Nissan Formula E team: Δυναμικό ξεκίνημα στις δοκιμές της Βαλένθια

Η Nissan Formula E team συνέχισε δυναμικά την προετοιμασία της για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB FIA Formula E 2025/26, ολοκληρώνοντας ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα δοκιμών στο Circuit Ricardo Tormo, στη Βαλένθια της Ισπανίας, αναδεικνύοντας τον ανταγωνιστικό της ρυθμό.

Με τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Oliver Rowland να κάνει το ντεμπούτο του με τον αριθμό #1 στο Nissan e-4ORCE 05, και τον Norman Nato να οδηγεί το γνώριμο #23 της Nissan, οι δύο οδηγοί βρήκαν γρήγορα τον ρυθμό τους στα μονοθέσια της Formula E ενόψει της πρεμιέρας της σεζόν στο Σαο Πάολο τον Δεκέμβριο.

Ο Rowland ολοκλήρωσε 279 γύρους στην ισπανική πίστα των 4,005 χιλιομέτρων, ενώ ο Nato σημείωσε 265 γύρους. Και οι δύο αφιέρωσαν το μεγαλύτερο μέρος των δοκιμών στη βελτίωση της απόδοσης, τον έλεγχο μηχανικών μερών και τη δοκιμή διαφορετικών ρυθμίσεων, ενώ παράλληλα δοκίμασαν διαφορετικά σενάρια αγώνα, για την καλύτερη προετοιμασία της ομάδας για τη νέα σεζόν. Οι δύο οδηγοί σημείωσαν επίσης εντυπωσιακές επιδόσεις, με τον Nato να σημειώνει τον καλύτερο χρόνο στην πρωινή δοκιμή και τον Rowland να τον ακολουθεί το απόγευμα, αναδεικνύοντας τον καθένα τους ταχύτερο σε μία από τις δοκιμές της 4ης ημέρας.

Παράλληλα, η ομάδα είδε την νεοεισερχόμενη οδηγό Abbi Pulling να μπαίνει στο μονοθέσιο για τη δεύτερη πλήρως-γυναικεία δοκιμή στην ιστορία. Πρόκειται για την τρίτη φορά που η πρωταθλήτρια της F1 Academy οδηγεί το Nissan Formula E GEN3 Evo, μετά την πλήρως-γυναικεία δοκιμή του 2024, όπου είχε σημειώσει την κορυφαία επίδοση, και το Berlin Rookie Test τον Ιούλιο.