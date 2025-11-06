Πρεμιέρα της νέας BMW iX3 σε τουρνουά τένις στην Ελλάδα

Πότε ξεκινά η παραγωγή της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.11.25 , 11:40 Τα Φαντάσματα: Η πεθερά της Μαρίνας την ακούει να μιλά με τον ποιητή!
06.11.25 , 11:33 Επίδομα θέρμανσης: Ανοίγει το myΘέρμανση - Πότε είναι η πληρωμή
06.11.25 , 11:30 Pirelli - Formula 1 GP Βραζιλίας 2025: Η στρατηγική
06.11.25 , 11:29 «Ανώνυμη Κλήση»: Δείτε on demand το ψυχολογικό θρίλερ μέχρι τις 13/11
06.11.25 , 11:22 Άλκης Μπακογιάννης: Ο ρόλος στα Φαντάσματα κι ο έρωτας με τη «Μαρίνα»
06.11.25 , 11:17 First Dates: «Δε με πειράζει να είναι πολλά αγόρια αρκεί να μη συναντηθούν»
06.11.25 , 11:13 Μπριζίτ Μακρόν: «Φοβάται μήπως φουσκώνει το παντελόνι στον καβάλο»
06.11.25 , 11:11 Κίλι Σφακιανάκη: Το Σάββατο το «τελευταίο αντίο»- Τα τραγούδια στο πιάνο
06.11.25 , 11:03 Η αληθινή ιστορία «Eden» στη Sunday Premiere της Nova!
06.11.25 , 10:45 Γνωστός τενόρος συνελήφθη για τον ξυλοδαρμό του γιου του
06.11.25 , 10:35 Σοφία Μανωλάκου: «Θα ήθελα να παρουσιάσω τηλεπαιχνίδι»
06.11.25 , 10:34 Χαρά Παππά: «Είμαστε μαζί 4 χρόνια. Θα ήθελα να παντρευτώ τον Στέφανο»
06.11.25 , 10:24 Πρεμιέρα της νέας BMW iX3 σε τουρνουά τένις στην Ελλάδα
06.11.25 , 10:17 Φάρμα - Στέλλα: «Ιδανικά θα ήθελα να είμαι με τον Δημήτρη»
06.11.25 , 10:16 Κώστας Σλούκας: «Ντρέπομαι για την εικόνα του Παναθηναϊκού»
Βραβείο στον Βασίλη Καΐλα - Του το παρέδωσε η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη
Γνωστός τενόρος συνελήφθη για τον ξυλοδαρμό του γιου του
Ρούλα Σταματοπούλου: Άγριο ξέσπασμα για τις νταντάδες του γιου της
Μπριζίτ Μακρόν: «Φοβάται μήπως φουσκώνει το παντελόνι στον καβάλο»
Φάρμα - Δημήτρης για Βάγγο: «Σίγουρα η διαμάχη μας είναι ανοιχτή!»
Φάρμα Trailer Δευτέρας 10/11: «Η Βαλεντίνα είναι απλά ένα βάρος»
Η Μουτίδου απαντάει για τον Γκλέτσο: «Δέχθηκα προσωπική λεκτική κακοποίηση»
Βίντεο ντοκουμέντο - Βορίζια: Ο γαμπρός του Καργάκη πυροβολεί με καλάσνικοφ
Κίλι Σφακιανάκη: Το Σάββατο το «τελευταίο αντίο»- Τα τραγούδια στο πιάνο
Cyber Monday vs Black Friday: Ποια μέρα έχει πραγματικά καλύτερες εκπτώσεις
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρεμιέρα της νέας BMW iX3 σε τουρνουά τένις στην Ελλάδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η BMW ανακοινώνει με υπερηφάνεια την Πρεμιέρα της νέας BMW iX3 στην Ελλάδα στο κορυφαίο τουρνουά τένις Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250.Ως «Επίσημο Αυτοκίνητο» του τουρνουά, η BMW επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την κορυφαία απόδοση σε αυτή τη μεγάλη διεθνή διοργάνωση και παρουσιάζει το πρώτο μοντέλο της σειράς ΒΜW Neue Klasse στο Telekom Center Basketball Arena έως τις 8 Νοεμβρίου 2025. Στο κεντρικό court διεξαγωγής των αγώνων, κορυφαίοι αθλητές του τένις αναμετρώνται δίπλα στο εντυπωσιακό νέο μοντέλο της BMW για την κατάκτηση του τουρνουά.

Πρεμιέρα της νέας BMW iX3 σε τουρνουά τένις στην Ελλάδα

Η νέα γενιά της BMW iX3 είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό Sports Activity Vehicle (SAV) που σηματοδοτεί μια νέα εποχή στη χαρακτηριστική οδηγική απόλαυση της μάρκας, χάρη στην τεχνολογία BMW eDrive έκτης γενιάς, την αυτονομία των 800 χλμ. (σύμφωνα με το πρότυπο WLTP), την ισχύ φόρτισης 400 kW και την απόδοση ισχύος 345 kW/470 hp (για την BMW iX3 50 xDrive), καθώς και μια νέα σχεδιαστική γλώσσα που εκφράζει τη διαχρονικότητα σε συνδυασμό με το πνεύμα της νέας εποχής.

Πρεμιέρα της νέας BMW iX3 σε τουρνουά τένις στην Ελλάδα

H εμπειρία χρήστη στο εσωτερικό του οχήματος γίνεται ξεχωριστή με το BMW Panoramic iDrive να ενισχύει την ασφάλεια και την επίγνωση του οδηγού, προσφέροντας πλήρη και καθαρή εικόνα του περιβάλλοντος. Η πρωτοποριακή αρχιτεκτονική ηλεκτρονικών και λογισμικού – με τέσσερις «υπερεγκεφάλους» (superbrains) υψηλής απόδοσης που καλύπτουν τη δυναμική οδήγηση, την αυτοματοποιημένη οδήγηση, το infotainment και τις βασικές λειτουργίες άνεσης – ανοίγει τον δρόμο για ένα νέο επίπεδο ψηφιακών εμπειριών.

Πρεμιέρα της νέας BMW iX3 σε τουρνουά τένις στην Ελλάδα

Η μαζική παραγωγή της νέας BMW iX3 θα ξεκινήσει στις αρχές του 2026 στο καινοτόμο εργοστάσιο παραγωγής iFactory του BMW Group στο Debrecen (Ουγγαρία) και διατίθεται ήδη προς παραγγελία στη χώρα μας με προτεινόμενη λιανική τιμή 69.950 € (μετά φόρων).

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
BMW
 |
BMW IX3
 |
ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
 |
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΕΝΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top