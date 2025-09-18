Lynk & Co 08: Επίσημη παρουσίαση στην Ελλάδα-Τιμή

Με ηλεκτρική αυτονομία έως 200 χλμ και συνολική πάνω από 1000 χλμ.

Lynk & Co 08: Επίσημη παρουσίαση στην Ελλάδα-Τιμή
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Lynk & Co Ελλάδας παρουσίασε επίσημα το ολοκαίνουργιο, κορυφαίο plug-in hybrid SUV, Lynk & Co 08, με μια επιτυχημένη παρουσίαση τύπου που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των μέσων και συνεργάτες, οι οποίοι είχαν την πρώτη ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το μοντέλο που φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει τα πρότυπα της ηλεκτροκίνησης στην Ευρώπη.

Lynk & Co 08: Επίσημη παρουσίαση στην Ελλάδα-Τιμή

Επιδόσεις που αλλάζουν τα δεδομένα

Το Lynk & Co 08 προσφέρει μια πρωτοφανή αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 200 km (WLTP), τη μεγαλύτερη από οποιοδήποτε άλλο υβριδικό όχημα που διατίθεται σήμερα στην Ευρώπη. Σε συνδυασμό με έναν αποδοτικό κινητήρα βενζίνης, η συνολική αυτονομία ξεπερνά τα 1.000 km, εξασφαλίζοντας ταξίδια μεγάλων αποστάσεων με απόλυτη άνεση καθώς και καθαρές καθημερινές μετακινήσεις.

Lynk & Co 08: Επίσημη παρουσίαση στην Ελλάδα-Τιμή

Το προηγμένο σύστημα μπαταρίας υποστηρίζει υπερταχεία φόρτιση DC, φορτίζοντας από το 10% στο 80% σε μόλις 33 λεπτά. Αυτός ο μοναδικός συνδυασμός παρέχει στους οδηγούς απαράμιλλη ελευθερία και ευελιξία: ηλεκτρική όταν τη θέλετε, υβριδική όταν τη χρειάζεστε.

Lynk & Co 08: Επίσημη παρουσίαση στην Ελλάδα-Τιμή

Με αθόρυβη οδήγηση χωρίς εκπομπές ρύπων στην πόλη και δυνατότητα μεγάλων αποστάσεων για οδικά ταξίδια, το 08 έχει σχεδιαστεί για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Lynk & Co 08: Επίσημη παρουσίαση στην Ελλάδα-Τιμή

Premium σχεδιασμός και τεχνολογία

Διαθέσιμο σε δύο επίπεδα εξοπλισμού, Core και More, το Lynk & Co 08 συνδυάζει τον σκανδιναβικό μινιμαλισμό με χαρακτηριστικά υψηλής τεχνολογίας. Στο εσωτερικό, οι οδηγοί απολαμβάνουν μια εκλεπτυσμένη, ευρύχωρη καμπίνα εξοπλισμένη με ένα premium ηχοσύστημα Harman Kardon, προηγμένη συνδεσιμότητα και έξυπνη τεχνολογία που κάνει κάθε ταξίδι πιο άνετο, ψυχαγωγικό και ασφαλές.

Lynk & Co 08: Επίσημη παρουσίαση στην Ελλάδα-Τιμή

Επιτυχημένη έναρξη στην Ελλάδα

Με τις δοκιμαστικές οδηγήσεις (Test Drive) για τους πελάτες να έχουν πλέον ξεκινήσει επίσημα, το Lynk & Co 08 είναι έτοιμο να κυκλοφορήσει στους δρόμους της Ελλάδας. Οι πρώτες παραδόσεις θα ακολουθήσουν σύντομα, ενώ οι πελάτες μπορούν ήδη να δοκιμάσουν και να παραγγείλουν τα οχήματά τους. Στην Ελλάδα, οι τιμές για το Lynk & Co 08 ξεκινούν από 52.490 €, καθιστώντας την premium τεχνολογία plug-in hybrid πιο προσιτή σε ένα ευρύτερο κοινό.

