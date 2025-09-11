VW T-Roc Dream: Η νέα έκδοση που τα έχει όλα με όφελος 5.000 ευρώ

Δείτε αναλυτικά τον εξοπλισμό της

VW T-Roc Dream: Η νέα έκδοση που τα έχει όλα με όφελος 5.000 ευρώ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με 14.140 ταξινομήσεις στην Ελλάδα από το λανσάρισμα του μοντέλου το 2017 έως σήμερα, το T-Roc έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς στην κατηγορία του και έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από το ελληνικό κοινό. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχει τη 2η θέση σε πωλήσεις, ακριβώς πίσω από το εμβληματικό Golf μεταξύ των μοντέλων της μάρκας.  

VW T-Roc Dream: Η νέα έκδοση που τα έχει όλα με όφελος 5.000 ευρώ  

Η έκδοση Dream βασίζεται στη δημοφιλή έκδοση Style και ενισχύεται με ένα πλούσιο πακέτο εξοπλισμού, που αναβαθμίζει την καθημερινή εμπειρία οδήγησης. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:  

Μεταλλικό χρώμα με διχρωμία  

Φιμέ πίσω παράθυρα  

Προβολείς IQ.Light LED Matrix  

Dynamic Light Assist – Δυναμική ρύθμιση δέσμης προβολέων  

Εξωτερικό φωτισμό Ambient ανάμεσα στους εμπρός προβολείς  

Easy Open & Close – Σύστημα εύκολου ανοίγματος της πόρτας του χώρου αποσκευών  

Σύστημα Keyless Access – Κλείδωμα/ξεκλείδωμα και εκκίνηση χωρίς κλειδί με SAFELOCK  

Αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού  

VW T-Roc Dream: Η νέα έκδοση που τα έχει όλα με όφελος 5.000 ευρώ  

Το συνολικό όφελος για τον πελάτη αγγίζει τις 5.000€, καθιστώντας το T-Roc Dream μία από τις πλέον ελκυστικές προτάσεις της κατηγορίας. Με προτεινόμενη τιμή λιανικής 30.980€, το T-Roc Dream συνδυάζει ισχυρό κινητήρα 1.5 TSI 150PS με το αυτόματο κιβώτιο DSG 7 σχέσεων, προσφέροντας κορυφαία τεχνολογία, ασφάλεια και άνεση. Volkswagen T-Roc Dream. Το best seller SUV που τα έχει όλα – και μπορείς να το αποκτήσεις άμεσα.  

 

