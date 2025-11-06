Το νέο Opel Mokka GSE είναι φτιαγμένο για υψηλές επιδόσεις

Χάρη στο μοναδικό design του, το Opel Mokka έχει εξελιχθεί σε ένα πραγματικό best seller. Δεν είναι τυχαίο ότι πρόσφατα έλαβε τη διάκριση “Best Design Innovation of the Year 2025”1 στην κατηγορία “Small SUV/Crossover”. Με την έλευση του νέου Mokka GSE, η Opel ανεβάζει την οδηγική απόλαυση σε νέο επίπεδο. Η έκδοση GSE αποδίδει 207 kW (281 hp) φέρνοντας την αίσθηση του rally στον δρόμο – είναι το πιο γρήγορο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο παραγωγής της Opel μέχρι σήμερα.

Μοντέλα παραγωγής υψηλών επιδόσεων – αυτό πρεσβεύει το brand GSE μέσα στην γκάμα της Opel.

Η αρχή γίνεται με το νέο Mokka GSE. Με μέγιστη ισχύ 207 kW (281 hp) και ροπή 345 Nm το ηλεκτρικό μοντέλο παραγωγής είναι εξίσου ισχυρό με το αντίστοιχο αγωνιστικό, το Mokka GSE Rally. Eπιταχύνει από στάση στα 100 km/h σε μόλις 5,9 δευτερόλεπτα, φτάνοντας τελική ταχύτητα 200 km/h. Η τεχνολογία του, εμπνευσμένη από το Mokka GSE Rally, περιλαμβάνει διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης Torsen πολλαπλών δίσκων, ειδικά σχεδιασμένους άξονες και νέα υδραυλικά αμορτισέρ. Όλα τα εξαρτήματα υψηλής τάσης προέρχονται επίσης από το Mokka GSE Rally.

Σχεδιαστικές λεπτομέρειες, όπως διακοσμητικά ένθετα και έμβλημα GSE, κίτρινες δαγκάνες φρένων τεσσάρων εμβόλων, καθώς και ζάντες και ελαστικά που διατίθενται αποκλειστικά για το GSE, υπογραμμίζουν την sport ταυτότητα του αυτοκινήτου. Στο εσωτερικό, τα καθίσματα GSE Performance με επένδυση Alcantara και ενσωματωμένα προσκέφαλα, το νέο σύστημα διεύθυνσης και το τιμόνι με επίπεδο πάνω και κάτω τμήμα υπόσχονται μια απολαυστική οδηγική εμπειρία, ενώ τα αλουμινένια πεντάλ ενισχύουν τον sport χαρακτήρα.

Ολοκληρωμένη γκάμα: ηλεκτρικό, υβριδικό ή με κινητήρα βενζίνης

Όσοι αναζητούν μια ευχάριστη οδηγική εμπειρία, χωρίς εκπομπές ρύπων, θα εκτιμήσουν το Mokka Electric των 115 kW (156 hp). Με μπαταρία 54 kWh, προσφέρει αυτονομία έως 403 km (WLTP2). Η τοποθέτηση της μπαταρίας στο δάπεδο εξασφαλίζει χαμηλό κέντρο βάρους και σταθερότητα στον δρόμο, ενώ η ροπή 260 Nm εξασφαλίζει άμεση επιτάχυνση.

Το νέο σύστημα multimedia και πλοήγησης ανεβάζει το Mokka στο επόμενο επίπεδο. Το δημοφιλές SUV διαθέτει πλέον στον βασικό εξοπλισμό μια ψηφιακή οθόνη πληροφόρησης οδηγού 10’’ και μια δεύτερη έγχρωμη οθόνη αφής 10’’. Η τελευταία μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα μέσω widgets, ακριβώς όπως ένα smartphone. Εναλλακτικά, και σε συνδυασμό με το προαιρετικό σύστημα πλοήγησης, αρκεί η εντολή “Hey, Opel” για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία φυσικής αναγνώρισης φωνής. Τέλος, συστήματα υποβοήθησης, όπως η HD κάμερα οπισθοπορείας 180°, προσφέρουν κορυφαία ορατότητα κατά τους ελιγμούς στην πόλη.

Εναλλακτικά, είναι διαθέσιμο το Mokka Hybrid με τεχνολογία 48-volt και συνδυαστική ισχύ 107 kW (145 hp). Συνδυάζει κινητήρα βενζίνης 1.2 lt turbo (100 kW/136 hp) με ηλεκτροκινητήρα 15.6 kW (21 hp) και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων. Το υβριδικό κινητήριο σύνολο συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της κατανάλωσης και των εκπομπών CO₂, ενώ επιτρέπει πλήρως ηλεκτρική κίνηση με μηδενικές εκπομπές ρύπων στις χαμηλές ταχύτητες.Τέλος, το Mokka διατίθεται και με παραδοσιακό κινητήρα βενζίνης 100 kW (136 hp) και μηχανικό κιβώτιο έξι σχέσεων, προσφέροντας απόλυτη ελευθερία επιλογής στον υποψήφιο πελάτη.