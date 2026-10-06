Chery: Τρίτη μάρκα σε πωλήσεις λιανικής στην Ελλάδα

Ο ρόλος του Spanos Group στις πωλήσεις -Τα νούμερα του Σεπτεμβρίου

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Chery: Τρίτη μάρκα σε πωλήσεις λιανικής στην Ελλάδα
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Μήνας ορόσημο ήταν ο Σεπτέμβριος του 2026 για την Chery στην Ελλάδα, με τη μάρκα να καταγράφει 417 ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων από ιδιώτες και να κατακτά την 3η θέση στη λιανική αγορά αυτοκινήτου, επιβεβαιώνοντας τον υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης των Ελλήνων καταναλωτών.Καθοριστική συμβολή σε αυτό το επίτευγμα είχαν οι επιδόσεις της Chery στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όπου η ισχυρή ανταπόκριση των ιδιωτών χάρισε στη μάρκα τη 2η θέση στις ταξινομήσεις λιανικής, με συνολικά 300 οχήματα στις δύο μεγαλύτερες αγορές της χώρας.Η λίστα των επιτυχιών περιλάμβανε και πρωτιές: στην Καβάλα, την Τρίπολη, την Πρέβεζα και τη Λιβαδειά, η μάρκα, υπό την ομπρέλα του Spanos Group, βρέθηκε στην 1η θέση στο κανάλι λιανικής, γεγονός που αποτυπώνει το διαρκώς διευρυνόμενο αποτύπωμά της σε κάθε γωνιά της χώρας.

Η ισχυρή παρουσία της Chery στη λιανική αγορά επιβεβαιώνεται και από τη σύνθεση των συνολικών πωλήσεών της. Με το 74,2% των ταξινομήσεών της να αφορά ιδιώτες, η μάρκα αποδεικνύει ότι η ανάπτυξή της στην αγορά στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στον Έλληνα καταναλωτή, ο οποίος στρέφεται στη μάρκα ως συνειδητή επιλογή για το καινούργιο αυτοκίνητό του.
Επιπλέον, στο σύνολο της αγοράς (ταξινομήσεις λιανικής και εταιρικές ταξινομήσεις) το Chery Tiggo 4 Hybrid αναδείχθηκε ως το 4ο δημοφιλέστερο αυτοκίνητο, ανεξαρτήτως κατηγορίας, στην Ελλάδα, συνεχίζοντας να εξαργυρώνει τον value-for-money χαρακτήρα του, το αποδοτικό υβριδικό σύστημά του και το πλήρες τεχνολογικό οπλοστάσιό του. Παράλληλα, στις ταξινομήσεις λιανικής, το ευέλικτο SUV μήκους 4,32 μέτρων κατέγραψε ακόμη πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα, καταλαμβάνοντας τη 2η θέση.
Συνοπτικά, οι επιτυχίες της Chery τον Σεπτέμβριο του 2026 στην ελληνική αγορά αποτυπώνονται ως εξής:
    3η θέση στην Ελλάδα σε ταξινομήσεις στο κανάλι λιανικής με 417 οχήματα
•    2η θέση στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη σε ταξινομήσεις στο κανάλι λιανικής με συνολικά 300 οχήματα
•    1η θέση σε Καβάλα, Πρέβεζα, Τρίπολη, Λιβαδειά σε ταξινομήσεις στο κανάλι λιανικής
•    4η θέση για το Chery Tiggo 4 Hybrid σε ταξινομήσεις στην Ελλάδα με 408 οχήματα (ταξινομήσεις λιανικής και εταιρικές ταξινομήσεις), ανεξαρτήτως κατηγορίας
•    2η θέση για το Chery Tiggo 4 Hybrid σε ταξινομήσεις λιανικής στην Ελλάδα με 309 οχήματα.

Η Chery συνεχίζει τη δυναμική της ανάπτυξη στην ελληνική αγορά, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και το αίσθημα ασφάλειας των καταναλωτών μέσα από υψηλό επίπεδο υποστήριξης, όπως η κορυφαία εγγύηση έως και 12 έτη για όλα τα μοντέλα της και η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών που υπερβαίνει το 95%. Αποκλειστικός εισαγωγέας της Chery στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου είναι το Spanos Group, ένας όμιλος συνυφασμένος με την ποιότητα, την τεχνολογία και την καινοτομία.

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