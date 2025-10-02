Audi on Tour: Η Θεσσαλονίκη γίνεται η «καρδιά» της Audi

Που μπορείτε να δείτε και ννα οδηγήσετε όλα τα νέα της μοντέλα

Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου (11:00–20:00) και το Σάββατο 4 Οκτωβρίου (10:00–15:00), οι εγκαταστάσεις της Karenta – Μανδύλας Audi στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 105, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, μετατρέπονται στο επίκεντρο της Audi εμπειρίας.Στο προσκήνιο βρίσκεται το νέο Audi Q3 SUV, πλαισιωμένο από μοντέλα που εκφράζουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τη φιλοσοφία της τεχνολογικής υπεροχής της μάρκας:

• Audi Q5 SUV • Audi SQ6 e-tron • Audi S3 Sportback • Audi RS 3 Sportback • Audi S5 Avant • Audi S6 Avant e-tron • Audi RS 7 Sportback performance • Audi Q8 e-tron edition Dakar

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία όχι μόνο να δουν από κοντά τη σύγχρονη γκάμα της Audi, αλλά και να την οδηγήσουν, μέσα από ειδικά οργανωμένα test drives που αναδεικνύουν τη δυναμική και τον χαρακτήρα κάθε μοντέλου.

 

AUDI
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
TEST DRIVE
