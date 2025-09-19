Ford Ranger Plug-In Hybrid: Σέρνει καράβι

Δείτε τις δυνατότητες του... θηρίου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.09.25 , 10:39 Μαρία Αντωνά: Ο λόγος που δε θα τη δούμε στη νέα εκπομπή της Τσολάκη
19.09.25 , 10:06 Oι σκέψεις του Βασίλη Σπανούλη για τον Νικ Καλάθη
19.09.25 , 09:56 Ζήνα Κουτσελίνη για Στεφανίδου: «Ελπίζω ο σταθμός να φανεί αντάξιος των...»
19.09.25 , 09:55 Ζήσης: «Ο Κωνσταντίνος Αργυρός δεν ζήτησε χρήματα για το πάρτι της Εθνικής»
19.09.25 , 09:52 Χωρίς ταξί η Αθήνα για 18ωρες - Πότε «τραβούν» χειρόφρενο
19.09.25 , 09:45 Σπανού για χωρισμό στην εγκυμοσύνη: «Είναι δύσκολο, αλλά δεν το μετάνιωσα»
19.09.25 , 09:36 Κλιματική αλλαγή: Δεύτερη η Αθήνα σε νεκρούς στην Ευρώπη
19.09.25 , 09:33 Μιχαήλ Στέλιος: Η ηλικία, η καταγωγή, η παράδοση και η συμμετοχή στη Φάρμα
19.09.25 , 09:17 Συναγερμός στην Καστοριά: Επιβεβαιώθηκε κρούσμα φυματίωσης
19.09.25 , 09:05 Τζένη Θεωνά: Γιόρτασε με baby shower λίγο πριν τον τοκετό
19.09.25 , 09:05 Ford Ranger Plug-In Hybrid: Σέρνει καράβι
19.09.25 , 09:03 Αλκίνοος Ιωαννίδης: Η σύζυγος, οι κόρες & ο λόγος που έφυγε από την Ελλάδα
19.09.25 , 08:49 Σπυροπούλου: Έκανε τσουλήθρα και μπήκε στο τρενάκι με τα παιδιά της
19.09.25 , 08:43 ΗΠΑ: Είναι επίσημο – Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έρχεται στην Ελλάδα
19.09.25 , 08:36 Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας - Απαγορευτικό απόπλου λόγω σφοδρών ανέμων
Αλκίνοος Ιωαννίδης: Η σύζυγος, οι κόρες & ο λόγος που έφυγε από την Ελλάδα
Ζήνα Κουτσελίνη για Στεφανίδου: «Ελπίζω ο σταθμός να φανεί αντάξιος των...»
Εθνική Οδός: Νέο φονικό τροχαίο στο Μαρτίνο – ΙΧ συγκρούστηκε με νταλίκα
Ελένη Χατζίδου: «Ξύπνησα με φρικτό πόνο. Θα κάνω μια δραστική θεραπεία»
«Φόνισσα»: Σε Α' τηλεοπτική προβολή απόψε στο Star!
«Ο γιος μας την περιμένει»: Θρήνος για τη Βίκυ που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Ζήσης: «Ο Κωνσταντίνος Αργυρός δεν ζήτησε χρήματα για το πάρτι της Εθνικής»
Έλενα Τσαγκρινού: «To μωρό έπεσε από το καρεκλάκι και νοσηλεύτηκε»
Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας - Απαγορευτικό απόπλου λόγω σφοδρών ανέμων
Ευχάριστα τα νέα για τον δισεκατομμυριούχο που είχε τραυματιστεί στη Μύκονο
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Ford Ranger Plug-In Hybrid: Σέρνει Καράβι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αποτελώντας το πρώτο εξηλεκτρισμένο pick-up μοντέλο σε ολόκληρη την Ευρώπη, το νέο Ford Ranger Plug-In Hybrid είναι τώρα άμεσα διαθέσιμο στην ελληνική αγορά , Το νέο Plug-in Hybrid σύστημα κίνησης με το οποίο εξοπλίζεται το νέο Ranger PHEV, συνδυάζει τον κορυφαίο βενζινοκινητήρα EcoBoost των 2,3 λίτρων της Ford και το 10-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο της εταιρείας με έναν ηλεκτροκινητήρα με ισχύ 75 kW και μια μπαταρία ιόντων λιθίου με ωφέλιμη χωρητικότητα 11,8 kWh.

Ford Ranger Plug-In Hybrid: Σέρνει καράβι

Με δυνατότητα επιλογής προγραμμάτων οδήγησης για κίνηση με βενζίνη ή αμιγώς ηλεκτρικά ή με συνδυασμό των δύο, το καινοτόμο Ranger Plug-In Hybrid εξασφαλίζει πρωτόγνωρα επίπεδα οικονομίας,
Πιο συγκεκριμένα, επιλέγοντας το πρόγραμμα λειτουργίας EV Now, η συμπαγής μπαταρία του αυτοκινήτου προσφέρει με μία πλήρη φόρτιση τη δυνατότητα κίνησης με μηδενικές εκπομπές ρύπων και πολύ χαμηλό κόστος για έως και 50 χλμ. Σε μεικτές διαδρομές η μέση κατανάλωση καυσίμου δεν υπερβαίνει τα μόλις 3,2 lt/100 km2,

Ford Ranger Plug-In Hybrid: Σέρνει καράβι Ταυτόχρονα, η μέγιστη ροπή του Ford Ranger PHEV είναι η υψηλότερη από οποιουδήποτε άλλου Ranger παραγωγής, παραπέμποντας τόσο σε αίσθηση όσο και σε απόλυτα νούμερα σε εκείνη ενός σύγχρονου supercar. Η θηριώδης  ροπή των 697 Nm , σε συνδυασμό με την εντυπωσιακή μέγιστη ισχύ των 281 PS εξασφαλίζουν στο νέο Ranger Plug-In Hybrid αεπιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 9,2 δευτ.

Η μπαταρία ιόντων λιθιού με χωρητικότητα 11,8 kWh του νέου Ranger Plug-In Hybrid μπορεί να φορτιστεί εύκολα και γρήγορα στο σπίτι, με πολύ χαμηλό κόστος, σε λιγότερο από τέσσερις ώρες με τη χρήση μονοφασικού φορτιστή 16 amp, ακόμα και σε απλή οικιακή πρίζα σούκο. Το σύστημα που διαθέτει το νέο Ford Ranger PHEV προσφέρει στάνταρ ισχύ φόρτισης 2,3 kW (10 amp).

Ford Ranger Plug-In Hybrid: Σέρνει καράβι

Οι πελάτες μπορούν επίσης να επιλέξουν την έκδοση των 6,9 kW (16 amp) που διαθέτει δύο παροχές στο χώρο αποσκευών - με 3,45 kW διαθέσιμα για κάθε μία, έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις λειτουργίας βαρέως τύπου εξοπλισμού.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
FORD
 |
FORD RANGER PLUG-IN HYBRID
 |
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top