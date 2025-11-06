Πρεμιέρα της νέας BMW iX3 σε τουρνουά τένις στην Ελλάδα

Η BMW ανακοινώνει με υπερηφάνεια την Πρεμιέρα της νέας BMW iX3 στην Ελλάδα στο κορυφαίο τουρνουά τένις Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250.Ως «Επίσημο Αυτοκίνητο» του τουρνουά, η BMW επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την κορυφαία απόδοση σε αυτή τη μεγάλη διεθνή διοργάνωση και παρουσιάζει το πρώτο μοντέλο της σειράς ΒΜW Neue Klasse στο Telekom Center Basketball Arena έως τις 8 Νοεμβρίου 2025. Στο κεντρικό court διεξαγωγής των αγώνων, κορυφαίοι αθλητές του τένις αναμετρώνται δίπλα στο εντυπωσιακό νέο μοντέλο της BMW για την κατάκτηση του τουρνουά.

Η νέα γενιά της BMW iX3 είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό Sports Activity Vehicle (SAV) που σηματοδοτεί μια νέα εποχή στη χαρακτηριστική οδηγική απόλαυση της μάρκας, χάρη στην τεχνολογία BMW eDrive έκτης γενιάς, την αυτονομία των 800 χλμ. (σύμφωνα με το πρότυπο WLTP), την ισχύ φόρτισης 400 kW και την απόδοση ισχύος 345 kW/470 hp (για την BMW iX3 50 xDrive), καθώς και μια νέα σχεδιαστική γλώσσα που εκφράζει τη διαχρονικότητα σε συνδυασμό με το πνεύμα της νέας εποχής.

H εμπειρία χρήστη στο εσωτερικό του οχήματος γίνεται ξεχωριστή με το BMW Panoramic iDrive να ενισχύει την ασφάλεια και την επίγνωση του οδηγού, προσφέροντας πλήρη και καθαρή εικόνα του περιβάλλοντος. Η πρωτοποριακή αρχιτεκτονική ηλεκτρονικών και λογισμικού – με τέσσερις «υπερεγκεφάλους» (superbrains) υψηλής απόδοσης που καλύπτουν τη δυναμική οδήγηση, την αυτοματοποιημένη οδήγηση, το infotainment και τις βασικές λειτουργίες άνεσης – ανοίγει τον δρόμο για ένα νέο επίπεδο ψηφιακών εμπειριών.

Η μαζική παραγωγή της νέας BMW iX3 θα ξεκινήσει στις αρχές του 2026 στο καινοτόμο εργοστάσιο παραγωγής iFactory του BMW Group στο Debrecen (Ουγγαρία) και διατίθεται ήδη προς παραγγελία στη χώρα μας με προτεινόμενη λιανική τιμή 69.950 € (μετά φόρων).