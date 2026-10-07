Suzuki: Δυναμική παρουσία στην AUTO ATHINA 2026

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Αυτοκινητο
Δυναμική παρουσία της Suzuki στην AUTO ATHINA 2026
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Η Suzuki δίνει δυναμικό «παρών» στην AUTO ATHINA 2026  που πραγματοποιείται στο Metropolitan Expo έως και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, παρουσιάζοντας μία γκάμα που εκφράζει τις διαχρονικές αξίες της μάρκας και παράλληλα τη μετάβασή της στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. 

Το e VITARA, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο μαζικής παραγωγής της Suzuki, βασίζεται στη νέα πλατφόρμα HEARTECT-e και διατίθεται σε εκδόσεις 2WD και τετρακίνητες ALLGRIP-e, με μπαταρίες 49 και 61 kWh. Η έκδοση 2WD 49 kWh αποδίδει 144 ίππους, ενώ η 2WD 61 kWh 174 ίππους και προσφέρει αυτονομία έως 426 χλμ. Η κορυφαία ALLGRIP-e, με δύο ανεξάρτητα eAxles, αποδίδει 184 ίππους και 307 Nm ροπής, με αυτονομία έως 395 χλμ. Ήδη από την έκδοση GL ο εξοπλισμός είναι ιδιαίτερα πλούσιος, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων ζάντες αλουμινίου 18", θερμαινόμενα καθίσματα και τιμόνι, Navigation, κάμερα οπισθοπορείας και ολοκληρωμένο Suzuki Safety Support. Η τιμή του e VITARA ξεκινά από 24.670 € (περιλαμβάνεται η προωθητική ενέργειας αξίας 3.000 € και η επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» ύψους 3.000 €). 

Suzuki VITARA: Πλούσιος εξοπλισμός και αυθεντική τετρακίνηση
Το VITARA συνδυάζει compact διαστάσεις και αυθεντικό SUV χαρακτήρα με οικονομία και ευκολία στην καθημερινή χρήση. Ο 1.4 BOOSTERJET με υβριδικό σύστημα 48V αποδίδει 110 ίππους και 235 Nm ροπής και συνδυάζεται με χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο έξι σχέσεων, ενώ διατίθεται και με το σύστημα τετρακίνησης ALLGRIP SELECT.Ένα από τα δυνατά του σημεία είναι ο πλούσιος εξοπλισμός από τη βασική έκδοση GL, με αυτόματο κλιματισμό, ζάντες αλουμινίου 17", οθόνη πολυμέσων 9" με Navigation, κάμερα οπισθοπορείας, ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto™, Suzuki Connect και προηγμένα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης του οδηγού. Οι τιμές του VITARA ξεκινούν από 20.880 €.

Suzuki S-CROSS: Χώροι, άνεση και ολοκληρωμένος εξοπλισμός
Το S-CROSS αποτελεί την οικογενειακή SUV πρόταση της Suzuki, συνδυάζοντας άνετους χώρους και πρακτικότητα με αποδοτικότητα και πλούσιο εξοπλισμό. Ο 1.400άρης κινητήρας με το υβριδικό σύστημα αποδίδει 110 ίππους και 235 Nm ροπής, συνδυάζεται με χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο έξι σχέσεων και διατίθεται και με τετρακίνηση ALLGRIP SELECT. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει σύγχρονες τεχνολογίες συνδεσιμότητας, άνεσης και ασφάλειας, ενώ ανάλογα με την έκδοση προσφέρονται στοιχεία όπως Full LED φωτιστικά σώματα, οθόνη infotainment 9" με Navigation, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και κάμερα 360°. Οι τιμές του S-CROSS ξεκινούν από 22.190 €.

Suzuki SWIFT: Οικονομικό, αξιόπιστο και fun to drive
Το SWIFT παραμένει πιστό στη φιλοσοφία ενός ελαφρού, ευέλικτου και αποδοτικού compact αυτοκινήτου, συνδυάζοντας την ευκολία στην πόλη με τον ευχάριστο οδηγικό χαρακτήρα. Ο κινητήρας 1,2 λίτρων συνεργάζεται με το υβριδικό σύστημα 12V SHVS, ενώ το μοντέλο διατίθεται με χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο και ακόμη και σε τετρακίνητη έκδοση ALLGRIP AUTO, ένα μοναδικό χαρακτηριστικό για την κατηγορία. Ήδη από τη βασική GL διαθέτει LED προβολείς, οθόνη πολυμέσων 9" με Navigation, κάμερα οπισθοπορείας, πίσω αισθητήρες στάθμευσης, Suzuki Connect και πλήρες πακέτο συστημάτων ασφάλειας. Η τιμή του SWIFT ξεκινά από 17.090 €.

Την ολοκληρωμένη εμπειρία ιδιοκτησίας συμπληρώνει το πρόγραμμα εγγύησης της Suzuki, που μπορεί να προσφέρει κάλυψη έως 10 χρόνια (ή 200.000 χλμ.) και κάλυψη μπαταρίας (υβριδικής ή ηλεκτρικής) έως και 10 έτη ή 500.000 χιλιόμετρα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το αίσθημα σιγουριάς του κατόχου και υπογραμμίζοντας την εμπιστοσύνη της μάρκας στην ποιότητα και την αξιοπιστία των αυτοκινήτων της.

Ένα Suzuki που «ζωντανεύει» για τους μικρούς επισκέπτες
Ξεχωριστή θέση στο stand έχει το Suzuki Kids Corner, μια διαδραστική εμπειρία σχεδιασμένη για τους μικρούς επισκέπτες της έκθεσης. Τα παιδιά μπορούν να επιλέξουν το μοντέλο Suzuki που τους αρέσει, να το ζωγραφίσουν στο χαρτί χρησιμοποιώντας τη φαντασία τους και, στη συνέχεια, να δουν τη δημιουργία τους να «ζωντανεύει» σε μεγάλη οθόνη και να κινείται μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον.
Με αυτόν τον τρόπο, η επίσκεψη στο περίπτερο μετατρέπεται σε μια ευχάριστη οικογενειακή εμπειρία, δίνοντας στα παιδιά τον δικό τους χώρο δημιουργίας και παιχνιδιού.


 

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