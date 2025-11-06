Το νέο Opel Mokka GSE είναι φτιαγμένο για υψηλές επιδόσεις

Ολοκληρώνει την οικογένεια του Mokka

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.11.25 , 11:40 Τα Φαντάσματα: Η πεθερά της Μαρίνας την ακούει να μιλά με τον ποιητή!
06.11.25 , 11:33 Επίδομα θέρμανσης: Ανοίγει το myΘέρμανση - Πότε είναι η πληρωμή
06.11.25 , 11:30 Pirelli - Formula 1 GP Βραζιλίας 2025: Η στρατηγική
06.11.25 , 11:29 «Ανώνυμη Κλήση»: Δείτε on demand το ψυχολογικό θρίλερ μέχρι τις 13/11
06.11.25 , 11:22 Άλκης Μπακογιάννης: Ο ρόλος στα Φαντάσματα κι ο έρωτας με τη «Μαρίνα»
06.11.25 , 11:17 First Dates: «Δε με πειράζει να είναι πολλά αγόρια αρκεί να μη συναντηθούν»
06.11.25 , 11:13 Μπριζίτ Μακρόν: «Φοβάται μήπως φουσκώνει το παντελόνι στον καβάλο»
06.11.25 , 11:11 Κίλι Σφακιανάκη: Το Σάββατο το «τελευταίο αντίο»- Τα τραγούδια στο πιάνο
06.11.25 , 11:03 Η αληθινή ιστορία «Eden» στη Sunday Premiere της Nova!
06.11.25 , 10:45 Γνωστός τενόρος συνελήφθη για τον ξυλοδαρμό του γιου του
06.11.25 , 10:35 Σοφία Μανωλάκου: «Θα ήθελα να παρουσιάσω τηλεπαιχνίδι»
06.11.25 , 10:34 Χαρά Παππά: «Είμαστε μαζί 4 χρόνια. Θα ήθελα να παντρευτώ τον Στέφανο»
06.11.25 , 10:24 Πρεμιέρα της νέας BMW iX3 σε τουρνουά τένις στην Ελλάδα
06.11.25 , 10:17 Φάρμα - Στέλλα: «Ιδανικά θα ήθελα να είμαι με τον Δημήτρη»
06.11.25 , 10:16 Κώστας Σλούκας: «Ντρέπομαι για την εικόνα του Παναθηναϊκού»
Βραβείο στον Βασίλη Καΐλα - Του το παρέδωσε η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη
Γνωστός τενόρος συνελήφθη για τον ξυλοδαρμό του γιου του
Ρούλα Σταματοπούλου: Άγριο ξέσπασμα για τις νταντάδες του γιου της
Μπριζίτ Μακρόν: «Φοβάται μήπως φουσκώνει το παντελόνι στον καβάλο»
Φάρμα - Δημήτρης για Βάγγο: «Σίγουρα η διαμάχη μας είναι ανοιχτή!»
Η Μουτίδου απαντάει για τον Γκλέτσο: «Δέχθηκα προσωπική λεκτική κακοποίηση»
Κίλι Σφακιανάκη: Το Σάββατο το «τελευταίο αντίο»- Τα τραγούδια στο πιάνο
Βίντεο ντοκουμέντο - Βορίζια: Ο γαμπρός του Καργάκη πυροβολεί με καλάσνικοφ
Φάρμα Trailer Δευτέρας 10/11: «Η Βαλεντίνα είναι απλά ένα βάρος»
Cyber Monday vs Black Friday: Ποια μέρα έχει πραγματικά καλύτερες εκπτώσεις
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Το νέο Opel Mokka GSE είναι φτιαγμένο για υψηλές επιδόσεις
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Χάρη στο μοναδικό design του, το Opel Mokka έχει εξελιχθεί σε ένα πραγματικό best seller. Δεν είναι τυχαίο ότι πρόσφατα έλαβε τη διάκριση “Best Design Innovation of the Year 2025”1 στην κατηγορία “Small SUV/Crossover”. Με την έλευση του νέου Mokka GSE, η Opel ανεβάζει την οδηγική απόλαυση σε νέο επίπεδο. Η έκδοση GSE αποδίδει 207 kW (281 hp) φέρνοντας την αίσθηση του rally στον δρόμο – είναι το πιο γρήγορο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο παραγωγής της Opel μέχρι σήμερα.

Το νέο Opel Mokka GSE είναι φτιαγμένο για υψηλές επιδόσεις

Μοντέλα παραγωγής υψηλών επιδόσεων – αυτό πρεσβεύει το brand GSE μέσα στην γκάμα της Opel.

