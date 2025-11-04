PEUGEOT: Αυτό είναι το μέλλον και ονομάζεται POLYGON CONCEPT

Η πρώτη φωτογραφία του είναι γεγονος

PEUGEOT: Αυτό είναι το μέλλον και ονομάζεται POLYGON CONCEPT
Μετά την αποκάλυψη του ονόματος τον Σεπτέμβριο, η PEUGEOT συνεχίζει με τη δημοσίευση της πρώτης εξωτερικής εικόνας του νέου της concept car, που εκφράζει τη μελλοντική, «αιλουροειδή» σχεδιαστική της ταυτότητα και αποτυπώνει το όραμά της για το αύριο. Με πρωτοποριακή σχεδίαση εσωτερικού χώρου και το επαναστατικό σύστημα ελέγχου Hypersquare® Steering Control με τεχνολογία Steer-by-Wire.  

Xαρισματικός γαλλικός σχεδιασμός που σηματοδοτεί το επόμενο κεφάλαιο της PEUGEOT. Ανακαλύψτε το ολοκαίνουργιο PEUGEOT POLYGON CONCEPT σε όλο του το μεγαλείο, στην επίσημη παρουσίαση στο κανάλι της PEUGEOT στο YouTube, στις 12 Νοεμβρίου και ώρα 13:00 μ.μ. 

 

 

 

 

PEUGEOT
 |
POLYGON CONCEPT
