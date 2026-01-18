VW: Πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας

Ο σημαντικός ρόλος του οδηγού και η προστασία προσωπικών δεδομένων

18.01.26 , 19:36 VW: Πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας
Πρώτη Δημοσίευση: 18.01.26, 12:36
VW: Πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας
Ακούστε το άρθρο

Ο Όμιλος Volkswagen εγκαινιάζει μια νέα, πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, αξιοποιώντας δεδομένα αισθητήρων και εικόνας από οχήματα πελατών σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας. Με αφετηρία τη θετική εμπειρία από τη Γερμανία, το πρόγραμμα επεκτείνεται σταδιακά σε περίπου 40 ευρωπαϊκές χώρες από τον Ιανουάριο του 2026, ξεκινώντας με μοντέλα της Volkswagen Επιβατικά Οχήματα και ακολουθώντας με τις μάρκες Skoda, Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα, Audi και άλλες.

Η συμμετοχή των πελατών βασίζεται αποκλειστικά στη ρητή συγκατάθεσή τους, με πλήρη συμμόρφωση προς το ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων. Η μετάδοση δεδομένων πραγματοποιείται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και δεν είναι συνεχής, ενώ οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση της ασφάλειας, χωρίς ταυτοποίηση προσώπων. Ο Όμιλος Volkswagen αξιοποιεί τη «συλλογική εμπειρία» του στόλου του, μετατρέποντας την τεχνολογία σε απτό όφελος για όλους τους χρήστες του δρόμου. Η εφαρμογή του προγράμματος προγραμματίζεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2026 με μοντέλα της Volkswagen Επιβατικά Οχήματα και θα ακολουθήσουν οι μάρκες Skoda, Volkswagen επαγγελματικά Οχήματα, Audi και άλλες.

VW: Πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας

Μεταξύ άλλων, τα οχήματα αξιοποιούν ανωνυμοποιημένα δεδομένα συλλογικής πληροφορίας (swarm data) για τη δημιουργία χαρτών υψηλής ανάλυσης. Αυτό βοηθά, για παράδειγμα, στη διατήρηση της λωρίδας κυκλοφορίας σε δρόμους χωρίς διαγραμμίσεις, καθώς και στη διαμόρφωση ακριβών συστάσεων οδήγησης και προειδοποιήσεων κινδύνου, οι οποίες μπορούν να προσαρμόζονται περαιτέρω βάσει τοπικών καιρικών συνθηκών. Αυτή η «σοφία του πλήθους» καθιστά ήδη την οδική κυκλοφορία ασφαλέστερη για όλους.

Για τη συνεχή βελτίωση των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, οι μηχανικοί του Ομίλου Volkswagen στοχεύουν πλέον στη χρήση δεδομένων από πραγματικές οδηγικές συνθήκες, οι οποίες είναι σημαντικά πιο ουσιαστικές σε σύγκριση με δοκιμές πρωτοτύπων ή προσομοιώσεις. Για τις ανάγκες της ανάλυσης, οι μηχανικοί εστιάζουν σε συγκεκριμένα σενάρια όπου τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού είναι ιδιαίτερα χρήσιμα. Τέτοια σενάρια μπορεί να περιλαμβάνουν κυκλοφοριακές συνθήκες με ποδηλάτες και πεζούς, όπως η κίνηση σε διασταυρώσεις κοντά σε δημοτικά σχολεία, ή πολυσύχναστα και σύνθετα πάρκινγκ σούπερ μάρκετ.

VW: Πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας

Η μετάδοση δεδομένων μπορεί να ενεργοποιείται από το σύστημα υποβοήθησης έκτακτης πέδησης, μετά από πλήρη πέδηση με παρέμβαση του οδηγού ή από απότομους ελιγμούς αποφυγής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συγκεκριμένα δεδομένα αισθητήρων, λειτουργικά δεδομένα και δεδομένα εικόνας είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Σε αυτά περιλαμβάνονται εικόνες από τις κάμερες του οχήματος που καταγράφουν το περιβάλλον, τα αποτελέσματα ανίχνευσης από τους αισθητήρες περιβάλλοντος, καθώς και στοιχεία όπως η κατεύθυνση κίνησης, η ταχύτητα και η γωνία τιμονιού. Παράλληλα, πληροφορίες για τις καιρικές συνθήκες, την ορατότητα και τον φωτισμό διαδραματίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ανάλυση κινήσεων σε διαβάσεις πεζών και πεζοδρόμια με υψηλή ακρίβεια. Αν η κάμερα εντοπίσει πεζούς που κινούνται προς το οδόστρωμα – όπως παιδιά που παίζουν – το όχημα μπορεί προληπτικά να αυξήσει την πίεση στο σύστημα πέδησης, ώστε να επιτυγχάνεται ταχύτερη αντίδραση σε περίπτωση ανάγκης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες ή να ενημερωθούν αναλυτικά για τις πρακτικές συλλογής δεδομένων και τις δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων του Ομίλου Volkswagen για κάθε μάρκα, κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες έναρξης εφαρμογής, μέσω των κεντρικών διαδικτυακών πυλών και ιστοσελίδων προστασίας απορρήτου των μαρκών.Για τη μάρκα Volkswagen, η οποία είναι η πρώτη που ενεργοποιεί αυτή την πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία για μεγαλύτερη οδική ασφάλεια, η πολιτική απορρήτου είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: traffic-safety

VW
 |
ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
 |
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
