Renault: Η εμβληματική έκθεση αυτοκινήτων

Τα εγκαίνια του ‘le défilé renault the carwalk’ αποτελούν το επόμενο βήμα στην ανανέωση της μάρκας, και αντανακλούν τη φιλοδοξία της να «ξαναγράψει την αστική και πολιτιστική ιστορία της Renault στα Ηλύσια Πεδία». Σε αντίθεση με τους ανταγωνιστές της, η Renault αποφάσισε να παραμείνει στην πιο όμορφη λεωφόρο του κόσμου, ανοίγοντας ένα Hub αφιερωμένο στην κινητικότητα και την pop κουλτούρα. Αυτή η αποφασιστική επιλογή τονίζει τις φιλοδοξίες της Renault να μιλήσει στην καρδιά ενός έθνους που είναι ανοιχτό στον κόσμο και να αντιμετωπίσει τις σαρωτικές αλλαγές που βιώνει η αυτοκινητοβιομηχανία σήμερα.



Το νέο αυτό ορόσημο δείχνει το πώς βλέπει η Renault το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας: μια καθηλωτική εμπειρία που παραπέμπει μεν στο παρελθόν, εκπροσωπεί δε ένα όραμα για το αύριο. Ένας χώρος ανοιχτός, που εμπνέει και προκαλεί ταυτόχρονα μια αίσθηση θαυμασμού. Το κτίριο αποτελεί ιστορικό ορόσημο, αφού εδώ, το 1910, ο Louis Renault έγινε ο πρώτος κατασκευαστής οχημάτων που άνοιξε έκθεση αυτοκινήτων στα Ηλύσια Πεδία.



Η Renault ήταν πάντα παρούσα στον αριθμό 53 της avenue des Champs-Élysées, παρουσιάζοντας ιδέες που ζουν στη συλλογική μνήμη, όπως η Pub της Renault της δεκαετίας του 1960 και το Atelier Renault στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Αυτοί οι διάσημοι χώροι συνέβαλαν στο να χαρακτηριστεί η Λεωφόρος των Ηλυσίων Πεδίων ως η ωραιότερη λεωφόρος στον κόσμο.



Μετά από τρία χρόνια εργασιών, αυτή η εμβληματική έκθεση, όντας ολοκληρωτικά αναγεννημένη, παρουσιάζει μία νέα ταυτότητα που παίζει το ρόλο ενός Hub, αφιερωμένου στην pop κουλτούρα της αυτοκινητοβιομηχανίας.