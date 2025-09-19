Ford Ranger Plug-In Hybrid: Σέρνει καράβι

Αποτελώντας το πρώτο εξηλεκτρισμένο pick-up μοντέλο σε ολόκληρη την Ευρώπη, το νέο Ford Ranger Plug-In Hybrid είναι τώρα άμεσα διαθέσιμο στην ελληνική αγορά , Το νέο Plug-in Hybrid σύστημα κίνησης με το οποίο εξοπλίζεται το νέο Ranger PHEV, συνδυάζει τον κορυφαίο βενζινοκινητήρα EcoBoost των 2,3 λίτρων της Ford και το 10-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο της εταιρείας με έναν ηλεκτροκινητήρα με ισχύ 75 kW και μια μπαταρία ιόντων λιθίου με ωφέλιμη χωρητικότητα 11,8 kWh.

Με δυνατότητα επιλογής προγραμμάτων οδήγησης για κίνηση με βενζίνη ή αμιγώς ηλεκτρικά ή με συνδυασμό των δύο, το καινοτόμο Ranger Plug-In Hybrid εξασφαλίζει πρωτόγνωρα επίπεδα οικονομίας,

Πιο συγκεκριμένα, επιλέγοντας το πρόγραμμα λειτουργίας EV Now, η συμπαγής μπαταρία του αυτοκινήτου προσφέρει με μία πλήρη φόρτιση τη δυνατότητα κίνησης με μηδενικές εκπομπές ρύπων και πολύ χαμηλό κόστος για έως και 50 χλμ. Σε μεικτές διαδρομές η μέση κατανάλωση καυσίμου δεν υπερβαίνει τα μόλις 3,2 lt/100 km2,

Ταυτόχρονα, η μέγιστη ροπή του Ford Ranger PHEV είναι η υψηλότερη από οποιουδήποτε άλλου Ranger παραγωγής, παραπέμποντας τόσο σε αίσθηση όσο και σε απόλυτα νούμερα σε εκείνη ενός σύγχρονου supercar. Η θηριώδης ροπή των 697 Nm , σε συνδυασμό με την εντυπωσιακή μέγιστη ισχύ των 281 PS εξασφαλίζουν στο νέο Ranger Plug-In Hybrid αεπιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 9,2 δευτ.

Η μπαταρία ιόντων λιθιού με χωρητικότητα 11,8 kWh του νέου Ranger Plug-In Hybrid μπορεί να φορτιστεί εύκολα και γρήγορα στο σπίτι, με πολύ χαμηλό κόστος, σε λιγότερο από τέσσερις ώρες με τη χρήση μονοφασικού φορτιστή 16 amp, ακόμα και σε απλή οικιακή πρίζα σούκο. Το σύστημα που διαθέτει το νέο Ford Ranger PHEV προσφέρει στάνταρ ισχύ φόρτισης 2,3 kW (10 amp).

Οι πελάτες μπορούν επίσης να επιλέξουν την έκδοση των 6,9 kW (16 amp) που διαθέτει δύο παροχές στο χώρο αποσκευών - με 3,45 kW διαθέσιμα για κάθε μία, έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις λειτουργίας βαρέως τύπου εξοπλισμού.