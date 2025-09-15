Ford Motor Ελλάς: Συγκεντρώνει τρόφιμα για φτωχές οικογένειες

Στα πλαίσια του προγράμματος κοινωνικής ευθύνης Ford Building Together, η Ford ξεκινά την υλοποίηση της δράσης «Γεμίστε ένα Ford – Κάντε τη Διαφορά». Μέσω αυτής, οι Επίσημοι Έμποροί Ford συγκεντρώνουν στους χώρους των εκθέσεών τους στην Ελλάδα είδη διατροφής που καλούνται να δωρίσουν τόσο οι πελάτες και οι φίλοι της μάρκας, όσο και μέλη της τοπικής κοινότητας.

Σκοπός της δράσης είναι να γεμίσει με τρόφιμα ο χώρος αποσκευών όσο το δυνατόν περισσότερων μοντέλων Ford στις εκθέσεις των επισήμων εμπόρων της μάρκας στην Ελλάδα. Τα τρόφιμα που θα μαζευτούν θα ενισχύσουν φορείς και οργανώσεις στις περιοχές που οι Επίσημοι Έμποροι Ford δραστηριοποιούνται.

Στη χώρα μας, η πρωτοβουλία «Γεμίστε ένα Ford – Κάντε τη Διαφορά» ξεκινά σήμερα στις 15 Σεπτεμβρίου 2025 και ολοκληρώνεται στις 25 Σεπτεμβρίου 2025.Tα είδη διατροφής που συγκεντρώνονται είναι κονσέρβες, ζυμαρικά, ρύζι, συσκευασμένα δημητριακά, γάλα σε σκόνη, βρεφικές τροφές και συσκευασμένα τρόφιμα μακράς διαρκείας.

Η Ford καλεί όλους τους πελάτες και τους φίλους της να συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια και τους ευχαριστεί θερμά για τη βοήθεια και τη στήριξή τους.Οι Επίσημοι Έμποροι Ford στην Ελλάδα που υποστηρίζουν με υπερηφάνεια τη δράση «Γεμίστε ένα Ford – Κάντε τη Διαφορά» είναι:

Επωνυμία Περιοχή Τοποθεσία Συγκέντρωσης Τροφίμων Στοιχεία Επικοινωνίας

Ford Motor Ελλάς Αττική Μεταμόρφωση Λ. Τατοίου 121, Μεταμόρφωση, ΤΚ 14452 210 5709908

Ford Σφακιανάκης Αττική Περιστέρι Λ. Κηφισού 146-148, Περιστέρι, ΤΚ 12131 210 5786710

Ford Velmar Αττική Μαρούσι Κηφισίας 61, Μαρούσι, ΤΚ 151 24 210 6155800

Ford Velmar Αττική Ν. Ερυθραία 18ο χλμ. Αθηνών - Λαμίας, Ν. Ερυθραία, ΤΚ 14671 211 1063000

Ford Velmar Αττική Γλυκά Νερά Λ. Λαυρίου 21, Γλυκά Νερά, ΤΚ 15344 211 1066000

Ford Velmar Κρήτη Ηράκλειο Οδός Ρ', Αρ.1 ΒΙ.ΠΕ.Ηρακλείου Κρήτη, ΤΚ 71601 2810 382340

New Motion Αττική Π. Ράλλη 85 & Κηφισού, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, ΤΚ 18233 210 5625100