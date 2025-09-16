Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo: Έτοιμο για μεγάλα πράγματα

Έτοιμο για το Gran Turismo World Series

Αυτοκινητο
Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo
Μόλις λίγες ημέρες μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του στην IAA Mobility στο Μόναχο, το Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo κατευθύνεται προς το Βερολίνο, για να παρουσιαστεί στη δεύτερη φάση του Gran Turismo World Series στις 20 Σεπτεμβρίου.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo: Έτοιμο για μεγάλα πράγματα

Το νέο concept car από το Rüsselsheim θα παρουσιαστεί επίσημα στην κοινότητα των gamers, παρουσία του θρυλικού δημιουργού της σειράς Gran Turismo, Kazunori Yamauchi, καθώς και του CEO της Opel, Florian Huettl.

Phygital εμπειρία: Ένα εντυπωσιακό μοντέλο υψηλών επιδόσεων στη σκηνή και στο Gran Turismo 7

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo: Έτοιμο για μεγάλα πράγματα

Με δύο ηλεκτροκινητήρες απόδοσης 350 kW (476 hp) ο καθένας, έναν σε κάθε άξονα, το Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo προσφέρει συνδυαστική ισχύ 588 kW (800 hp) για μια συναρπαστική οδηγική εμπειρία. Eπιταχύνει από 0 στα 100 km/h σε μόλις 2 δευτερόλεπτα και φτάνει τελική ταχύτητα 320 km/h. Η μόνιμη τετρακίνηση βελτιώνει την πρόσφυση, την οδική συμπεριφορά και τη συνολική σταθερότητα του οχήματος.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo: Έτοιμο για μεγάλα πράγματα

Οι εκρηκτικές επιδόσεις συνδυάζονται με εντυπωσιακή σχεδίαση. Το πρωτότυπο από το Rüsselsheim έχει παρόμοιες διαστάσεις με ένα Corsa, αλλά είναι χαμηλότερο και αρκετά φαρδύτερο. Το design αποτυπώνει συνολικά μια νέα, πιο “τεχνική” ερμηνεία της σχεδιαστικής φιλοσοφίας “Bold & Pure” της Opel.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo: Έτοιμο για μεγάλα πράγματα

Tα μαρσπιέ εμπρός και πίσω, οι μαύρες αεροδυναμικές επενδύσεις στα φτερά, οι ζάντες με βελτιστοποιημένη αεροδυναμική, ο ενεργός διαχύτης και η ενεργή αεροτομή εξασφαλίζουν τη σταθερότητα του Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo στον δρόμο. Σε στιγμές που χρειάζεται μέγιστη πρόσφυση, ενισχύουν την κάθετη δύναμη, ενώ σε συνθήκες χαμηλότερης αντίστασης φροντίζουν για βέλτιστη αεροδυναμική ροή, χαρίζοντας στον οδηγό αίσθηση ελευθερίας και απόλυτου ελέγχου.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo: Έτοιμο για μεγάλα πράγματα

Gran Turismo World Series: Τέσσερις γύροι σε τρεις ηπείρους

Το Gran Turismo World Series 2025 περιλαμβάνει τέσσερα live events σε τρεις ηπείρους. Οι κορυφαίοι οδηγοί που έχουν προκριθεί μέσω διαδικτυακών προκριματικών, διαγωνίζονται με τους οδηγούς της επίσημης κατάταξης για το πρωτάθλημα. Ο πρώτος αγώνας έγινε στο Λονδίνο τον Ιούνιο. Ο δεύτερος γύρος θα διεξαχθεί τώρα στο Βερολίνο, ακολουθεί το Λος Άντζελες τον Νοέμβριο και η μεγάλη τελική αναμέτρηση στη Fukuoka της Ιαπωνίας, όπου θα αναδειχθούν οι πρωταθλητές του 2025.

 

OPEL
OPEL CORSA GSE VISION GRAN TURISMO
