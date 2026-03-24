Renault Carwalk Pop Art Walk: Η έκθεση που ηλεκτρίζει

Από τις 4 Μαρτίου έως τις 26 Απριλίου 2026, το défilé renault – Carwalk ανοίγει τις πόρτες του στην έκθεση Pop Art Car. Σε συνεργασία με το Renault Fund for Art and Culture, η έκθεση δημιουργεί έναν δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στην Pop Art, τη Street Art και το αυτοκίνητο. Τρεις οικείοι κόσμοι, τρεις πηγές συλλογικής φαντασίας. Εδώ, το αυτοκίνητο μετατρέπεται σε pop μοτίβο, σε αντικείμενο ερμηνείας και σε καμβά ονείρων.

Δημιουργημένο για τον εορτασμό των 60 χρόνων του Renault 4, το concept SUITE N°4 του σχεδιαστή Mathieu Lehanneur — ο οποίος επιμελήθηκε επίσης τη δάδα και τον βωμό των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι το 2024 — έχει σχεδιαστεί ως μια πραγματική «ξενοδοχειακή σουίτα υπαίθρου». Στόχος ήταν να δοθεί νέα μαγεία στον θρύλο του «4L», συνδυάζοντας αυτοκίνητο και αρχιτεκτονική, και προσφέροντας μια ποιητική, μινιμαλιστική εμπειρία μετακίνησης όπου το φως, ο χώρος και η αίσθηση απόδρασης επαναπροσδιορίζουν την έννοια του ταξιδιού. Στην οροφή, ένα πλέγμα ηλιακών πάνελ επιτρέπει στο φως να διαχέεται διακριτικά, συμβάλλοντας, παράλληλα, στην επαναφόρτιση της μπαταρίας του πλήρως ηλεκτρικού, πλέον, οχήματος.



R5 επανασχεδιασμένο από τον Pierre Gonalons (2022)

Με αφορμή τα 50 χρόνια του Renault 5, η Renault συνεργάστηκε με τον Γάλλο designer Pierre Gonalons για τη δημιουργία ενός πρωτότυπου ηλεκτρικού show car. Το αποτέλεσμα: ένα pop σύμβολο μεταμορφωμένο σε «κινούμενο κόσμημα», που επαναπροσδιορίζει την τόλμη της δεκαετίας του ’70, μέσα από μια 100% ηλεκτρική προσέγγιση, συνδυάζοντας τη χειροποίητη δεξιοτεχνία, τα εκλεπτυσμένα χρώματα και τις λεπτομέρειες εμπνευσμένες από την υψηλή κοσμηματοποιία. Στο ταμπλό, τρεις στρογγυλές ψηφιακές ενδείξεις, φόρος τιμής στην ωρολογοποιία, προβάλλουν τις βασικές πληροφορίες: ταχύτητα, φόρτιση και ώρα.



Twingo by Sabine Marcelis (2023)

Για τον εορτασμό των 30 χρόνων του Twingo, η Renault ανέθεσε στην Ολλανδή designer Sabine Marcelis να επανερμηνεύσει το εμβληματικό μοντέλο, εστιάζοντας σε τρία αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά του: τη χαρακτηριστική μονοκόμματη σιλουέτα, τους ξεχωριστούς προβολείς και το ευέλικτο εσωτερικό με την αίσθηση φωτεινότητας και ευρυχωρίας. Το αποτέλεσμα είναι ένα φωτεινό μανιφέστο design, με παιχνίδια διαφάνειας, ζωντανά υλικά και γλυπτική προσέγγιση του φωτός — αναβαθμίζοντας ένα αυτοκίνητο πόλης σε έργο τέχνης. Ένα Twingo μοναδικό, αλλά πιστό στην ουσία του, τρεις δεκαετίες μετά.

