Ford Βελμάρ: Ποια μοντέλα παρουσίασε στην έκθεση ERGO.TEC 2026

Η σημασία των υπηρεσιών μετά την αγορά

31.03.26 , 22:40 Χτύπησαν ξανά οι «δράκοι» του Πειραιά και του Περιστερίου
31.03.26 , 22:11 Πεζεσκιάν: Το Ιράν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος αλλά ζητάει εγγυήσεις
31.03.26 , 22:06 Κλήρωση Τζόκερ 31/3/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 3.000.000 ευρώ
31.03.26 , 21:59 Light: «Ο κομμουνισμός, θεωρητικά, είναι όντως το ιδανικό πολίτευμα»
31.03.26 , 21:33 Κλήρωση Eurojackpot 31/3/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 69.000.000 ευρώ
31.03.26 , 21:30 MasterChef: «Το δίνω στον Χάρη. Πολύ έξυπνη κίνηση!»
31.03.26 , 21:20 Ξέσπασε η κόρη του Λαζαρίδη: «Η αδερφή του μπαμπά μου με έλεγε μπ@@@@»
31.03.26 , 21:11 Βόμβες bunker buster 900 κιλών έριξαν οι ΗΠΑ στο Ιράν!
31.03.26 , 21:11 Ford Βελμάρ: Ποια μοντέλα παρουσίασε στην έκθεση ERGO.TEC 2026
31.03.26 , 21:09 Δίκη Τέμπη: Οι αλλαγές που έγιναν στη δικαστική αίθουσα
31.03.26 , 21:00 Σαρλίζ Θερόν: Μαγνήτισε τα βλέμματα στα 50 της με καυτό μπικίνι στη Χαβάη
31.03.26 , 21:00 Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις: Μετακομίζει στη Λαμία
31.03.26 , 20:31 Κακοκαιρία: Οι 8 «κόκκινες» περιοχές της Αττικής που είναι στο επίκεντρο
31.03.26 , 20:28 Δημοσκόπηση GPO για το Star: Αύξηση ποσοστών για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ
31.03.26 , 20:18 Θεοχαράκης A.E: Έφερε τα ελαστικά MatraX Tyres
MasterChef: Ο Κουτσόπουλος αρνείται να δοκιμάσει το πιάτο του Γιώργου
Aυτή είναι η πρώτη ακριβή μεταγραφή που έκλεισε ο Παναθηναϊκός
«Ηθοποιός από τον Άγιο Έρωτα παντρεύεται τον πρώην σύζυγο της Λάσπα»
Νόρα Βαλσάμη: Η φωτογραφία που ανέβασε ο γιος της, Έρικ
Η Ελληνίδα που ζει σ' ένα «διαμέρισμα» 7 τ.μ. στη Νότια Κορέα
Άση Μπήλιου: Αφροδίτη στον Ταύρο με κεραυνοβόλους έρωτες & ξαφνικά χρήματα
Το LINGO και το 1% Club κατέκτησαν την κορυφή!
Ελένη Τσολάκη: Τα πρώτα γενέθλια της κόρης της - Το εντυπωσιακό πάρτι
Κηδεία Μαρινέλλας: Στη Μητρόπολη η σορός της - Ράκος η κόρη της, Τζωρτζίνα
Λιάγκας - Αντωνά: Απόδραση στην ορεινή Αρκαδία για την 25η Μαρτίου
VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
Πρώτη Δημοσίευση: 01.04.26, 09:11
Ford Βελμάρ: Ποια μοντέλα παρουσίασε στην έκθεση ERGO.TEC 2026
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ford Βελμάρ συμμετείχε δυναμικά στην 3η διεθνή έκθεση ERGO.TEC 2026 για Μηχανήματα Έργων και Εξοπλισμού Εργοταξίων, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 20 έως τις 22 Μαρτίου 2026 στο MEC Παιανίας, προσελκύοντας επαγγελματίες από όλη την Ελλάδα.
Η Ford Βελμάρ παρουσίασε το νέο Puma Gen-E Van, μαζί με δύο από τα πλέον δημοφιλή και αναγνωρίσιμα επαγγελματικά μοντέλα της Ford Pro: το Transit Custom και το νέο Ranger PHEV Wildtrak.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των οχημάτων, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες μετακίνησης και μεταφοράς.Το Transit Custom ξεχωρίζει για την πρακτικότητα, την αξιοπιστία και τη στιβαρότητά του, προσφέροντας υψηλές μεταφορικές δυνατότητες για επαγγελματική χρήση.

Το εντυπωσιακό Ranger PHEV Wildtrak έκλεψε τις εντυπώσεις και εισάγει για πρώτη φορά την υβριδική τεχνολογία στη σειρά Ranger, εξασφαλίζοντας ηλεκτρική αυτονομία για καθημερινές μετακινήσεις χωρίς συμβιβασμούς σε ισχύ και απόδοση.Η Ford Βελμάρ (AUTOTECHNICA HELLAS ΜΑΤΕΕ), μέλος του Ομίλου Autohellas, είναι εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής οχημάτων Ford, διαθέτοντας τέσσερα σημεία εξυπηρέτησης σε Αθήνα και Κρήτη.Η εταιρεία προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες που καλύπτουν τόσο την πώληση επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων όσο και την υποστήριξη μετά την πώληση, όπως service, ανταλλακτικά, αξεσουάρ και υπηρεσίες φανοποιείου

