Renault Filante: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο

Η ονομασία Filante παραπέμπει διπλά στην κληρονομιά της Renault. Αφενός στο Étoile Filante, το θρυλικό πρωτότυπο που κατέρριψε παγκόσμια ρεκόρ ταχύτητας στις αλυκές Bonneville, το 1956. Αφετέρου, στο Renault Filante Record 2025, το αμιγώς ηλεκτρικό concept που, με αεροδυναμική σχεδίαση εμπνευσμένη από την αεροναυπηγική, σημείωσε νέο ρεκόρ αποδοτικότητας τον Δεκέμβριο του 2025: 1.008 km σε λιγότερο από 10 ώρες, με μέση ταχύτητα 102 km/h και κατανάλωση μόλις 7,8 kWh/100 km.

Παράλληλα, η λέξη Filante παραπέμπει και σε μια λιγότερο γνωστή, αλλά ιδιαίτερα σημαντική σελίδα της ιστορίας της Renault: το αστέρι (étoile) που χαρακτήριζε τα κορυφαία μοντέλα της μάρκας τη δεκαετία του 1930, τα πιο πολυτελή και τεχνολογικά προηγμένα οχήματα της εποχής. Με την αναβίωση αυτού του συμβόλου, το Renault Filante υπογραμμίζει τη σύνδεσή του με μια premium κληρονομιά που έχει διαμορφώσει την ταυτότητα της Renault.

Οι LED προβολείς ενσωματώνονται αρμονικά στο αμάξωμα, ενώ η φωτεινή υπογραφή ημέρας σχηματίζει γωνία 28°, αναφορά στη γεωμετρία του σήματος της μάρκας.Στο πίσω μέρος, τα εξαιρετικά λεπτά LED φωτιστικά σώματα, η αεροδυναμική σχεδίαση και η ενσωματωμένη αεροτομή δημιουργούν μια δυναμική, τεχνολογικά προηγμένη εικόνα. Η έκδοση Esprit Alpine ξεχωρίζει με τις έντονες χρωματικές αντιθέσεις και τις σπορ λεπτομέρειες.

Το Renault Filante εξοπλίζεται με το νέας γενιάς OpenR Panorama, ένα προηγμένο σύστημα infotainment συμβατό με Android Automotive, που ξεχωρίζει για το καθαρό, γρήγορο και φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον του, με εργονομία αντίστοιχη ενός smartphone. Ο οδηγός μπορεί να χρησιμοποιεί τις αγαπημένες του εφαρμογές, να διαχειρίζεται την πλοήγηση ή τις λειτουργίες του οχήματος μέσω φωνητικών εντολών, αξιοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη.

Η οθόνη συνοδηγού 12,3’’ προσφέρει πρόσβαση σε πληθώρα ψηφιακών λειτουργιών, όπως audiobooks και streaming βίντεο. Ο ειδικός σχεδιασμός της επιτρέπει τη χρήση ασύρματων ακουστικών Bluetooth, χωρίς να αποσπάται η προσοχή του οδηγού. Παράλληλα, το σύστημα μπορεί να υποστηρίξει τον οδηγό ρυθμίζοντας λειτουργίες όπως η θερμοκρασία ή ο αερισμός, με ευκρινή animations για άμεση κατανόηση.Για ακόμη μεγαλύτερη ευκολία, το Renault Filante διαθέτει ενσωματωμένη λύση ηλεκτρονικών πληρωμών. Το μοντέλο εγκαινιάζει επίσης μια παγκόσμια πρωτιά στον τομέα της ψυχαγωγίας, με XR in-car video game που αξιοποιεί την κάμερα του οχήματος.



Το Renault Filante διαθέτει τον έξυπνο φωνητικό βοηθό A-DoT auto, ο οποίος μπορεί να συνομιλεί φυσικά με τον οδηγό, να αναλύει τις συνήθειες μετακίνησης και τις συνθήκες οδήγησης και να προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες, όπως προτάσεις διαδρομών ή βοήθεια στον έλεγχο λειτουργιών του οχήματος. Παράλληλα, η λειτουργία Tips, ένας έξυπνος και ενσωματωμένος οδηγός χρήσης, παρέχει άμεσα τις απαραίτητες πληροφορίες, προσαρμοσμένες στην εκάστοτε οδηγική κατάσταση, διευκολύνοντας τη χρήση του οχήματος.



Το Renault Filante εξοπλίζεται με το full hybrid E-Tech 250 ίππων, που συνδυάζει έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1.5 λίτρων 150 ίππων με δύο ηλεκτροκινητήρες, αποδίδοντας συνολικά έως 565 Nm ροπής. Η αρχιτεκτονική σειράς-παράλληλης υβριδικής λειτουργίας εξασφαλίζει υψηλή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση και εκπομπές CO₂ μόλις 106 g/km, χωρίς ανάγκη φόρτισης.





Η ηλεκτρική ενέργεια αποθηκεύεται σε μπαταρία ιόντων λιθίου 1,64 kWh, τάσης 316 V, αποτελούμενη από 86 κυψέλες σε δύο μονάδες. Με αυτή τη χωρητικότητα, το Renault Filante μπορεί να κινείται έως και 75% του χρόνου σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία στην πόλη, ανάλογα με τις συνθήκες. Η εκκίνηση πραγματοποιείται πάντα ηλεκτρικά, ενισχύοντας την άνεση και την αίσθηση premium οδήγησης.

Χάρη στη νοημοσύνη του συστήματος Full Hybrid E-Tech, η κατανάλωση καυσίμου είναι σημαντικά χαμηλότερη σε πραγματικές συνθήκες σε σύγκριση με έναν αντίστοιχο μη υβριδικό κινητήρα βενζίνης. Οι εκπομπές CO₂ περιορίζονται στα μόλις 106 g/km, χωρίς καμία απαίτηση φόρτισης.

Με πάνω από 30 συστήματα ADAS υπό το πρόγραμμα Human First, το Renault Filante προσφέρει κορυφαία επίπεδα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας. Για πρώτη φορά στη Renault παρουσιάζονται τα Emergency Steering Assist, Smart Rearview Mirror και Child Presence Detection.Παράλληλα, το Renault Filante ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας, με το head-up display επαυξημένης πραγματικότητας

Στο διάστημα 2024–2027, η Renault θα έχει λανσάρει οκτώ νέα μοντέλα εκτός Ευρώπης, εκ των οποίων τα πέντε στις κατηγορίες C και D.