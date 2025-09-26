Volvo Βελμάρ: Ξεκινάει το μεγάλο test drive

Που και πως μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα νέα μοντέλα της Volvo

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.09.25 , 12:07 Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
26.09.25 , 12:05 Τα Φαντάσματα: Τα... παιχνιδιάρικα βίντεο λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα!
26.09.25 , 11:40 Ζενεβιέβ - Μπράτης: «Στην ομάδα του GNTM έχουμε τρομερή ενέργεια!»
26.09.25 , 11:34 Άρειος Πάγος: «Τα αιτήματα εκταφής μελετώνται και σύντομα θα απαντηθούν»
26.09.25 , 11:24 Καρκίνος: Ραγδαία αύξηση κρουσμάτων από το 1990 - Τι λένε οι ειδικοί
26.09.25 , 10:59 Χρήστος Βέργαδος: Ο Λόγος πο έφυγε από την εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου
26.09.25 , 10:58 Honda: Δυναμικό «παρών» στο 4ο Adventure Meeting
26.09.25 , 10:56 24ωρη πανελλαδική απεργία 1/10: Τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
26.09.25 , 10:53 Αργυράκη για Νικόλιζα: «Στενοχωριέμαι όταν ακούω άσχημα σχόλια για αυτή»
26.09.25 , 10:45 Έντι Γαβριηλίδης: Το πάρτι γενεθλίων του κριτή του GNTM - Ποιοι ήταν εκεί
26.09.25 , 10:45 Zυγός: Τα 12 ζώδια τον θαυμάζουν για διαφορετικούς λόγους
26.09.25 , 10:37 Volvo Βελμάρ: Ξεκινάει το μεγάλο test drive
26.09.25 , 10:11 To σπάνιο βίντεο με το ουράνιο τόξο σε... πλήρη κύκλο! - Η εξήγηση Κολυδά
26.09.25 , 10:02 Χατζίδου σε Παύλου: «Μα δε μου βγαίνει να του λέω ότι είναι όμορφος»
26.09.25 , 09:58 Aυτός είναι ο γκαρντ-φονιάς που περιμένει ο Μπαρτζώκας
24ωρη πανελλαδική απεργία 1/10: Τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
Ηγουμενίτσα: «Ακούσαμε τη μητέρα του 11χρονου Μάξιμου να ουρλιάζει»
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
Καιρός: Έρχεται «φθινόπωρο διαρκείας» - Φόβοι για πλημμυρικά φαινόμενα
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
Τουρκία: Σκότωσε την πρώην σύζυγό του με καραμπίνα μέσα σε νοσοκομείο
Ετεοκλής: «Κοιμάμαι στον καναπέ, μία φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι»
Καρκίνος: Ραγδαία αύξηση κρουσμάτων από το 1990 - Τι λένε οι ειδικοί
Έντι Γαβριηλίδης: Το πάρτι γενεθλίων του κριτή του GNTM - Ποιοι ήταν εκεί
Κρήτη: Πώς έγινε η φονική παράσυρση του 4χρονου από το όχημα του πατέρα του
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Volvo Βελμάρ: Ξεκινάει το μεγάλο test drive
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

H Volvo Βελμάρ διοργανώνει σε όλες τις εκθέσεις σε Αθήνα και Κρήτη Volvo Drive Experience, μια μοναδική οδηγική εμπειρία οδήγησης όλων των μοντέλων Volvo, από 1η Οκτωβρίου έως 24 Νοεμβρίου.Οι οδηγοί θα έχουν την δυνατότητα να εξερευνήσουν τα επόμενης γενιάς μοντέλα και να ανακαλύψουν τα καθημερινά πλεονεκτήματα της οδήγησης ενός αυτοκινήτου Volvo. Οι συναρπαστικές επιδόσεις, η διαισθητική τεχνολογία και η μελετημένη σχεδίαση εκφράζουν μία σύγχρονη αντίληψη για τις μετακινήσεις. Εκεί όπου η ευφυής τεχνολογία συναντά τη σκανδιναβική κομψότητα, η Volvo Βελμάρ σάς προσκαλεί να ανακαλύψετε και οδηγήσετε το Volvo που σας ταιριάζει.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν την μοναδική εμπειρία οδήγησης των παρακάτω μοντέλων: EX30, EX30 Cross Country, EX40, EC40, EX90, XC40, XC60 και XC90 και να απολαύσουν την ασύγκριτη ασφάλεια, πολυτέλεια, άνεση, καινοτομία και τεχνολογία αιχμής όπως και την κορυφαία εξυπηρέτηση της Volvo Βελμάρ στους μοναδικής αισθητικής χώρους, σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα της Volvo.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Volvo Drive Experience στα καταστήματα της Volvo Βελμάρ:

• Γέρακας: 1 – 6 Οκτωβρίου

• Αργυρούπολη: 13 – 18 Οκτωβρίου

• Ν. Ερυθραία: 3 – 10 Νοεμβρίου

• Ηράκλειο Κρήτης: 17 – 24 Νοεμβρίου

Η Βελμάρ, εταιρεία μέλος του Ομίλου Autohellas, ως επίσημος διανομέας και επισκευαστής αυτοκινήτων Volvo, με 4 σημεία εξυπηρέτησης στην Αττική και στην Κρήτη (Αργυρούπολη, Ερυθραία, Γέρακα και Ηράκλειο Κρήτης), καλύπτει  τις ανάγκες των πελατών της και να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την απόκτηση και την απόλαυση ενός καινούργιου Volvo.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόταση για την απόκτηση ενός αμιγώς ηλεκτρικού Volvo με την Επιδότηση Ηλεκτροκίνησης Volvo με όφελος έως 7.000€ και επιπλέον επιδότηση 3.000€ από το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά», όπου η επιδότηση Volvo είναι ανεξάρτητη του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά» και ισχύει για συγκεκριμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
VOLVO
 |
VOLVO ΒΕΛΜΑΡ
 |
TEST DRIVE
 |
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top