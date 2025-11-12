Peugeot: Μεγάλες προσφορές τη φετινή Black Friday

Ειδικά για τη φετινή Black Friday, θεσμό που πρώτη καθιέρωσε στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, η Peugeot παρουσιάζει τον Μαύρο Λέοντα, μια ισχυρή επανερμηνεία του εμβλήματός της. Το μαύρο λιοντάρι είναι ένας θρύλος, όπως και οι αποκλειστικές - μία φορά το χρόνο - προσφορές Black Friday της Peugeot: τόσο εκπληκτικές που φαντάζουν απίστευτες!

Στο επίσημο δίκτυο της Peugeot σε όλη την Ελλάδα, οι υποψήφιοι πελάτες θα διαπιστώσουν το πραγματικό νόημα των προσφορών Black Friday στην αγορά αυτοκινήτου, με μοναδικά οφέλη που ισχύουν αυστηρά έως την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου και για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.

Ηλεκτρική Ελευθερία

Με 12 πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα, κάθε οδηγός μπορεί να βρει το Peugeot που ταιριάζει στον τρόπο ζωής του. Compact hatchback για την πόλη; Το E-208 δίνει ελευθερία κινήσεων με 433 χλμ. αυτονομία σε μικτές συνθήκες οδήγησης. SUV για καθημερινές μετακινήσεις και ταξίδια; Το E-2008, το κορυφαίο SUV στο τεστ ADAC Ecotest 2024, συνδυάζει εκπληκτική αποδοτικότητα και ευρυχωρία. Για μεγάλες διαδρομές, το συναρπαστικό next-level SUV E-3008 και το 7θέσιο E-5008 προσφέρουν 701 χλμ. και 668 χλμ. αντίστοιχα σε μικτές συνθήκες οδήγησης, κάνοντας κάθε ταξίδι άνετο, ήρεμο και χωρίς άγχος.

Υβριδική Ευελιξία

Για όσους θέλουν οικονομία και άνεση στην καθημερινή οδήγηση, συνολικά 7 Hybrid μοντέλα της Peugeot προσφέρονται με το έξυπνο υβριδικό σύστημα 48V που προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική κίνηση συνδυάζοντας έτσι τα πλεονεκτήματα 2 διαφορετικών κόσμων. Προσφέρει την απλότητα ενός συστήματος MHEV (χωρίς πολλά εξαρτήματα, υψηλή τάση και μεγάλη μπαταρία που καταλαμβάνει χώρο), λειτουργώντας όμως πλήρως υβριδικά καθώς προσαρμόζεται στις συνθήκες της διαδρομής, με αμιγώς ηλεκτρική κίνηση τουλάχιστον για το 50% του χρόνου οδήγησης σε αστικό περιβάλλον, μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση και τις εκπομπές, χωρίς συμβιβασμούς στην ισχύ ή την οδηγική απόλαυση. Γι’ αυτό τα μοντέλα της Peugeot βρίσκονται στις κορυφαίες θέσεις επιλογών των οδηγών στην Ελλάδα, συνδυάζοντας μοναδικό στυλ, άνεση, υψηλή τεχνολογία και την χαρά της οδήγησης.

Έως την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, τα best-sellers μοντέλα της Peugeot γίνονται προσιτά σε όλους, με απίστευτες Black Friday τιμές και όφελος έως 8.000€.Για παράδειγμα, το δυναμικό hatchback Peugeot 208 με τον κινητήρα 1.2 Turbo 100HP στην έκδοση Style, προσφέρεται στην ειδική τιμή των 17.500€.

Όσο για τους επαγγελματίες, ήρθε η στιγμή να αναβαθμίσουν τον στόλο τους με αξιοπιστία και οικονομία, επιλέγοντας τα επαγγελματικά PEUGEOT που ξεχωρίζουν στην κατηγορία τους. Η γκάμα των Partner, Expert και Boxer, προσφέρεται με επιπλέον όφελος έως 3.000 €, δίνοντας την ευκαιρία να εξασφαλίσουν ένα όχημα που συνδυάζει κορυφαίες επιδόσεις, χαμηλό κόστος χρήσης και εργονομία που κάνει τη δουλειά τους πιο εύκολη κάθε μέρα.

Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακαλύψτε όλες τις ευκαιρίες και κάντε δικό σας το αυτοκίνητο που πάντα επιθυμούσατε στο επίσημο δίκτυο της Peugeot σε όλη την Ελλάδα ή στο Peugeot BlackFriday