Η αρχή γίνεται με το νέο Mokka GSE. Με μέγιστη ισχύ 207 kW (281 hp) και ροπή 345 Nm το ηλεκτρικό μοντέλο παραγωγής είναι εξίσου ισχυρό με το αντίστοιχο αγωνιστικό, το Mokka GSE Rally. Eπιταχύνει από στάση στα 100 km/h σε μόλις 5,9 δευτερόλεπτα, φτάνοντας τελική ταχύτητα 200 km/h. Η τεχνολογία του, εμπνευσμένη από το Mokka GSE Rally, περιλαμβάνει διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης Torsen πολλαπλών δίσκων, ειδικά σχεδιασμένους άξονες και νέα υδραυλικά αμορτισέρ. Όλα τα εξαρτήματα υψηλής τάσης προέρχονται επίσης από το Mokka GSE Rally.

Σχεδιαστικές λεπτομέρειες, όπως διακοσμητικά ένθετα και έμβλημα GSE, κίτρινες δαγκάνες φρένων τεσσάρων εμβόλων, καθώς και ζάντες και ελαστικά που διατίθενται αποκλειστικά για το GSE, υπογραμμίζουν την sport ταυτότητα του αυτοκινήτου. Στο εσωτερικό, τα καθίσματα GSE Performance με επένδυση Alcantara και ενσωματωμένα προσκέφαλα, το νέο σύστημα διεύθυνσης και το τιμόνι με επίπεδο πάνω και κάτω τμήμα υπόσχονται μια απολαυστική οδηγική εμπειρία, ενώ τα αλουμινένια πεντάλ ενισχύουν τον sport χαρακτήρα.

Το νέο Opel Mokka GSE είναι φτιαγμένο για υψηλές επιδόσεις

Ολοκληρωμένη γκάμα: ηλεκτρικό, υβριδικό ή με κινητήρα βενζίνης

Όσοι αναζητούν μια ευχάριστη οδηγική εμπειρία, χωρίς εκπομπές ρύπων, θα εκτιμήσουν το Mokka Electric των 115 kW (156 hp). Με μπαταρία 54 kWh, προσφέρει αυτονομία έως 403 km (WLTP2). Η τοποθέτηση της μπαταρίας στο δάπεδο εξασφαλίζει χαμηλό κέντρο βάρους και σταθερότητα στον δρόμο, ενώ η ροπή 260 Nm εξασφαλίζει άμεση επιτάχυνση.

Το νέο σύστημα multimedia και πλοήγησης ανεβάζει το Mokka στο επόμενο επίπεδο. Το δημοφιλές SUV διαθέτει πλέον στον βασικό εξοπλισμό μια ψηφιακή οθόνη πληροφόρησης οδηγού 10’’ και μια δεύτερη έγχρωμη οθόνη αφής 10’’. Η τελευταία μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα μέσω widgets, ακριβώς όπως ένα smartphone. Εναλλακτικά, και σε συνδυασμό με το προαιρετικό σύστημα πλοήγησης, αρκεί η εντολή “Hey, Opel” για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία φυσικής αναγνώρισης φωνής.  Τέλος, συστήματα υποβοήθησης, όπως η HD κάμερα οπισθοπορείας 180°, προσφέρουν κορυφαία ορατότητα κατά τους ελιγμούς στην πόλη.

Το νέο Opel Mokka GSE είναι φτιαγμένο για υψηλές επιδόσεις

Εναλλακτικά, είναι διαθέσιμο το Mokka Hybrid με τεχνολογία 48-volt και συνδυαστική ισχύ 107 kW (145 hp). Συνδυάζει κινητήρα βενζίνης 1.2 lt turbo (100 kW/136 hp) με ηλεκτροκινητήρα 15.6 kW (21 hp) και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων. Το υβριδικό κινητήριο σύνολο συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της κατανάλωσης και των εκπομπών CO₂, ενώ επιτρέπει πλήρως ηλεκτρική κίνηση με μηδενικές εκπομπές ρύπων στις χαμηλές ταχύτητες.Τέλος, το Mokka διατίθεται και με παραδοσιακό κινητήρα βενζίνης 100 kW (136 hp) και μηχανικό κιβώτιο έξι σχέσεων, προσφέροντας απόλυτη ελευθερία επιλογής στον υποψήφιο πελάτη.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
OPEL
 |
OPEL MOKKA
 |
OPEL MOKKA GSE
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top