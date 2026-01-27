Pirelli: Παρουσιάζει τη νέα γενιά Scorpion για SUV

Η Pirelli παρουσιάζει το νέο Scorpion, την πιο πρόσφατη εξέλιξη του θερινού της ελαστικού για SUV, το οποίο προσφέρει ασφάλεια, οδηγική άνεση και σταθερές επιδόσεις μεγάλης διάρκειας.

Το Scorpion παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1986, ειδικά για οχήματα με υψηλή θέση οδήγησης, και τοποθετήθηκε αρχικά στο Lamborghini LM002. Σήμερα, το εμπορικό σήμα Scorpion καλύπτει μια ευρεία γκάμα εφαρμογών: από ελαστικά SUV έως ελαστικά μοτοσυκλετών on-road enduro και motocross, καθώς και χρήσεις εκτός δρόμου στον τομέα της ποδηλασίας.





Scorpion: Ασφάλεια σε στεγνό και βρεγμένο οδόστρωμα και υψηλή χιλιομετρική απόδοση

Το νέο Scorpion ξεχωρίζει για τις εξαιρετικές του επιδόσεις σε στεγνό και βρεγμένο οδόστρωμα, πιστοποιημένες από τον ανεξάρτητο οργανισμό TÜV1, ο οποίος του απένειμε το σήμα Premium Quality Mark. Το ελαστικό κατέλαβε την πρώτη θέση στις δοκιμές φρεναρίσματος σε στεγνό, καθώς και την πρώτη θέση στη δοκιμή χειρισμού σε βρεγμένο, ενώ βρέθηκε επίσης στην κορυφή όσον αφορά το φρενάρισμα σε βρεγμένο και την υδρολίσθηση σε ευθεία.

Κατά το λανσάρισμα, ολόκληρη η γκάμα Scorpion κατατάχθηκε στην Κατηγορία Α της ευρωπαϊκής ετικέτας ελαστικών για πρόσφυση σε βρεγμένο, προσφέροντας παράλληλα υψηλό επίπεδο ακουστικής άνεσης (Κατηγορίες A/B)3 και μεγάλη χιλιομετρική απόδοση. Επιπλέον, το ελαστικό κατατάσσεται στην Κατηγορία Β4 για την αντίσταση κύλισης. Το νέο Scorpion εξασφαλίζει επίσης σταθερές επιδόσεις σε στεγνό και βρεγμένο, σε όλο το εύρος των θερινών θερμοκρασιών.

Ήδη διαθέσιμο σε 16 διαστάσεις από 18 έως 22 ίντσες, το νέο Scorpion ενσωματώνει τεχνολογίες όπως Elect, η οποία μπορεί να αυξήσει την αυτονομία ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών οχημάτων έως και 10%, υιοθετώντας λύσεις ειδικά σχεδιασμένες για τα χαρακτηριστικά αυτών των συστημάτων κίνησης. Αναπτυγμένο σε συνεργασία με κορυφαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων και βασισμένο στη θερινή γκάμα Scorpion που αριθμεί 300 εγκρίσεις τύπου (homologations), η νέα γενιά διαθέτει ήδη περισσότερες από 40 σε εξέλιξη.