Bourgeon και Accrescent by Dan Rawlings (2024)

Το 2024, ο Βρετανός street artist Dan Rawlings φιλοξενήθηκε για αρκετές εβδομάδες στο εργοστάσιο ElectriCity στη Douai, δημιουργώντας δύο πρωτότυπα ποιητικά έργα από ένα Renault 5 ETech electric και ένα κλασικό Renault 5. Το αποτέλεσμα ήταν τα γλυπτικά «ποιήματα» Bourgeon και Accrescent — περίτεχνα μεταλλικά μοτίβα που θυμίζουν βάτα και φυλλώματα, όπου η φύση μοιάζει να ανακτά τη μηχανή, προσφέροντας μια οργανική και συναισθηματική προσέγγιση στον διάλογο μεταξύ αυτοκινήτου και σύγχρονης τέχνης.

R17 Electric Restomod x Ora Ïto (2024)



Σε συνεργασία με την ομάδα σχεδιασμού της Renault, ο διεθνώς αναγνωρισμένος designer Ora Ïto δημιούργησε ένα ηλεκτρικό γλυπτό αυτοκίνητο που συνδυάζει την κληρονομιά της δεκαετίας του ’70 με καθαρό φουτουρισμό. Το R17 electric restomod x Ora Ïto αποτελεί μια ρετρόφουτουριστική, κομψή και δυναμική επανερμηνεία του Renault 17 coupé, αναδεικνύοντας τον avantgarde χαρακτήρα του μέσα από έναν έντονο διάλογο μεταξύ pop κουλτούρας, design και καινοτομίας. Στο εσωτερικό, τα αυθεντικά σχεδιαστικά θέματα του R17 αποδίδονται μέσα από μια αυστηρά γεωμετρική γλώσσα, μεταφέροντας τους επιβάτες σε έναν κόσμο που παραπέμπει στην επίπλωση και το interior design.

Renault 5 Turbo 3E Show Car (2022).

Προαναγγέλλοντας την έκδοση παραγωγής του Renault 5 Turbo 3E, το show car παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου Παρισιού το 2022 ως ηλεκτρική επανερμηνεία του αυθεντικού Renault 5 Turbo — συνδυάζοντας εκρηκτικό χαρακτήρα με επιδόσεις κορυφαίου επιπέδου και έντονη έμφαση στη διασκέδαση και την gaming κουλτούρα. Με αρχιτεκτονική πίσω κίνησης, δύο ηλεκτροκινητήρες (έναν σε κάθε πίσω τροχό) και μπαταρίες τοποθετημένες κεντρικά κάτω από το δάπεδο, αποδίδει συνολικά 280 kW (380 ίππους) και 700 Nm ροπής, άμεσα διαθέσιμα. Το σωληνωτό πλαίσιο, το επίπεδο κάτω μέρος και οι πιστοποιημένες από την FIA προστατευτικές δομές υπογραμμίζουν τον αγωνιστικό του χαρακτήρα.



Το Renault Filante Record 2025 αντλεί έμπνευση από το 40 CV του 1925 και το Étoile Filante του 1956, δύο μοντέλα που κατέρριψαν ρεκόρ στην εποχή τους. Σχεδιασμένο ως εργαστήριο ηλεκτρικής αποδοτικότητας, αυτό το πρωτότυπο ωθεί στα άκρα την αεροδυναμική και την ενεργειακή απόδοση. Με βάρος μόλις 1.000 κιλά, ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής όπως steerbywire, brakebywire, υπερελαφριά υλικά και τρισδιάστατη εκτύπωση. Η αεροδυναμικά βελτιστοποιημένη σιλουέτα του αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο του design στην επίτευξη της μέγιστης απόδοσης. Εξοπλισμένο με μπαταρία 87 kWh, το Renault Filante Record 2025 κατέγραψε, τον Δεκέμβριο 2025, ρεκόρ αποδοτικότητας, καλύπτοντας 1.008 χλμ. σε λιγότερο από 10 ώρες, με μέση ταχύτητα 102 χλμ./ώρα και κατανάλωση μόλις 7,8 kWh/100 χλμ. Στο τέλος της διαδρομής παρέμενε 11% φόρτιση, που αντιστοιχεί σε επιπλέον 120+ χιλιόμετρα με ταχύτητες άνω των 100 χλμ./ώρα.