FIAT Panda Hybrid: Τώρα με 14990 ευρώ
Η προωθητική ενέργεια αφορά σε έναν ικανό αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων μπλε ή λευκού χρώματος, με 5 χρόνια εγγύηση και οδική βοήθεια καθώς και πληρέστατο εξοπλισμό. Υπάρχει ψηφιακός πίνακας οργάνων με πολλαπλές επιλογές απεικόνισης, τιμόνι με ενσωματωμένα χειριστήρια για το ηχοσύστημα, καθώς και πακέτο συστημάτων ADAS για την ενίσχυση της ασφάλειας του οδηγού και των επιβατών.

Υπάρχει επίσης κλιματισμός, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, cruise control, ηχοσύστημα με οθόνη 5”, ψηφιακό δέκτη ραδιοφώνου και Bluetooth, ρυθμιζόμενο σε ύψος κάθισμα οδηγού και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι/θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες. Να σημειωθεί ότι οι προφυλακτήρες είναι βαμμένοι στο χρώμα του αμαξώματος και ότι η έγκριση Τύπου είναι 5θέσια.

Διαθέσιμη εξακολουθεί να είναι και η έκδοση Cross, με €16.990. Το Panda Cross ξεχωρίζει από τους διαφορετικούς προφυλακτήρες, τα πλαστικά προστατευτικά στα φτερά και τις ποδιές εμπρός και πίσω, καθώς επίσης από τα φώτα ημέρας LED, τους τροχούς 15” και τα σκούρα τζάμια στις πίσω πόρτες.

Η λίστα του εξοπλισμού τεχνολογίας περιλαμβάνει ακόμα μεγαλύτερη οθόνη αφής στο ταμπλό με διαγώνιο 7”, συνδεσιμότητα με Apple CarPlay και Android Auto, ενώ το παρόν δίνουν ο αισθητήρας φωτός/βροχής και η αυτόματη ενεργοποίηση των προβολέων.

Τόσο στην έκδοση Urban όσο και στην Cross, το Panda κινείται από υβριδικό σύστημα που αποδίδει 70 HP και συνεργάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων προς όφελος της μέγιστης οικονομίας καυσίμου. Η ευκολία οδήγησης κερδίζει άριστο βαθμό όπως και η ευελιξία, ενώ τα τέλη κυκλοφορίας είναι μηδενικά και η καθημερινή κυκλοφορία στο Δακτύλιο ελεύθερη.

FIAT
 |
FIAT PANDA HYBRID
