότι οι compact διαστάσεις δεν σημαίνουν κανέναν συμβιβασμό στην ασφάλεια.

Η παγκόσμια πρεμιέρα του smart #2 θα πραγματοποιηθεί στις 12 Οκτωβρίου στο Σαλόνι Αυτοκινήτου στο Παρίσι (Ρaris Motor Show 2026), σηματοδοτώντας την επιστροφή ενός ονόματος που έχει συνδεθεί όσο κανένα άλλο με την αστική μετακίνηση. Λίγες μόλις ημέρες νωρίτερα, το ελληνικό κοινό έχει τη δυνατότητα να δει από κοντά το πρωτότυπο του νέου smart #2 στην AUTO ATHINA 2026, καθώς η Star Automotive Ελλάς κατάφερε να το φέρει στη χώρα μας, ειδικά για την Έκθεση.