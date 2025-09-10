Changan: Ντεμπούτο στην Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου στο Μόναχο

Τα μοντέλα που παρουσιάζει

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.09.25 , 23:26 Ιωάννα Μαλέσκου: Συγκινεί το μήνυμα μετά τη βάπτιση της κόρης της
10.09.25 , 22:39 Αντζελίνα Τζολί: Έβαλε τα κλάματα μιλώντας για τη μητέρα της
10.09.25 , 22:24 Πυροβόλησαν τον συντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα - Βίντεο
10.09.25 , 22:22 «Έφυγε ήσυχα»: Η αδερφή της Καίτης Κωνσταντίνου μιλά για την απώλειά της
10.09.25 , 22:19 Τροχαίο Καλαμάτα: Συγκινεί ο πατέρας της 19χρονης που «έσβησε» στην άσφαλτο
10.09.25 , 21:54 Αντιστράτηγος ε.α. Μπαλτζώης: Οι προθέσεις της Ρωσίας στην Πολωνία
10.09.25 , 21:51 «Όλη η Ελλάδα μια αγκαλιά»: Σεφερλής & Παλιουδάκης στο Δελφινάριο
10.09.25 , 21:34 Ηλιούπολη: Ξυλοκόπησαν & βιντεοσκόπησαν την επίθεση σε 17χρονο
10.09.25 , 21:23 Ίλιον: Σκηνές Φαρ Ουέστ από συμμορίες Ρομά στο Πάρκο Τρίτση
10.09.25 , 21:11 «Τα Φαντάσματα» του Star: Εσύ ποιο φάντασμα θα ήθελες να ήσουν;
10.09.25 , 20:50 Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος: Η σπάνια φωτογραφία του γιου του
10.09.25 , 20:46 Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Φωτογραφίες από τον γάμο της αδελφής της
10.09.25 , 20:39 Changan: Ντεμπούτο στην Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου στο Μόναχο
10.09.25 , 20:37 Το σχόλιο - γρίφος του Τραμπ για τη ρωσική επιθετικότητα: «Για πάμε…»
10.09.25 , 20:31 Νέα καταγγελία για τον γιατρό με τα φακελάκια: «Μου ζήτησε 3.000 ευρώ»
Κιμ Κίλιαν: Νίκησε τον καρκίνο - Η συγκλονιστική ανάρτησή της
Πατέρα: Με εντυπωσιακό φόρεμα με κρόσσια στη βάφτιση του εγγονού της
Αντιστράτηγος ε.α. Μπαλτζώης: Οι προθέσεις της Ρωσίας στην Πολωνία
Πέτρος Κωστόπουλος: Μας ανοίγει το καλαίσθητο διαμέρισμά του στο Νέο Ψυχικό
Γιούλικα Σκαφιδά: Με τον γιο της και τη νονά του Ευδοκία Ρουμελιώτη
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Κοινή εμφάνιση στον γάμο Καλίδη - Μάρκογλου
Ολυμπία Χοψονίδου: Στιλάτη στη Ρίγα και στο πλευρό του Βασίλη Σπανούλη
Ελένη Βουλγαράκη: Ξεσπά για την «εμετική ηλιθιότητα από μικρόψυχους»
Ελένη Χατζίδου: Βραδινή έξοδος με φίλες πριν την πρεμιέρα της εκπομπής
Νικολέττα Ράλλη: «Έκανα τεράστιο λάθος που δεν έδειξα τέτοια ξεφτιλίκια»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Changan: Ντεμπούτο στην Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου στο Μόναχο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Changan κάνει το ντεμπούτο της στην Ευρώπη από τη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου στο Μόναχο.Με το σύνθημα «Στην Ευρώπη, για την Ευρώπη», η Changan πραγματοποιεί το επίσημο ευρωπαϊκό της ντεμπούτο στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου στο Μόναχο (IAA Mobility 2025), παρουσιάζοντας δύο νέα, αμιγώς ηλεκτρικά SUV: τα Deepal S05 και Deepal S07. Με αυτά τα δύο μοντέλα, η Changan σηματοδοτεί την είσοδό της στην ευρωπαϊκή αγορά,  προσφέροντας σύγχρονες τεχνολογίες, δυναμικό σχεδιασμό και υψηλή αποδοτικότητα.

Η Changan επεκτείνει ραγδαία την παρουσία της στην Ευρώπη. Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία λειτουργεί επί του παρόντος 86  σημεία πωλήσεων και εξυπηρέτησης σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες. Μέχρι το τέλος του 2025, η Changan σχεδιάζει να εισέλθει σε δέκα ακόμη ευρωπαϊκές αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας και της Ισπανίας.

Changan: Ντεμπούτο στην Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου στο Μόναχο
Στην Ευρώπη, το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Changan θα περιλαμβάνει τόσο ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία όσο και ηλεκτροκίνητα οχήματα όπως plug-in υβριδικά. Τα πρώτα ηλεκτρικά οχήματα είναι το Changan Deepal S07 κατηγορίας D- SUV και το Changan Deepal S05 κατηγορίας C-SUV, το οποίο γιόρτασε το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο  στην IAA Mobility στο Μόναχο

Το Deepal S07 κέρδισε το βραβείο Red Dot Design Award και απέσπασε την κορυφαία βαθμολογία των πέντε αστέρων στις δοκιμές πρόσκρουσης Euro NCAP. Στην IAA Mobility 2025 ανακοινώθηκαν οι  τιμές  των μοντέλων Deepal SO5 και SO7 για την  Ευρώπη οι οποίες θα είναι 39.000€ και 45.000€ αντίστοιχα.

Changan: Ντεμπούτο στην Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου στο ΜόναχοΜέχρι το τέλος του 2027, η Changan θα  λανσάρει οκτώ επιπλέον μοντέλα στην Ευρώπη.Στην Ελλάδα η Changan εκπροσωπείται από τον Όμιλο Βασιλάκη και θα ξεκινήσει αρχές Οκτωβρίου. Το πρώτο σημείο πώλησης θα είναι στο Χαλάνδρι, Κηφισίας 299 και μέχρι το τέλος του έτους θα υπάρχουν συνολικά έξι Εκθέσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης και Λάρισα. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
CHANGAN
 |
ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΑ MOBILITY 2025
 |
ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top