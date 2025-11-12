Peugeot: Μεγάλες προσφορές τη φετινή Black Friday

Δείτε τις μεγάλες εκπτώσεις και μέχρι πότε ισχύουν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.11.25 , 22:55 Τρόμος σε τρένο: Οδηγός αποκοιμήθηκε εν κινήσει - Δείτε βίντεο
12.11.25 , 22:52 Νικολέτα Κοτσαηλίδου: Το ύψος, το μπάσκετ, ο έρωτας και η απιστία
12.11.25 , 22:33 Φωτεινή Πετρογιάννη: Στόλισε δέντρο με τον σύζυγο και τον γιο της!
12.11.25 , 22:10 Στέλλα Φάρμα: «Δεν τη διάλεξε γιατί φοβήθηκε μην της φάει τον γκόμενο»
12.11.25 , 22:05 Σκηνές Mad Max: Ρώσοι στρατιώτες προελαύνουν με «όπλο» την ομίχλη
12.11.25 , 21:42 «Φωτιά» οι τιμές λίγο πριν τις γιορτές ακόμη και στα… όσπρια!
12.11.25 , 21:40 Φάρμα: Ποιον επέλεξε για σύμμαχο στον αχυρώνα η Κωνσταντίνα;
12.11.25 , 21:31 Ο Διάβολος φοράει Prada 2: Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser trailer της ταινίας
12.11.25 , 20:57 Γνωστή δημοσιογράφος για αυτοάνοσο: «Το αντιμετωπίζω από τα 20 μου χρόνια»
12.11.25 , 20:49 Aχαΐα: «Καλύτερα να είχα πεθάνει εγώ» - Συντετριμμένος ο θείος του 3χρονου
12.11.25 , 20:39 Γλυφάδα: Επιχείρησαν Έξωση σε οικογένεια με σοβαρά προβλήματα υγείας
12.11.25 , 20:32 Peugeot: Μεγάλες προσφορές τη φετινή Black Friday
12.11.25 , 20:17 Βορίζια: Συνελήφθη 23χρονος ανιψιός του Καργάκη για τη βόμβα
12.11.25 , 20:06 Αίθρα Λυκουρέζου: «Ο πόνος κάθε φορά, με πάει παραπέρα, με δυναμώνει»
12.11.25 , 19:43 Τροχός της Τύχης: Δυσκόλεψαν τα «Συνώνυμα» τον Θωμά - Εσένα;
Χωρισμός Καμπούρη - Ταρασιάδης: «Τους είδα σε έναν γάμο μαζί και...»
Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του
Aχαΐα: «Καλύτερα να είχα πεθάνει εγώ» - Συντετριμμένος ο θείος του 3χρονου
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Διαζύγιο μετά από 15 χρόνια γάμου για πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια
Φοινικούντα: Μυστήριο με το πέτρινο σπίτι - Τι αποκαλύπτει νέα μαρτυρία
Γιώργος Κακοσαίος: Το τραγούδι για τη μητέρα του, η σχέση και η καριέρα
Η Κατερίνα Καινούργιου περιμένει «μπέμπα» - Πόσο μηνών είναι;
Στέλλα Φάρμα: «Δεν τη διάλεξε γιατί φοβήθηκε μην της φάει τον γκόμενο»
Κώστας Τσουρός κατά Γιώργου Λιάγκα: «Φημίζομαι για την εντιμότητά μου»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Peugeot: Μεγάλες προσφορές τη φετινή Black Friday
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ειδικά για τη φετινή Black Friday, θεσμό που πρώτη καθιέρωσε στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, η Peugeot παρουσιάζει τον Μαύρο Λέοντα, μια ισχυρή επανερμηνεία του εμβλήματός της. Το μαύρο λιοντάρι είναι ένας θρύλος, όπως και οι αποκλειστικές - μία φορά το χρόνο - προσφορές Black Friday της Peugeot: τόσο εκπληκτικές που φαντάζουν απίστευτες!

