Ford: Οδηγείστε τα ηλεκτρικά της στην έκθεση Θεσσαλονίκης

Πως μπορείτε να προγραμματίσετε το δικό σας test drive

Ford: Οδηγείστε τα ηλεκτρικά της στην έκθεση Θεσσαλονίκης
Οι επισκέπτες της φετινής ΔΕΘ και του εντυπωσιακού εκθεσιακού χώρου της Ford Βροχίδης-Χατζής Α.Ε. στο περίπτερο 13 της «Auto Thessaloniki 2025» έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά όλα τα τελευταία εξηλεκτρισμένα και αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της Ford και της Ford Pro, να ενημερωθούν για τις κορυφαίες τεχνολογίες που διαθέτουν και να ανακαλύψουν από πρώτο χέρι τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν, πραγματοποιώντας επιτόπου το δικό τους test drive.

Πιο συγκεκριμένα, όσοι επιλέξουν να οδηγήσουν το νέο Ford Puma Gen-E θα μπορέσουν να βιώσουν τον απαράμιλλα σπορ χαρακτήρα και την ευελιξία αυτού του συμπαγούς ηλεκτρικού crossover, ενώ όσοι επιλέξουν να καθίσουν πίσω από το τιμόνι του νέου Ford Explorer θα ανακαλύψουν τον εκδρομικό χαρακτήρα, την κορυφαία άνεση και την ποιότητα κύλισης που προσφέρει αυτό το αμιγώς ηλεκτρικό SUV.

Η εμπειρία Test Drive επεκτείνεται και στη γκάμα των επαγγελματικών οχημάτων της Ford Pro, με το αμιγώς ηλεκτρικό E-Transit Van να επιδεικνύει μεταξύ άλλων τις μοναδικές μεταφορικές ικανότητές του, σε συνδυασμό με την άνεση που προσφέρει η σύγχρονη καμπίνα του στους επαγγελματίες οδηγούς. Παράλληλα, όσοι επιλέξουν να οδηγήσουν το νέο E-Transit Courier θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν πως, παρά το μεγαλύτερο όγκο φόρτωσης σε σχέση με το απερχόμενο μοντέλο, αυτό το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Van προσφέρει κορυφαία για την κατηγορία επίπεδα πρακτικότητας και ευελιξία κίνησης.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προγραμματίσουν το δικό τους Test Drive στο περίπτερο της Ford Βροχίδης-Χατζής Α.Ε. κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (Δευτέρα-Παρασκευή: 16:00-22:00, Σάββατο-Κυριακή: 10:00-22:00).

FORD
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
