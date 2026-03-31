Ford Βελμάρ: Ποια μοντέλα παρουσίασε στην έκθεση ERGO.TEC 2026

Η Ford Βελμάρ συμμετείχε δυναμικά στην 3η διεθνή έκθεση ERGO.TEC 2026 για Μηχανήματα Έργων και Εξοπλισμού Εργοταξίων, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 20 έως τις 22 Μαρτίου 2026 στο MEC Παιανίας, προσελκύοντας επαγγελματίες από όλη την Ελλάδα.

Η Ford Βελμάρ παρουσίασε το νέο Puma Gen-E Van, μαζί με δύο από τα πλέον δημοφιλή και αναγνωρίσιμα επαγγελματικά μοντέλα της Ford Pro: το Transit Custom και το νέο Ranger PHEV Wildtrak.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των οχημάτων, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες μετακίνησης και μεταφοράς.Το Transit Custom ξεχωρίζει για την πρακτικότητα, την αξιοπιστία και τη στιβαρότητά του, προσφέροντας υψηλές μεταφορικές δυνατότητες για επαγγελματική χρήση.



Το εντυπωσιακό Ranger PHEV Wildtrak έκλεψε τις εντυπώσεις και εισάγει για πρώτη φορά την υβριδική τεχνολογία στη σειρά Ranger, εξασφαλίζοντας ηλεκτρική αυτονομία για καθημερινές μετακινήσεις χωρίς συμβιβασμούς σε ισχύ και απόδοση.Η Ford Βελμάρ (AUTOTECHNICA HELLAS ΜΑΤΕΕ), μέλος του Ομίλου Autohellas, είναι εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής οχημάτων Ford, διαθέτοντας τέσσερα σημεία εξυπηρέτησης σε Αθήνα και Κρήτη.Η εταιρεία προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες που καλύπτουν τόσο την πώληση επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων όσο και την υποστήριξη μετά την πώληση, όπως service, ανταλλακτικά, αξεσουάρ και υπηρεσίες φανοποιείου