Στο επίσημο δίκτυο της Peugeot σε όλη την Ελλάδα, οι υποψήφιοι πελάτες θα διαπιστώσουν το πραγματικό νόημα των προσφορών Black Friday στην αγορά αυτοκινήτου, με μοναδικά οφέλη που ισχύουν αυστηρά έως την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου και για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.
Ηλεκτρική Ελευθερία

Με 12 πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα, κάθε οδηγός μπορεί να βρει το Peugeot που ταιριάζει στον τρόπο ζωής του. Compact hatchback για την πόλη; Το E-208 δίνει ελευθερία κινήσεων με 433 χλμ. αυτονομία σε μικτές συνθήκες οδήγησης. SUV για καθημερινές μετακινήσεις και ταξίδια; Το E-2008, το κορυφαίο SUV στο τεστ ADAC Ecotest 2024, συνδυάζει εκπληκτική αποδοτικότητα και ευρυχωρία. Για μεγάλες διαδρομές, το συναρπαστικό next-level SUV E-3008 και το 7θέσιο E-5008 προσφέρουν 701 χλμ. και 668 χλμ. αντίστοιχα σε μικτές συνθήκες οδήγησης, κάνοντας κάθε ταξίδι άνετο, ήρεμο και χωρίς άγχος.

Peugeot: Μεγάλες προσφορές τη φετινή Black Friday

Υβριδική Ευελιξία

Για όσους θέλουν οικονομία και άνεση στην καθημερινή οδήγηση, συνολικά 7 Hybrid μοντέλα της Peugeot προσφέρονται με το έξυπνο υβριδικό σύστημα 48V που προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική κίνηση συνδυάζοντας έτσι τα πλεονεκτήματα 2 διαφορετικών κόσμων. Προσφέρει την απλότητα ενός συστήματος MHEV (χωρίς πολλά εξαρτήματα, υψηλή τάση και μεγάλη μπαταρία που καταλαμβάνει χώρο), λειτουργώντας όμως πλήρως υβριδικά καθώς προσαρμόζεται στις συνθήκες της διαδρομής, με αμιγώς ηλεκτρική κίνηση τουλάχιστον για το 50% του χρόνου οδήγησης σε αστικό περιβάλλον, μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση και τις εκπομπές, χωρίς συμβιβασμούς στην ισχύ ή την οδηγική απόλαυση. Γι’ αυτό τα μοντέλα της Peugeot βρίσκονται στις κορυφαίες θέσεις επιλογών των οδηγών στην Ελλάδα, συνδυάζοντας μοναδικό στυλ, άνεση, υψηλή τεχνολογία και την χαρά της οδήγησης.

Έως την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, τα best-sellers μοντέλα της Peugeot γίνονται προσιτά σε όλους, με απίστευτες Black Friday τιμές και όφελος έως 8.000€.Για παράδειγμα, το δυναμικό hatchback Peugeot 208 με τον κινητήρα 1.2 Turbo 100HP στην έκδοση Style, προσφέρεται στην ειδική τιμή των 17.500€.

Όσο για τους επαγγελματίες, ήρθε η στιγμή να αναβαθμίσουν τον στόλο τους με αξιοπιστία και οικονομία, επιλέγοντας τα επαγγελματικά PEUGEOT που ξεχωρίζουν στην κατηγορία τους. Η γκάμα των Partner, Expert και Boxer, προσφέρεται με επιπλέον όφελος έως 3.000 €, δίνοντας την ευκαιρία να εξασφαλίσουν ένα όχημα που συνδυάζει κορυφαίες επιδόσεις, χαμηλό κόστος χρήσης και εργονομία που κάνει τη δουλειά τους πιο εύκολη κάθε μέρα.

Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακαλύψτε όλες τις ευκαιρίες και κάντε δικό σας το αυτοκίνητο που πάντα επιθυμούσατε στο επίσημο δίκτυο της Peugeot σε όλη την Ελλάδα ή στο Peugeot BlackFriday

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
PEUGEOT
 |
BLACK FRIDAY
 |
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top